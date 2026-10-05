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「普通ではない！」 バルセロナのレジェンド、アンドレス・イニエスタがラミン・ヤマルの急成長に驚がく
イニエスタ、ヤマルの好調ぶりに驚き
イニエスタは、バルセロナで最高レベルの成功を収めるために何が必要かを熟知している。クラブで輝かしい現役生活を送った元MFは、メッシが驚異的な台頭を遂げる様子をよく知られている形で目の当たりにしてきた。
そして今、そのスペインのレジェンドは、また一人の驚異的な才能が台頭してくる姿を見守っている。イニエスタはバルセロナのウインガー、ヤマルの成長を注意深く追っており、そのパフォーマンスに深く感銘を受けている。
19歳のセンセーションは、今季ここまで本当に目覚ましいスタートを切っている。今季のリーガ7試合で驚異の7ゴールを記録しており、ヤマルはすでにピッチ上で圧倒的な存在感を示している。
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並外れた才能
『ムンド・デポルティーボ』の取材に応じたイニエスタは、ヤマルの信じがたい早熟ぶりについて語った。この伝説的MFは、10代のヤマルが現在見せているパフォーマンスは、現代のプロサッカーではめったに見られないレベルだと認めた。
「19歳でこのレベルのヤマルを見るのは普通のことか？ いや、普通ではない」と、元バルセロナのスターはインタビューで説明した。「もし普通なら、それを成し遂げられる選手はもっと多いはずだ」
野心とたやすい余裕が称賛される
ヤマルの見事な得点記録はそれ自体がすべてを物語っているが、イニエスタはこのウインガーをこれほど特別な存在にしている、数字では表せない要素を強調することも忘れなかった。この10代の選手が持つ前向きな姿勢は、元スペイン代表を強く感銘させている。
「そのすべてにおいて美しく、そして重要なのは、彼の野心、自然体でいられること、そして考えてみれば、彼の前に広がっているものが実に素晴らしいという事実だ」とイニエスタは付け加えた。
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ヤマルには輝かしい未来が待っている
ヤマルをめぐる本当の興奮は、今後数年で彼が何を成し遂げられる可能性があるかにある。すでにリーガのDF陣を圧倒しているにもかかわらず、19歳の彼にはプレー全体をさらに磨き上げる十分な時間が残されている。今季すでに7ゴールを記録しているヤマルは、この信じ難い好調を何としても維持したいはずだ。
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