ZUMA Press Wire
翻訳者：
「時間を止めてくれ。この瞬間に永遠に生きていたい！」 フェラン・トーレスとウスマン・デンベレが味わった、PSGでの夢のような熱狂の夜の舞台裏
トーレスとデンベレがPSGのタイトル防衛に火をつける
欧州王者パリ・サンジェルマンは、UEFAチャンピオンズリーグ初戦でパルク・デ・プランスにおいてFKスロヴァン・ブラチスラヴァを6-1で粉砕し、圧巻のスタートを切った。フェラン・トーレスが圧巻のハットトリックで主役となり、ウスマン・デンベレが2得点、さらにファビアン・ルイスが終盤に6点目を加えた。
この圧勝は、ルイス・エンリケ監督のチームが完成度の高いパフォーマンスでタイトル防衛をスタートさせると同時に、欧州全土に強烈な警告を発するものとなった。
2人の主な得点者はいずれも、ホームサポーターの前で見せたチームの絶え間ない攻撃テンポに満足感を示した。
- Getty Images Sport
トーレス、PSGで夢の欧州デビューを満喫
忘れられない夜を振り返り、トーレスはパリのクラブでの欧州デビューについて、夢のようなシチュエーションだったと語った。このスペイン人FWは、チーム内の温かく迎え入れてくれる雰囲気を称賛するとともに、パルク・デ・プランスでの生活にこれほど早く順応できたことに驚きを示した。
トーレスは、情熱的なホームの観客のために、今後も勝負を決める瞬間を生み出し続けたいという思いを強調した。
「夢のようだった。信じられない夜だ」とトーレスは述べた。「PSGでの初めてのチャンピオンズリーグの試合で、チームは勝って、自分はハットトリックを決めた。あれほど情熱的なファンを目にすると、この日が決して終わらなければいいのにと思う！ おそらく予想していたより早く馴染めた」
デンベレ、チーム全体の献身を称賛
デンベレもまた、この夜の結果に大いに満足しており、攻守両面でのチーム全体の働きを強調した。フランス人ウインガーは、新たなリーグフェーズで早い段階から勢いを築くことが、チームにとって不可欠だったと指摘した。
また、パリのファンが生み出した熱狂的な雰囲気が、チームのモチベーションを高める重要な要因だったと強調した。
「今夜勝つことは非常に重要だった」とデンベレは語った。「多くのゴールを決めたし、チャンピオンズリーグの戦いを良い形でスタートさせることが重要だった。本当に素晴らしいパフォーマンスだったし、攻撃でも守備でもチームが一体となって戦うことを心から楽しめた」
- Ball Raw Images
PSG、勢いの維持に注力
トーレスとデンベレの2人で計5ゴールを挙げたPSGは、大きな期待に応え、層の厚い強力な攻撃陣を示した。
フランスの強豪は今後、国内戦と欧州戦に目を向け、開幕戦の勝利を土台にさらに勢いを築こうとしている。
トーレスはチーム内の雰囲気について、次のように総括した。「ゴールを決めること、良いプレーをすること、今夜チームが見せたものを示すこと、期待に応えることは、いつだって重要だ。サポーターにさらに多くの喜びを届けられればと思う」
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