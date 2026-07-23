「時期尚早」――サー・アレックス・ファーガソン監督の下で4度優勝した元スター選手が、マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ優勝争いからの脱落を断言した。

ジム・ラトクリフ卿率いるINEOS共同所有グループは、マンチェスターに20億ポンドの新スタジアムを建設する計画を進めている。

さらに取締役会は「プロジェクト150」を公に提示し、周年記念までに男女両チームが国内リーグで圧倒的な強さを見せることを望んでいる。

プレミアリーグでは2013年のアレックス・ファーガソン氏の引退以来、目立った成果はない。ファーガソン氏は13回のリーグ制覇と2度のCL制覇をもたらしたが、その後継者はまだ現れていない。

デイヴィッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、オーレ・グンナー・ソルシャール、エリック・テン・ハグ、ルーベン・アモリムはいずれも成功せず、現在はキャリックが挑戦している。

彼は欧州トップ大会の出場権を取り戻し、移籍市場で戦力強化を進めている。適切な補強があれば再び首位を狙えると指摘する声もある。