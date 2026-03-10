暴露：バイエルン・ミュンヘンがハリー・ケイン移籍説を終わらせる計画――500ゴール達成ストライカーの契約延長最新情報

バイエルンは、望ましくない憶測をできるだけ早く終わらせるよう求められている。アリアンツ・アレーナの有力者たちの間では、ケインが妻ケイトと4人の子供たちと共にドイツで落ち着いていることから、クラブに将来を捧げるとの期待が持たれている。

クラブのレジェンド、ローター・マテウスは『Sky90 – die Fußballdebatte』番組でケインの特別な立場と、なぜ彼を縛り付ける必要があるかを語った。「今や彼はタイトルを次々と獲得している。これは以前イングランドでは成し得なかったことだ。だからハリー・ケインがこのクラブや環境を離れる理由はないと思う。契約は延長されるだろう。私は確信している。

「彼は監督（ヴィンセント・コンパニ）が与えてくれるものを理解している。そしてその信頼に応えている。機能するチームでプレーしている。他の場所で輝けるか？コンパニ監督のもとでここほど良いプレーができるか？誰にもわからない」

「彼は世界的なブランドであり、世界中が知る第二のデビッド・ベッカムだ。彼にアンチはいない——フランクフルトでもドルトムントでも」