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【暴露】チェルシーの選手が、解任されたリアム・ローゼニオールにつけた過激なあだ名
没落を象徴する過酷なあだ名
スタンフォード・ブリッジでの成績が制御不能なほど悪化していく中、チェルシーの選手たちは、ロゼニオールがトップレベルでチームを率いる能力をほとんど信じていなかった。BBCスポーツによると、ある選手は彼に「代用教員」というあだ名をつけた。これはクラブ内での彼の権威や存在感の欠如に対する痛烈な批判だった。
ロッカールームは分裂状態にあり、スペイン語圏の選手たちはハル・シティでの実績しか持たない彼に懐疑的だった。不和はチャンピオンズリーグの重要な試合前にチーム情報が漏洩したことで表面化。その一つは、ブライトン戦を前にマルク・ククレラの理髪店まで遡って特定された。
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戦術的なミスとPSGによる屈辱
ロゼニオール監督は、前任者マレスカの基盤を尊重しつつも、自身の哲学を押し出した。しかしダブルピボットを捨てシングルピボットに切り替えたことで、カイセドは広すぎる守備範囲をカバーできず孤立した。チャンピオンズリーグ16強戦でチェルシーはパリ・サンジェルマンに合計8-2で敗れ、守備がオープンすぎると批判された。
さらに、若手CBママドゥ・サールをPSG戦で先発起用した判断も裏目に出て0-3の敗因となった。ニューカッスル戦の敗北以降、プレミアリーグで5試合連続無得点という114年間で最悪の不振に陥った。
ブライトンの大敗に首脳陣が苛立ちを隠せない
ブライトンでの敗戦から24時間足らずで、チェルシーの幕が下ろされた。首脳陣はロゼニオールにシーズン終了までの立て直しを期待したが、サウス・コーストでの闘志欠如が決定打となった。彼は幹部と関係を築けず、解任へ。クラブは欧州カップ戦とFAカップの望みを託し、新監督の招聘を決断した。
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ローゼニオールの後任探しが始まる
チェルシーはロゼニオール後任の正式監督探しで重要な局面を迎えている。候補にはアンドニ・イラオラとフラムのマルコ・シルバが挙げられ、ポルトガル人シルバの契約は今夏満了で、ジョルジェ・メンデスの仲介が移籍を後押しする可能性がある。クラブはエディン・テルジッチとシャビ・アロンソも監視している。