アンジュ＝ヨアン・ボニーが途中出場から見事な活躍を見せ、インテルは1点のビハインドを覆してボローニャに3-1で勝利した。インテルは序盤にトンマーゾ・ポベガのゴールで先制を許したが、前半終了前にマルクス・テュラムが力強いヘディングで同点に追いついた。

後半にクリスティアン・キヴ監督によって投入されたボニーは、インテルの前線にすぐさま縦への推進力と活力をもたらした。

69分にカルロス・アウグストがインテルを勝ち越しに導くと、ボニーは83分に冷静なフィニッシュで勝利を決定づけた。