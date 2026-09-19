この一戦を前に、指揮官はリーグ首位の座を維持するために、このダービーが絶対に勝たなければならない試合だとの見方を退けた。メディア対応でオニール監督は、3連敗となった場合の心理的ダメージを認めつつも、自身の立場を崩さなかった。「いや、そう言うにはシーズンのこの時期はまだ早すぎる。勝てれば素晴らしい。そうなれば勝ち点差を8に広げられるし、ここまでリーグ戦は6連勝しているからだ。

「この試合は大きい。9月に行われようと3月に行われようと、大きな試合であることに変わりはない。本当に大きな試合だ。試合に向けてしっかり準備しなければならない。勝つ必要があるのか？ 勝てればいいが、負けるのは望ましくない。それでは3連敗になるし、もちろん心理的にも打撃になる」