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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

「時間がかかりすぎた！」　激怒したイラオラ監督、フォレストのPK前のボードのミスをめぐって第4審判を批判

アンドニ・イラオラ
リヴァプール
ノッティンガム・フォレスト
リヴァプール 対 ノッティンガム・フォレスト
プレミアリーグ

アンドニ・イラオラは、土曜日にアンフィールドで行われたノッティンガム・フォレスト戦で、リヴァプールが苛立たしい2-2の引き分けに終わった後、怒りを隠せなかった。バスク人指揮官は、重要なPK判定の直前に技術的なトラブルによって決定的な戦術変更を行えなかったとして、審判団を厳しく批判した。

  • 技術的なエラーがアンフィールドの怒りを招く

    リヴァプールのイラオラ監督は、土曜日に行われたノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ第2節の2-2の引き分けで、後半に3枚替えを行うことを阻まれたことを受け、強い苛立ちを示した。スコアが1-1だった時点で、このバスク人指揮官はライアン・グラフェンベルフ、コスタス・ツィミカス、リオ・ングモハを投入し、チームを活性化させる意向だった。

    しかし、ボールが3度にわたってアウトオブプレーになったにもかかわらず、第4審のティム・ロビンソンが電子ボードの不具合に対応できず、この3人はタッチライン際で待たされることになった。さらにリヴァプールのいら立ちが募ったのは、3度目の中断時にプレー再開が素早く認められ、その流れから直接つながったスローインでフォレストがPKを獲得し、再びリードを奪ったことだった。

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    物議を醸すPKがいら立ちに拍車をかける

    PKにつながった一連の流れは、リヴァプールのベンチの緊張をさらに高めるものだった。ウィリアムズが最終ラインの背後へ抜け出すと、アリソンのスライディングでのチャレンジが、ウイングバックがシュートを枠の外へ放った直後に接触した。主審サミュエル・バロットはPKスポットを指し示し、イラオラはこの判定に加え、運営上の遅延についても不満を示した。

    『BBC Match of the Day』でこの場面について語ったイラオラは、ファウルとその周辺状況について自身の見解を説明した。 「PKについては、接触が起きた時点では、もうその状況は終わっていた。そして、アグレッシブな接触でもない」と同氏は述べた。「だが、それ以上に我々が不満だったのは交代だ。約3分待たなければならなかった。彼はボードに問題を抱えていた。作動していなかったのかどうかは分からないが、我々としては間違いなく、失点前の直近2回か3回のプレー中断で交代を行いたかった。それだけが理由ではないが、あらゆることが影響する」

  • リバプールの低調な立ち上がりが続く中、イラオラが説明を求める

    リヴァプールは新シーズンのぎこちないスタートを継続した。開幕節でもニューカッスルとのアウェー戦を2-2で引き分けている。この結果により、イラオラは勢いを探る状況が続いており、夏にアルネ・スロットの後任として就任してからフラストレーションのたまる船出を強いられている。

    スペイン人指揮官は試合終了後、さらに怒りをあらわにし、TNT Sportsに対して高くついた遅延について審判団を批判した。『プロの第4審判が3分もかかってはいけない。こちらはその2、3分前にはすでに交代を伝えていた。前の中断で交代ができなかった時点ですでに腹が立っていたし、その後のスローインの前にはできると思っていた。分からないが、彼らが説明しなければならない。でも、あまりにも時間がかかりすぎた』

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    識者が公式の失態について見解を示す

    この一件には、試合で解説を務めていた元リバプール主将スティーブン・ジェラード氏からも厳しい批判が向けられた。ジェラード氏はPKそのものの判定は妥当だったと感じていた一方で、タッチライン際にいた審判団の対応の非効率さには驚きを示した。

    ジェラード氏は『TNT Sports』に対し、次のように語った。「いら立ちが理解できる。これだけテクノロジーがある今の時代に、3人同時交代の実施に3分もかかるようではいけない。だが、全体の問題の中では小さな問題だと思う。なぜなら、防げた失点だからだ」

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