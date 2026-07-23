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翻訳者：
「時期尚早」――サー・アレックス・ファーガソン監督の下で4度優勝した元スター選手が、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ優勝争いからの脱落を断言した。
モウリーニョとアモリムはファーガソンの成功を再現できなかった。
ジム・ラトクリフ卿率いるINEOS共同所有グループは、マンチェスターに20億ポンドの新スタジアムを建設する計画を進めている。
さらに取締役会は「プロジェクト150」を公に提示し、周年記念までに男女両チームが国内リーグで圧倒的な強さを見せることを望んでいる。
プレミアリーグでは2013年のアレックス・ファーガソン氏の引退以来、目立った成果はない。ファーガソン氏は13回のリーグ制覇と2度のCL制覇をもたらしたが、その後継者はまだ現れていない。
デイヴィッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、オーレ・グンナー・ソルシャール、エリック・テン・ハグ、ルーベン・アモリムはいずれも成功せず、現在はキャリックが挑戦している。
彼は欧州トップ大会の出場権を取り戻し、移籍市場で戦力強化を進めている。適切な補強があれば再び首位を狙えると指摘する声もある。
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2026-27シーズンのプレミアリーグで、マンチェスター・ユナイテッドは優勝争いに加わるだろうか？
「レッド・デビルズ」が「騒がしい隣人」シティを追い抜き、挑戦者から優勝候補へ変わるかとの問いに、シルベストルは（BetVictorオンラインカジノ提供のインタビューで）GOALに語った。「正直、彼らはそう考えていないと思います。 シティはここ数年、マンチェスターで最も強いチームだったが、それは大きな問題ではない。重要なのは、昨シーズンから成長し、より強くなり、安定したパフォーマンスで各大会で結果を残すことだ。
マイケル・キャリック監督の下で安定感を得られれば、シティが上でも下でもファンには関係ない。ダービーの日だけ差が重要になる。シーズン終盤にはCL出場が最優先だ。CLに出場できれば、いつかリーグ優勝へ近づく。
「今のチームがタイトル争いに加われる状態だとは思わない。少なくとも序盤は争いに巻き込むのは時期尚早だ。」
移籍の噂：レッド・デビルズ、守備から攻撃まで戦力強化へ
マンチェスター・ユナイテッドは2025年夏、マテウス・クーニャ、ベンジャミン・セスコ、ブライアン・ムベウモらを補強。直近の移籍市場ではMFユーリ・ティエレマンスとアンドレイ・サントスも加えた。
守備陣の補強について問われた元DFシルベストルは「センターバックは最も強いポジションではないが、全員が健康であれば問題ない。昨季は怪我で毎週同じコンビを起用できなかったのが課題だった。1人が安定すればシーズンを乗り切れる質はある」と語った。
サイドバック？ 選手たちはCLやプレミアで力を示せる。今のところ、バック4は心配していない。」
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賢明な補強でマンチェスター・ユナイテッドは再び優勝候補になれる。
マンチェスター・ユナイテッドはセンターバックが豊富だが、全員を万全の状態に保ち、安定した布陣を組むのは最近難しい。アルゼンチン代表のリサンドロ・マルティネスが2026年W杯決勝で負傷し、このポジションの不安はさらに大きくなった。
9月1日の移籍市場終了までに追加補強が期待される。レッドデビルズはシルベストルら懐疑論者の予想を覆し、プレミアリーグ首位の座を狙うチーム作りを進めている。
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