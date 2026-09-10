欧州王者パリ・サンジェルマンは、UEFAチャンピオンズリーグ初戦でパルク・デ・プランスにおいてFKスロヴァン・ブラチスラヴァを6-1で粉砕し、圧巻のスタートを切った。フェラン・トーレスが圧巻のハットトリックで主役となり、ウスマン・デンベレが2得点、さらにファビアン・ルイスが終盤に6点目を加えた。

この圧勝は、ルイス・エンリケ監督のチームが完成度の高いパフォーマンスでタイトル防衛をスタートさせると同時に、欧州全土に強烈な警告を発するものとなった。

2人の主な得点者はいずれも、ホームサポーターの前で見せたチームの絶え間ない攻撃テンポに満足感を示した。