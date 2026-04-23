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「暴露：ハリー・ケインのゴールリストにチームメイトが『笑っていた』――トッテナム・アカデミー出身の同僚が、記録破りのストライカーを信じていた『たった一人』を明かす」
ケインのキャリア：記録を塗り替えたストライカーが頂点に上り詰めた道のり
ケインは6歳からアーセナル下部組織でプレーし、ワトフォードのトライアルを経て2004年にトッテナムへ加入。得点力は評価されていたが、トップレベルで通用するかは疑問視されていた。
レイトン・オリエント、ミルウォール、ノリッジ、レスターへのレンタル移籍では目立った活躍がなかったものの、ティム・シャーウッド監督は彼の才能を信じ、2014年4月からレギュラー起用した。
2014-15シーズンには公式戦31得点を挙げ、PFA年間最優秀若手選手賞を獲得。2023年に北ロンドンを去るまで280得点をマークし、クラブ歴代最多得点者となった。
イングランド代表では78得点をマークし、バイエルン・ミュンヘンでは140試合137得点でブンデスリーガ2連覇を達成した。
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ケインを一度も疑わなかった人物は、
トッテナム時代、ケインと同僚だったエムポクは、彼が将来どんな選手になるか想像できたか問われ、「Baller League UK」の「Angry Ginge’s Yanited」でプレーする現在、こう語った。 「『はい』と言ったら嘘になる。でも、僕たちがハリー・ケインについていつも感じていたのは、彼がゴールを量産していたということだ。最初から得点王で、その後、オールラウンドな選手になった。
彼が今の地位を築くために並外れて努力したのは事実だ。それでも、当時のケインに将来性を見抜いたのは、当時トッテナム・アカデミーの指導責任者だったジョン・マクダーモットだけだった。」
なぜスパーズのチームメイトはケインの初期の目標を笑ったのか
スパーズで15年間、将来のスター候補を指導してきたマクダーモットは、ケインが偉大な選手に成長する土台を作った。だがケイン本人は、常に成功を確信していた。
しかし、周囲の多くは彼の才能を疑っていた。ケインだけが成功し、他の選手が脱落した理由を問われたムポクはこう語った。「ハリーには並外れた飢えと強い決意があった。彼は自分が何を望み、頂点へどう歩むべきかを知っていた。
「トッテナム時代に『将来どこで何になりたいか』を書き出す課題があった。
ハリー・ケインは『イングランドの得点王になりたい』と書いていた。チームメイトの何人かは彼を笑った。でも彼には目標があり、そのために何でもやったんだ。」
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タイトルを狙うケインの勢いは衰えない
国内でも国際舞台でも一貫して謙虚なヒーローであり続けてきたケインは、常に自信に満ちていた。適切なタイミングで適切な場所に立ち、優れた指導者の下でプレーできた運も多少はあったが、彼はそのチャンスを最大限に活かしてきた。
2026年W杯でイングランドの主将を務め、33歳になった今も衰えを知らない。まだ成し遂げたいことが山ほどある。15カ月年上の元同僚ムポクは波乱万丈のキャリアに区切りをつけたが、コッパー・ボックス・アリーナでの6人制大会に出場し、現役時代の感覚を保っている。
『Baller League』は毎週月曜17時、www.youtube.com/@BallerLeagueUKで生配信されている。