Getty Images Sport
翻訳者：
「時間の問題だ！」アンジュ＝ヨアン・ボニー、インテルの劇的勝利で強烈な存在感
ボニーがダッラーラでインテルの劇的な逆転劇を締めくくる
アンジュ＝ヨアン・ボニーが途中出場から見事な活躍を見せ、インテルは1点のビハインドを覆してボローニャに3-1で勝利した。インテルは序盤にトンマーゾ・ポベガのゴールで先制を許したが、前半終了前にマルクス・テュラムが力強いヘディングで同点に追いついた。
後半にクリスティアン・キヴ監督によって投入されたボニーは、インテルの前線にすぐさま縦への推進力と活力をもたらした。
69分にカルロス・アウグストがインテルを勝ち越しに導くと、ボニーは83分に冷静なフィニッシュで勝利を決定づけた。
- AFP
FW、オフサイドでの失意を経て輝く
ボニーが決勝点を挙げたのは、最初のゴールがオフサイドで取り消されてからわずか2分後だった。ハカン・チャルハノール、ヘンリク・ムヒタリアン、カルロス・アウグストが絡む流れるようなパスワークから、フランス人選手はアウグストの低いクロスを至近距離で押し込んだ。
ボニーはチームの粘り強さを振り返り、厳しい敵地でも反撃を続けるチームの強い意志を強調した。
「チームには本当に、本当に素晴らしい精神力がある。試合をひっくり返したのは今回が初めてではない」とボニーはインテルTVに語った。「正しい反応を示せたし、全員が勝利を喜んでいる」
ストライカー、過密日程に対応する準備ができていると強調
インテルがセリエAと欧州の大会で3日ごとに試合を戦うなか、ボニーは、どの選手も途中出場から試合の流れを変える準備が必要だと強調した。「誰もが試合に出たいのは明らかだが、僕たちのチームには優れた選手が大勢いる」とボニーは語った。
「3日ごとに試合がある重要な1カ月を迎える。全員が違いを生み出せるよう準備しておかなければならない」
「週の間はしっかり取り組めている。インテルを最高の形で代表するために、欧州の大会ではもっと良いプレーをしなければならない」
- Getty Images Sport
新星が先発の座を狙う
アシスタントコーチのアレクサンダル・コラロフは、ボニーとカルロス・アウグストの姿勢とプロ意識を称賛し、両者を「周囲を引っ張る真のチャンピオン」と評した。
若きストライカーは得点を重ねており、キヴが率いる攻撃陣で定位置をつかむためのアピールを続けている。
インテルは今後の国内大会と欧州大会の試合に向け、ボニーの好調を生かしたい考えだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。