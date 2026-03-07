暴露：プレミアリーグのライバルクラブが動き出す中、メイソン・マウントのマンチェスター・ユナイテッド移籍計画の真実

イングランド代表選手は、移籍後の苦戦が続いているにもかかわらず、今夏にオールド・トラッフォードからの退団を強行する意思はない。Football Insiderによれば、このミッドフィルダーは、ピッチ上での貢献よりも治療室での時間を多く過ごした期間を経て、クラブの首脳陣とファンに対して自身の技術的な質を証明することに集中しているという。

マウントは現在、残りのシーズンを通じて出場機会を得られるよう、体調管理を最優先している。2023年にチェルシーから大きな期待を背負って加入したこのプレイメーカーは、ついにレギュラーの座を確立することで、ユナイテッドが彼に投じた巨額の投資に見合う価値を証明したいと強く望んでいる。