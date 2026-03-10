Getty
暴露：バイエルン・ミュンヘンがハリー・ケイン移籍説を終わらせる計画――500ゴール達成ストライカーの契約延長最新情報
ケインの契約に盛り込まれた5700万ポンドの退団条項が失効したとき
現状では、ケインのアリアンツ・アレーナでの契約は2027年夏までとなっている。一時期、ブンデスリーガ以外のクラブが5700万ポンド（約7700万ドル）のオファーを提示すれば交渉の余地があると報じられた。
しかしオファーは届かず、2026年冬の移籍市場終了時にこれらの移籍条項は無効化された。バイエルンからケインを引き抜こうとする者は、今やクラブが求める金額を全額支払わねばならない。
ケインが伝説的なトロフィー呪いを解く手助けをした現ブンデスリーガ王者バイエルンは、売却を認める意思は一切ない。むしろ、この得点能力抜群のストライカーを来季終了後も残留させる選択肢を模索している。
バイエルンがケインへの関心をどうかわすつもりか
ビルト紙によると、バイエルンは「早期」契約の合意を目指しているという。同紙はさらに、ケインのチームへの貢献度が給与増額で評価される見通しだと報じている：「クラブ経営陣は彼のチームへの多大な価値を強調したいと考えており、リーグ最大のスター選手に予定より早く昇給を支払う用意がある」
バイエルンは、ラ・リーガの巨人バルセロナがケイン獲得に向けた驚異的な動きを見せているとの報道を受けて、断固たる行動に出ている。カンプ・ノウの会長候補であるシャビ・ビジャホアナは、カタルーニャで当選した場合、ケインの獲得を目指す意向を表明している。
本人はこうした噂を否定する姿勢を示しており、32歳のストライカーは次のように語っている。「その件については何も聞いていない。父と兄が全てを扱っているが、彼らから何も伝えられていない。既に述べた通り、私はバイエルンで非常に満足している。今シーズンとバイエルンでの時間に集中している。噂は褒め言葉として受け止めている」
CFBayernInsiderは、ケインの代理人がバルサから正式な接触を受けていないことを踏まえ、バルサ移籍説は「事実無根」と報じた。同メディアはビジャホアナ氏の発言を、ジョアン・ラポルタ会長の権力奪取を狙った戦略的な動きと分析している。
バイエルンが新たな契約条件に合意しようと決意している理由
バイエルンは、望ましくない憶測をできるだけ早く終わらせるよう求められている。アリアンツ・アレーナの有力者たちの間では、ケインが妻ケイトと4人の子供たちと共にドイツで落ち着いていることから、クラブに将来を捧げるとの期待が持たれている。
クラブのレジェンド、ローター・マテウスは『Sky90 – die Fußballdebatte』番組でケインの特別な立場と、なぜ彼を縛り付ける必要があるかを語った。「今や彼はタイトルを次々と獲得している。これは以前イングランドでは成し得なかったことだ。だからハリー・ケインがこのクラブや環境を離れる理由はないと思う。契約は延長されるだろう。私は確信している。
「彼は監督（ヴィンセント・コンパニ）が与えてくれるものを理解している。そしてその信頼に応えている。機能するチームでプレーしている。他の場所で輝けるか？コンパニ監督のもとでここほど良いプレーができるか？誰にもわからない」
「彼は世界的なブランドであり、世界中が知る第二のデビッド・ベッカムだ。彼にアンチはいない——フランクフルトでもドルトムントでも」
カネはバイエルンでの最多得点シーズン中に負傷したのか？
今夏、イングランド代表のキャプテンとして 2026 年ワールドカップ決勝戦に臨むケインは、今シーズン、全大会 37 試合に出場し 45 ゴールを記録しています。これは、ロンドン北部のクラブ、トッテナムからバイエルンに移籍して以来、彼の最高記録です。
彼は最近、不運な怪我に悩まされており、ブンデスリーガの1シーズンにおけるロベルト・レヴァンドフスキの41得点という記録の達成が危ぶまれていましたが、火曜日にアタランタと対戦するチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦で、試合出場の機会を得る見込みです。
