リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、2026-27シーズンに鮮烈なスタートを切った10代のウイング、リオ・ングモハを称賛した。チェルシーのアカデミー出身であるングモハは週半ばの試合で活躍し、リヴァプールはオーストリアでLASKとの激しい打ち合いを6-3で制してチャンピオンズリーグで勝利を収めた。

18歳のングモハは先月下旬、チェコに2-0で勝利した試合で、ジュード・ベリンガムとウェイン・ルーニーに次ぐイングランド代表史上3番目に若い公式戦出場選手となり、歴史に名を刻んだ。

イラオラ監督は、8月下旬に18歳になったばかりのングモハが早くも代表で飛躍を遂げたことを、並外れた快挙だと評した。