Getty Images Sport
翻訳者：
暴露：リオネル・メッシがインター・マイアミ共同オーナーから年俸8000万ドルを支払われる仕組み
メッシは北米サッカーの風景を変えた
この発表は、ヘロンズがピッチ内外で北米サッカーの風景を変え続けている中で明らかになった。 2023年夏に加入し、最近2028年まで契約を延長したメッシは、依然としてリーグ史上最高額の報酬を得ている選手である。基本給と保証報酬はMLS選手協会を通じて公開されているが、マスが説明した総報酬には様々な収益源が含まれており、このベテランプレイメーカーを文字通り所属チームの共同経営者へと変貌させた。
- Getty
記録的な契約の破綻
クラブが新本拠地ヌー・スタジアムへの移転を控える中、マス氏はこうした天文学的な費用を賄うには「世界クラスの」スポンサー契約が不可欠だと強調した。「スポンサーが必要で、しかも世界クラスである必要がある理由は、選手が高額だからだ」とマス氏はブルームバーグの最近のインタビューで語った。「メッシには年俸7000万～8000万ドルを支払っているが、その価値は十分にある。あらゆる面でだ」
この総額は、MLS選手会が公式に公表した保証報酬額20,446,667ドル（基本給1200万ドルを含む）を大幅に上回る。この差額は、メッシがクラブに持つ独自の持分と、米国における将来のスーパースター獲得の青写真となった有利なサイド契約によって説明される。クラブからの直接支払い以外にも、メッシのマイアミにおける金融帝国はリーグ全体のパートナーシップによって支えられている。 アルゼンチン人選手はアディダスとの巨額スポンサー契約、リーグ主要放送パートナーであるアップルとの画期的な収益分配契約の恩恵を受けている。この多角的アプローチにより、マイアミが負担の大部分を背負いながらも、アメリカサッカーの生態系全体が史上最大の商業的・スポーツ的資産の維持に貢献する仕組みが確立されている。
メッシの奇跡を支えた戦略的計画
メッシの獲得は決して偶然の幸運ではなく、インテル・マイアミの経営陣による長年にわたる綿密な準備の成果であった。同クラブのビジネス運営担当社長であるシャビエル・アセンシは、組織がこの瞬間に向けて2021年という早い段階から方向転換していたことを明かした。クラブはメッシのような伝説的選手の加入が実現した場合に自動的に発動する特約条項を盛り込んだスポンサー契約書まで事前に作成していた。
「私は運を信じない。運とは準備と機会が巡り合った瞬間の定義だと思う」とアセンシはESPNに語った。「具体例を挙げれば、2021年にメインユニフォームスポンサー契約を結んだ時だ。 私は『クラブがバロンドールを5回以上受賞した選手を獲得した場合、スポンサー費用を倍増させる』という条項を盛り込んだ。これは契約書に明記されている。2021年の契約だ。つまり証拠だ。つまり2021年時点で、リオネルが移籍する可能性に備え、クラブと組織体制を精神的に準備させる条項付きの契約が存在していたのだ」
- Getty Images Sport
フィールドでの成功が10億ドルの評価額を牽引
メッシへの投資は即座に成果をもたらし、インテル・マイアミの企業価値を14億5000万ドルに押し上げた。わずか1年で22％も価値が上昇したことで、同クラブはMLS史上最も価値の高いフランチャイズとなった。アセンシ会長は、マーケティングが重要である一方、財務的成長は本質的にメッシがもたらしたトロフィーと密接に関連していると明言。リーグカップやサポーターズシールドの獲得に加え、刷新されたクラブワールドカップへの出場権獲得も挙げた。
キャプテンの変革的影響を振り返り、アセンシはフロリダのチームにとって変化が「昼と夜、白と黒ほどの差」だったと指摘。「なぜ成長したのか？勝利したからだ」と説明した。 「ある観点から見れば、レオは全てをより良い方向に変える。リオネルの加入以来、我々はUSオープンカップ決勝進出、リーグカップ優勝、サポーターズシールド獲得、史上最多ポイント記録、チャンピオンズリーグ出場権獲得、MLSカップ優勝、再びリーグカップ決勝進出、チャンピオンズリーグ準決勝進出、そしてクラブワールドカップ出場権獲得を達成した。 リオネルのピッチ上での存在感と、彼を取り巻く全ての要素がクラブのパフォーマンス向上をもたらしたことは明白だ。以前も述べた通り、我々サッカークラブはピッチ上の結果に依存している」
広告