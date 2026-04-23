【暴露】チェルシーの選手が、解任されたリアム・ローゼニオールにつけた過激なあだ名

スタンフォード・ブリッジでの成績が制御不能なほど悪化していく中、チェルシーの選手たちは、ロゼニオールがトップレベルでチームを率いる能力をほとんど信じていなかった。BBCスポーツによると、ある選手は彼に「代用教員」というあだ名をつけた。これはクラブ内での彼の権威や存在感の欠如に対する痛烈な批判だった。

ロッカールームは分裂状態にあり、スペイン語圏の選手たちはハル・シティでの実績しか持たない彼に懐疑的だった。不和はチャンピオンズリーグの重要な試合前にチーム情報が漏洩したことで表面化。その一つは、ブライトン戦を前にマルク・ククレラの理髪店まで遡って特定された。