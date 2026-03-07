Getty Images Sport
暴露：プレミアリーグのライバルクラブが動き出す中、メイソン・マウントのマンチェスター・ユナイテッド移籍計画の真実
マウントはレッドデビルズへの献身を貫く
イングランド代表選手は、移籍後の苦戦が続いているにもかかわらず、今夏にオールド・トラッフォードからの退団を強行する意思はない。Football Insiderによれば、このミッドフィルダーは、ピッチ上での貢献よりも治療室での時間を多く過ごした期間を経て、クラブの首脳陣とファンに対して自身の技術的な質を証明することに集中しているという。
マウントは現在、残りのシーズンを通じて出場機会を得られるよう、体調管理を最優先している。2023年にチェルシーから大きな期待を背負って加入したこのプレイメーカーは、ついにレギュラーの座を確立することで、ユナイテッドが彼に投じた巨額の投資に見合う価値を証明したいと強く望んでいる。
ライバルクラブが中盤選手の動向を注視している
先週、アストン・ヴィラとフラムが今夏のマウント獲得に興味を示していると報じられた。しかし、同選手は負傷に不運を感じており、オールド・トラッフォードでの地位を争い続けたい意向だという。
ウナイ・エメリ監督とマルコ・シルバ監督は、27歳の創造性を自チームの戦力に加えたい意向と報じられている。しかしマウントの断固たる姿勢から、ユナイテッドの夏の移籍計画が具体化する中、関心を持つクラブは他選手を探す必要がありそうだ。
もどかしいフィットネス記録
マンチェスター・ユナイテッドは2023年、チェルシーからマウントを獲得するために5500万ポンド（7000万ドル）を投資したが、この移籍はまだ安定した成果をもたらしていない。統計データは、繰り返す身体的問題によって成長が阻害され、リズムを見つけるのに苦労している選手を示している。
2025-26シーズンもこの失望的なパターンが続き、マウントはプレミアリーグでわずか17試合の出場に留まった。これは前シーズン（全大会通算23試合出場）の不振に続くもので、ユナイテッドのサポーターはチャンピオンズリーグ優勝経験者の真価を発揮する姿を見たいと待ち望んでいる。
怪我の回復に集中する
マウントの現在の主な課題は、昨年末に負った怪我からの回復である。2026年シーズン開幕戦に出場したものの、2試合で合計30分間しかプレーできず、同じ問題で再び離脱を余儀なくされた。
暫定監督キャリックは最近、マウントの状態が改善していると述べた。ユナイテッドが2-1で敗れたニューカッスル戦前の会見で、彼はこう語っている：「メイソンも回復に近づいている。残念ながら、これはサッカーの一部だ。
「常に負傷者は出るし、出場できない選手もいる。だが我々は可能な限り努力を続け、彼らの復帰を目指す」
