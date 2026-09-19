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「時期尚早」 マーティン・オニール、レンジャーズとの重要なオールドファーム戦を前に「負けられない試合」との見方を否定
グラスゴーのライバル同士が再び激突する
セルティックは、アイブロックスでリーグカップ敗退を喫してからわずか1週間後、セルティック・パークで同じ街のライバルであるレンジャーズを迎え撃つ準備を進めている。オニール監督率いるチームはリーグ6連勝と国内では完璧な成績を誇る一方、カップ戦とヨーロッパリーグで連敗を喫し、調子には陰りが見えている。今週末に勝利すれば、セルティックは2位レンジャーズとの勝ち点差を8に広げることになる。
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セルティック指揮官が重要性を強調せず
この一戦を前に、指揮官はリーグ首位の座を維持するために、このダービーが絶対に勝たなければならない試合だとの見方を退けた。メディア対応でオニール監督は、3連敗となった場合の心理的ダメージを認めつつも、自身の立場を崩さなかった。「いや、そう言うにはシーズンのこの時期はまだ早すぎる。勝てれば素晴らしい。そうなれば勝ち点差を8に広げられるし、ここまでリーグ戦は6連勝しているからだ。
「この試合は大きい。9月に行われようと3月に行われようと、大きな試合であることに変わりはない。本当に大きな試合だ。試合に向けてしっかり準備しなければならない。勝つ必要があるのか？ 勝てればいいが、負けるのは望ましくない。それでは3連敗になるし、もちろん心理的にも打撃になる」
監督への厳しさを増す視線
戦術面のアプローチや、直近の試合後インタビューで見せた守勢の姿勢をめぐるファンの批判を受け、オニールへの厳しい視線が強まり始めている。サポーターや識者からの問いかけは仕事の一部として当然だと受け止めた指揮官は、次のように述べた。「それがこの世界の常だ。時々、少し神経質になることもある。
「そのことについては、時には謝らなければならない。私が言ったのは、試合に勝っている時には、我々はあまり問われていないように見えるということだ。だが、誰にでも問う権利はある。最終的には、チーム選考の責任は私にあり、戦術の責任も私にある。もちろん、私は問われるべきだ」
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レンジャーズが歴史的な2冠を狙う
レンジャーズは、同じ1週間のうちにセルティック相手に連勝を飾ることで、珍しい歴史を作るチャンスを手にしている。これは1960年と1998年にわずか2度しか達成されていない。
また、レンジャーズを率いるデレク・マッキネス監督は、就任後最初のオールドファーム・ダービー2試合に勝利することで、グレアム・スーネスの記録に並ぶ可能性もある。対戦を前に戦術論を強調しすぎない姿勢を見せ、同監督は次のように語った。「戦術は時に少し大げさに語られすぎることがあると思う。試合はたいてい、個々の場面と、選手たちのパフォーマンスが本当に高いレベルにあり、本当に力強いものであるかによって決まると思っている。
「全員が良いプレーをしなければセルティック・パークでは勝てない。だからこそ、今回もそれに近いものを持ち込み、再び改善を目指さなければならない」
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