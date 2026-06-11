当初は主要大会1大会を含む18カ月の契約だったが、イングランドサッカー協会（FA）は2028年自国開催EUROを含む新契約を提示した。時期尚早だったのだろうか？

この件について、イングランド代表のレジェンドFWオーウェンは、イングランド代表のワールドカップオッズに関するGOALの独占インタビューでこう語った。「正直、驚いた。トゥヘルは優れた監督だが、私はイングランド代表監督はイングランド人べきだと考えている。それでも契約延長には驚いた。

大きな大会を前にコミットメントを示すのは良いが、彼の下で大会を戦ったことはない。今のところ、「素晴らしい」と思わせる成果はない。

「誰でも予選は突破できる。目をつぶっていても突破できるだろう。全勝して無失点ならいい。ただの無意味な作業だ。彼が期待を上回ることをしたわけでもない。だから、報いるのは驚きだ。」