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Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

「時期尚早」――サー・アレックス・ファーガソン監督の下で4度優勝した元スター選手が、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ優勝争いからの脱落を断言した。

マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
マイケル・キャリック

マンチェスター・ユナイテッドは2026-27シーズンのプレミアリーグ優勝争いから脱落した。元レッドデビルズで4度優勝したミカエル・シルベストルはGOALの取材に、マイケル・キャリックがチームを再建するには「時期尚早」と語った。オールド・トラッフォードでは前向きな進展もあるが、ピッチ内外でさらに再建が必要だ。

  • モウリーニョとアモリムはファーガソンの成功を再現できなかった。

    ジム・ラトクリフ卿率いるINEOS共同所有グループは、マンチェスターに20億ポンドの新スタジアムを建設する計画を進めている。

    さらに取締役会は「プロジェクト150」を公に提示し、周年記念までに男女両チームが国内リーグで圧倒的な強さを見せることを望んでいる。

    プレミアリーグでは2013年のアレックス・ファーガソン氏の引退以来、目立った成果はない。ファーガソン氏は13回のリーグ制覇と2度のCL制覇をもたらしたが、その後継者はまだ現れていない。

    デイヴィッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、オーレ・グンナー・ソルシャール、エリック・テン・ハグ、ルーベン・アモリムはいずれも成功せず、現在はキャリックが挑戦している。

    彼は欧州トップ大会の出場権を取り戻し、移籍市場で戦力強化を進めている。適切な補強があれば再び首位を狙えると指摘する声もある。

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  • Ferguson 2012Getty Images

    2026-27シーズンのプレミアリーグで、マンチェスター・ユナイテッドは優勝争いに加わるだろうか？

    「レッド・デビルズ」が「騒がしい隣人」シティを追い抜き、挑戦者から優勝候補へ変わるかとの問いに、シルベストルは（BetVictorオンラインカジノ提供のインタビューで）GOALに語った。「正直、彼らはそう考えていないと思います。 シティはここ数年、マンチェスターで最も強いチームだったが、それは大きな問題ではない。重要なのは、昨シーズンから成長し、より強くなり、安定したパフォーマンスで各大会で結果を残すことだ。

    マイケル・キャリック監督の下で安定感を得られれば、シティが上でも下でもファンには関係ない。ダービーの日だけ差が重要になる。シーズン終盤にはCL出場が最優先だ。CLに出場できれば、いつかリーグ優勝へ近づく。

    「今のチームがタイトル争いに加われる状態だとは思わない。少なくとも序盤は争いに巻き込むのは時期尚早だ。」

  • 移籍の噂：レッド・デビルズ、守備から攻撃まで戦力強化へ

    マンチェスター・ユナイテッドは2025年夏、マテウス・クーニャ、ベンジャミン・セスコ、ブライアン・ムベウモらを補強。直近の移籍市場ではMFユーリ・ティエレマンスとアンドレイ・サントスも加えた。

    守備陣の補強について問われた元DFシルベストルは「センターバックは最も強いポジションではないが、全員が健康であれば問題ない。昨季は怪我で毎週同じコンビを起用できなかったのが課題だった。1人が安定すればシーズンを乗り切れる質はある」と語った。

    サイドバック？ 選手たちはCLやプレミアで力を示せる。今のところ、バック4は心配していない。」

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  • Manchester United goal 2025-26Getty

    賢明な補強でマンチェスター・ユナイテッドは再び優勝候補になれる。

    マンチェスター・ユナイテッドはセンターバックが豊富だが、全員を万全の状態に保ち、安定した布陣を組むのは最近難しい。アルゼンチン代表のリサンドロ・マルティネスが2026年W杯決勝で負傷し、このポジションの不安はさらに大きくなった。

    9月1日の移籍市場終了までに追加補強が期待される。レッドデビルズはシルベストルら懐疑論者の予想を覆し、プレミアリーグ首位の座を狙うチーム作りを進めている。

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