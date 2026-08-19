「時間の問題にすぎない」 アーセナルCEOリチャード・ガーリックが、ミケル・アルテタの新契約が目前に迫っていると認める

ガーリック氏が、アーセナルのサポーター全員が待ち望んでいた知らせを伝えた。同氏は、アルテタ監督のクラブでの将来について「ごく近いうちに解決する」と強調している。スペイン人指揮官は、昨季にクラブのプレミアリーグ優勝への20年越しの待望を終わらせたことで知られるが、2024年に締結した契約の最終年に入っている。

時間は刻一刻と過ぎているものの、エミレーツ・スタジアムの首脳陣はこの状況を完全に落ち着いて受け止めており、新契約は懸念事項ではなく形式的なものと見なしている。焦点は引き続きピッチ上の戦いと進行中の移籍市場にしっかり置かれてきたが、アルテタ監督の長期残留を確実にするための事務的な作業は、いま終結に近づいている。