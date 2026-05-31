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「普通の仕事をしたことがない」――バルセロナの若き天才ラミン・ヤマルが緊張せず、むしろ「スーパーヒーロー」のように感じられる理由。
ラ・マシア出身の選手に緊張は見られない
18歳ながら国とクラブの期待を背負うヤマルは、国際舞台でも動じない。彼は「エル・クラシコ」や大舞台のプレッシャーを気にならない理由を、伝統的な職人の道と比べ、ユーモア交えて語った。
彼はピッチが唯一安心して立てるところで、失敗を恐れずにすむ場所だと語る。「もし自分がやり方も分からないことをしていたら、緊張するだろうね。 もし普通の仕事をしていたら――経験はないけど――失敗するかと心配するだろう。でもサッカーは幼少期から続けてきたこと。だから楽しめる。スタンドの両親が誇りに思ってくれているのを見ると、プレッシャーが和らぐんだ。いい気分だよ」とヤマルはFIFAに語った。
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大人気のスーパーヒーロー
ヤマルは急速にバルセロナの次世代の顔となりつつあり、最高のコンディションだと無敵を感じると明かした。ワールドカップでスペイン代表の最前線を率いる準備を進めるフォワードは、ピッチで最高の状態のときに起こる肉体的・精神的な変化を語った。
そのレベルを保つには、感情の安定と才能の表現が大切だ。「いつも言うけど、スーパーヒーローになったみたいなんだ。スピードもパワーも増して、アドレナリンが湧き、誰にも止められない。ワールドカップでもその状態に達したい」とヤマルは語った。
創造性とゲームの楽しさ
戦術的制約が多い現代サッカーでも、ヤマルは創造性を発揮できる自由を楽しんでいる。クラブでも代表でも、90分間を楽しめばウイングでのパフォーマンスが向上し、楽しめないと低下すると明かした。
「僕のプレーは創造性に大きく依存している。楽しめていないと、それが響いてしまう。すべてが少し平板に感じられ、インスピレーションも湧かない。でも、EUROの時のように幸せだと、すべてがうまく噛み合い、より自由な気分になれるんだ」と彼は説明した。
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バルセロナで地に足をつけて
試合では自分を「スーパーヒーロー」と呼ぶが、バルセロナでの日常は地に足がついている。家族とラ・マシアの環境があるからこそ、名声ではなく成長に集中できると語る。注目に流されることなく、プレーを磨くことを最優先にする。
彼はこう結んだ。「まだ若く、学ぶべきことは多い。家族が私を謙虚に保ち、毎日ルーツを思い出させてくれる。サッカーは一瞬で状況が変わるから、集中が大切。全力で努力し、サッカーを楽しみ、バルサとスペイン代表でプレーするたびにファンを喜ばせたい」。