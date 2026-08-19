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「時間の問題にすぎない」 アーセナルCEOリチャード・ガーリックが、ミケル・アルテタの新契約が目前に迫っていると認める
アーセナル首脳が契約を巡る決定的な最新情報を明かす
ガーリック氏が、アーセナルのサポーター全員が待ち望んでいた知らせを伝えた。同氏は、アルテタ監督のクラブでの将来について「ごく近いうちに解決する」と強調している。スペイン人指揮官は、昨季にクラブのプレミアリーグ優勝への20年越しの待望を終わらせたことで知られるが、2024年に締結した契約の最終年に入っている。
時間は刻一刻と過ぎているものの、エミレーツ・スタジアムの首脳陣はこの状況を完全に落ち着いて受け止めており、新契約は懸念事項ではなく形式的なものと見なしている。焦点は引き続きピッチ上の戦いと進行中の移籍市場にしっかり置かれてきたが、アルテタ監督の長期残留を確実にするための事務的な作業は、いま終結に近づいている。
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アルテタは残留を希望
『BBC Sport』に対し、ガーリックはクラブの意向と、指揮官が残留を望んでいることについて率直に語った。CEOは、双方の間に緊張関係はないと明言。アルテタは最近、自身がトップチームの文化を再構築してきたクラブで働けていることに、この上なく幸せであり、非常に感謝していると述べていた。
「ミケルはアーセナルにいたいと思っているし、我々もミケルにアーセナルにいてほしい。あとはそれを新契約という形にするだけの時間の問題だ。誰もが非常に自信を持っていて、落ち着いている。今は移籍市場を進めているところであり、ミケルの契約問題もごく近いうちに解決すると確信している」と、ガーリックは語った。
ノースロンドンの運命の変貌
アルテタがもたらした影響はまさに革命的であり、アーセナルをアイデンティティーに苦しむチームから、イングランド・フットボールにおける最高の力へと進化させた。前季にプレミアリーグのタイトルを獲得したことで、マンチェスター・シティが支配していた時代に多くが不可能だと考えていたことを成し遂げ、クラブにとって2004年のインビンシブルズ時代以来となる初のリーグ優勝をもたらした。さらに、北ロンドンのクラブをチャンピオンズリーグ決勝へ導き、ヨーロッパ有数の強豪としての地位を確固たるものにした。
アーセナルが再び過酷なシーズンへの準備を進める中、焦点はタイトル獲得に成功したシーズンで示した高い基準を維持することに置かれている。アルテタは、チャンピオンズリーグを含む複数の戦線で戦うための肉体的、精神的な要求に対応できるよう、チームが進化し続ける必要性について繰り返し語っている。
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新たな安定の時代
アルテタにとって、新契約はロンドン・コルニーで築き上げてきた文化が正しかったことの証明となる。指揮官就任以来、同監督はチームを刷新し、注目度の高いベテランを放出する一方で、若くハングリーな中核を築き上げ、それがタイトル獲得を果たすまでに成熟した。アーセナルは今週金曜日、エミレーツ・スタジアムでコヴェントリー・シティとのタイトル防衛初戦に臨もうとしており、クラブを取り巻く雰囲気はこの上ない自信に満ちている。コミュニティ・シールドでの説得力ある勝利ぶりは、アーセナルがここ最近の成功を受けても減速するつもりがないことを示していた。
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