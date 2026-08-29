Getty Images Sport
翻訳者：
「時間がかかりすぎた！」 激怒したイラオラ監督、フォレストのPK前のボードのミスをめぐって第4審判を批判
技術的なエラーがアンフィールドの怒りを招く
リヴァプールのイラオラ監督は、土曜日に行われたノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ第2節の2-2の引き分けで、後半に3枚替えを行うことを阻まれたことを受け、強い苛立ちを示した。スコアが1-1だった時点で、このバスク人指揮官はライアン・グラフェンベルフ、コスタス・ツィミカス、リオ・ングモハを投入し、チームを活性化させる意向だった。
しかし、ボールが3度にわたってアウトオブプレーになったにもかかわらず、第4審のティム・ロビンソンが電子ボードの不具合に対応できず、この3人はタッチライン際で待たされることになった。さらにリヴァプールのいら立ちが募ったのは、3度目の中断時にプレー再開が素早く認められ、その流れから直接つながったスローインでフォレストがPKを獲得し、再びリードを奪ったことだった。
- AFP
物議を醸すPKがいら立ちに拍車をかける
PKにつながった一連の流れは、リヴァプールのベンチの緊張をさらに高めるものだった。ウィリアムズが最終ラインの背後へ抜け出すと、アリソンのスライディングでのチャレンジが、ウイングバックがシュートを枠の外へ放った直後に接触した。主審サミュエル・バロットはPKスポットを指し示し、イラオラはこの判定に加え、運営上の遅延についても不満を示した。
『BBC Match of the Day』でこの場面について語ったイラオラは、ファウルとその周辺状況について自身の見解を説明した。 「PKについては、接触が起きた時点では、もうその状況は終わっていた。そして、アグレッシブな接触でもない」と同氏は述べた。「だが、それ以上に我々が不満だったのは交代だ。約3分待たなければならなかった。彼はボードに問題を抱えていた。作動していなかったのかどうかは分からないが、我々としては間違いなく、失点前の直近2回か3回のプレー中断で交代を行いたかった。それだけが理由ではないが、あらゆることが影響する」
リバプールの低調な立ち上がりが続く中、イラオラが説明を求める
リヴァプールは新シーズンのぎこちないスタートを継続した。開幕節でもニューカッスルとのアウェー戦を2-2で引き分けている。この結果により、イラオラは勢いを探る状況が続いており、夏にアルネ・スロットの後任として就任してからフラストレーションのたまる船出を強いられている。
スペイン人指揮官は試合終了後、さらに怒りをあらわにし、TNT Sportsに対して高くついた遅延について審判団を批判した。『プロの第4審判が3分もかかってはいけない。こちらはその2、3分前にはすでに交代を伝えていた。前の中断で交代ができなかった時点ですでに腹が立っていたし、その後のスローインの前にはできると思っていた。分からないが、彼らが説明しなければならない。でも、あまりにも時間がかかりすぎた』
- Getty Images Sport
識者が公式の失態について見解を示す
この一件には、試合で解説を務めていた元リバプール主将スティーブン・ジェラード氏からも厳しい批判が向けられた。ジェラード氏はPKそのものの判定は妥当だったと感じていた一方で、タッチライン際にいた審判団の対応の非効率さには驚きを示した。
ジェラード氏は『TNT Sports』に対し、次のように語った。「いら立ちが理解できる。これだけテクノロジーがある今の時代に、3人同時交代の実施に3分もかかるようではいけない。だが、全体の問題の中では小さな問題だと思う。なぜなら、防げた失点だからだ」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。