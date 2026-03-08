暴露：リオネル・メッシがインター・マイアミ共同オーナーから年俸8000万ドルを支払われる仕組み

メッシの獲得は決して偶然の幸運ではなく、インテル・マイアミの経営陣による長年にわたる綿密な準備の成果であった。同クラブのビジネス運営担当社長であるシャビエル・アセンシは、組織がこの瞬間に向けて2021年という早い段階から方向転換していたことを明かした。クラブはメッシのような伝説的選手の加入が実現した場合に自動的に発動する特約条項を盛り込んだスポンサー契約書まで事前に作成していた。

「私は運を信じない。運とは準備と機会が巡り合った瞬間の定義だと思う」とアセンシはESPNに語った。「具体例を挙げれば、2021年にメインユニフォームスポンサー契約を結んだ時だ。 私は『クラブがバロンドールを5回以上受賞した選手を獲得した場合、スポンサー費用を倍増させる』という条項を盛り込んだ。これは契約書に明記されている。2021年の契約だ。つまり証拠だ。つまり2021年時点で、リオネルが移籍する可能性に備え、クラブと組織体制を精神的に準備させる条項付きの契約が存在していたのだ」