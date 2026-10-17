Propaganda Photo
翻訳者：
「普通のことではない！」アンドニ・イラオラ、リヴァプールで台頭するリオ・ングモハの真相を明かす
ングモハ、クラブと代表で目覚ましい成長続ける
リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、2026-27シーズンに鮮烈なスタートを切った10代のウイング、リオ・ングモハを称賛した。チェルシーのアカデミー出身であるングモハは週半ばの試合で活躍し、リヴァプールはオーストリアでLASKとの激しい打ち合いを6-3で制してチャンピオンズリーグで勝利を収めた。
18歳のングモハは先月下旬、チェコに2-0で勝利した試合で、ジュード・ベリンガムとウェイン・ルーニーに次ぐイングランド代表史上3番目に若い公式戦出場選手となり、歴史に名を刻んだ。
イラオラ監督は、8月下旬に18歳になったばかりのングモハが早くも代表で飛躍を遂げたことを、並外れた快挙だと評した。
- Getty Images Sport
イラオラ、1対1で「一流」のスペシャリストを育てる計画を詳述
メディアの取材に応じたイラオラは、ングモハの卓越したドリブル能力を称える一方、ボールを持っていないときに改善すべき点を挙げた。「彼は自分が特定の面で一流だと分かっていると思う。誰かに1対1を任せたいなら、リオは選ぶべき最高の選手の一人だ」とイラオラは語った。
「改善しなければならない部分もある。特にボールを持っていないときだ。競り合いに関して、プレミアリーグで求められる水準に慣れる必要がある」
「フィジカル面でも強くなってきているし、良い状態にあると思う」とイラオラは付け加えた。「リオは18歳になったばかりだ。彼がチームにいるのは我々にとって光栄なことだ」
監督、ングモハは「まだ完成された選手ではない」と強調
イラオラは、リヴァプールがこのウインガーのアンフィールドでの計り知れない可能性を開花させるため、慎重に歩みを進めていると強調した。「彼はすでに代表チームで出場時間を得ている。これは普通のことではない」とイラオラは指摘。「通常、代表チームでプレーし始めるのは20代になってからだ」
「我々は彼を助けなければならない。幸いなことに、彼はまだ完成された選手ではないからだ。まだ18歳なので、さらに成長できる。我々がその過程を支えられればと思う」
また、バスク出身の指揮官は、週半ばのLASK戦でハットトリックを達成したFWブラッドリー・バルコラも称賛した。「ブラッドリーの場合は、リズムをつかめるかどうかだ。プレーすればするほど、良くなっていくだろう」
- Propaganda Photo
選択肢が増えるリヴァプール、ブレントフォードとの一戦に備える
ングモハとバルコラがともに欧州で際立った活躍を見せており、イラオラは前線に豊富な攻撃の選択肢を持っている。
リヴァプールは土曜午後、Gtechコミュニティ・スタジアムでブレントフォードと対戦する。週半ばの大量得点の勢いをつなげたいところだ。
リヴァプールの指揮官は、ロンドン西部でプレミアリーグの重要な勝ち点3を手にするため、チームの状態を慎重に見極める。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。