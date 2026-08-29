リヴァプールのイラオラ監督は、土曜日に行われたノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ第2節の2-2の引き分けで、後半に3枚替えを行うことを阻まれたことを受け、強い苛立ちを示した。スコアが1-1だった時点で、このバスク人指揮官はライアン・グラフェンベルフ、コスタス・ツィミカス、リオ・ングモハを投入し、チームを活性化させる意向だった。

しかし、ボールが3度にわたってアウトオブプレーになったにもかかわらず、第4審のティム・ロビンソンが電子ボードの不具合に対応できず、この3人はタッチライン際で待たされることになった。さらにリヴァプールのいら立ちが募ったのは、3度目の中断時にプレー再開が素早く認められ、その流れから直接つながったスローインでフォレストがPKを獲得し、再びリードを奪ったことだった。