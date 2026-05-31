「普通の仕事をしたことがない」――バルセロナの若き天才ラミン・ヤマルが緊張せず、むしろ「スーパーヒーロー」のように感じられる理由。

ヤマルは急速にバルセロナの次世代の顔となりつつあり、最高のコンディションだと無敵を感じると明かした。ワールドカップでスペイン代表の最前線を率いる準備を進めるフォワードは、ピッチで最高の状態のときに起こる肉体的・精神的な変化を語った。

そのレベルを保つには、感情の安定と才能の表現が大切だ。「いつも言うけど、スーパーヒーローになったみたいなんだ。スピードもパワーも増して、アドレナリンが湧き、誰にも止められない。ワールドカップでもその状態に達したい」とヤマルは語った。



