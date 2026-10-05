イニエスタは、バルセロナで最高レベルの成功を収めるために何が必要かを熟知している。クラブで輝かしい現役生活を送った元MFは、メッシが驚異的な台頭を遂げる様子をよく知られている形で目の当たりにしてきた。

そして今、そのスペインのレジェンドは、また一人の驚異的な才能が台頭してくる姿を見守っている。イニエスタはバルセロナのウインガー、ヤマルの成長を注意深く追っており、そのパフォーマンスに深く感銘を受けている。

19歳のセンセーションは、今季ここまで本当に目覚ましいスタートを切っている。今季のリーガ7試合で驚異の7ゴールを記録しており、ヤマルはすでにピッチ上で圧倒的な存在感を示している。