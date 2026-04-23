「暴露：ハリー・ケインのゴールリストにチームメイトが『笑っていた』――トッテナム・アカデミー出身の同僚が、記録破りのストライカーを信じていた『たった一人』を明かす」

ケインは6歳からアーセナル下部組織でプレーし、ワトフォードのトライアルを経て2004年にトッテナムへ加入。得点力は評価されていたが、トップレベルで通用するかは疑問視されていた。

レイトン・オリエント、ミルウォール、ノリッジ、レスターへのレンタル移籍では目立った活躍がなかったものの、ティム・シャーウッド監督は彼の才能を信じ、2014年4月からレギュラー起用した。

2014-15シーズンには公式戦31得点を挙げ、PFA年間最優秀若手選手賞を獲得。2023年に北ロンドンを去るまで280得点をマークし、クラブ歴代最多得点者となった。

イングランド代表では78得点をマークし、バイエルン・ミュンヘンでは140試合137得点でブンデスリーガ2連覇を達成した。