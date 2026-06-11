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「時間の無駄」――トーマス・トゥヘル監督に「まだ何も成し遂げていない」と警告。マイケル・オーウェンはイングランド代表の契約延長要請に反応し、ワールドカップでの「標準的なパフォーマンス」を解説。
実績ある名将トゥヘルに、イングランドが60年間抱える苦悩を終わらせる期待が寄せられている。
チェルシー、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンを率いたトゥヘル監督が2025年1月、イングランド代表の指揮官に就任した。欧州選手権決勝で2度敗れ辞任したサウスゲート監督の後任となる。
国内タイトルやチャンピオンズリーグ制覇を誇る実績が、成功を渇望する国民の期待を集めた。1966年のウェンブリー以来、約60年ぶりの優勝への期待が掛かる。
イングランドは、彼がサッカーを「故郷」へ連れ戻す存在になると期待している。現時点では、8試合で全勝・無失点と順調だ。
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トゥヘル監督は、2028年の欧州選手権まで契約を延長する価値があるだろうか？
当初は主要大会1大会を含む18カ月の契約だったが、イングランドサッカー協会（FA）は2028年自国開催EUROを含む新契約を提示した。時期尚早だったのだろうか？
この件について、イングランド代表のレジェンドFWオーウェンは、イングランド代表のワールドカップオッズに関するGOALの独占インタビューでこう語った。「正直、驚いた。トゥヘルは優れた監督だが、私はイングランド代表監督はイングランド人べきだと考えている。それでも契約延長には驚いた。
大きな大会を前にコミットメントを示すのは良いが、彼の下で大会を戦ったことはない。今のところ、「素晴らしい」と思わせる成果はない。
「誰でも予選は突破できる。目をつぶっていても突破できるだろう。全勝して無失点ならいい。ただの無意味な作業だ。彼が期待を上回ることをしたわけでもない。だから、報いるのは驚きだ。」
イングランドは、ワールドカップの厄介な質問をどうかわすのか？
トゥヘルは今、寄せられる信頼に応える必要がある。ワールドカップで優勝すれば、その投資は最大の成果となり、彼は伝説的な存在となるだろう。だが、状況が崩れる可能性もある。
オーウェンは、契約内容に関わらず今夏の北米大会でイングランドがベスト8に進めなければトゥヘルに批判が集まるかと問われ、「グループステージやその直後のラウンドで負ければ、強豪に敗れたとしても準々決勝前に落ちれば疑問は出る」と語った。
「もちろん、内容や理由にもよるが、疑問は出る。ベスト8に進めなかったら――私はベスト8が妥当だと思っているが――失望と疑問の声が上がるだろう」
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イングランドの試合日程：2026年ワールドカップの開幕戦でクロアチアと対戦
トゥヘルは、自身が直面する課題の大きさを十分に理解している。52歳のドイツ人監督は、長いキャリアを通じて結果がすべてであることを痛感しており、目に見える成功を収めなければ失敗とみなされることを知っている。
26人の精鋭を率い、6月17日にテキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムでクロアチアと初戦を迎える。そこが、ワールドカップ制覇への第一歩となる。