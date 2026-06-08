「時折危険な場面も」――米国代表はドイツ戦で闘志を見せたが、歴史的なワールドカップを控えて、それだけで十分なのか？

一方、ドイツは慌てていなかった。前半25分まで米国のペナルティエリア内でのタッチはわずか3回。彼らの最初の枠内シュートは即座にネットを揺らした。土曜の試合まで通算9得点だったアントニー・ロビンソンが、ペナルティエリア外からボレーを叩き込んだ。彼は何度も決めたかのようにバックフリップで喜んだ。

ただし米国は前線プレスで守備がやや手薄になり、ドイツにチャンスを与えすぎた。

その予感は的中した。

60分近く経ったとき、ムシアラがスペースを突いてハヴェルツへ鋭いパス。さらにサネが広いスペースに走り込み追加点を決めた。試合はほぼ決まった。両監督が交代カードを切り、米国はボールを支配したもののチャンスは少なかった。 枠内シュート4本のうち3本は後半だったが、決定機はゼロ。

後半は、小さな苛立ちの応酬が印象に残った。ティム・ウィアがデビッド・ラウムにやや荒いタックル。ニコ・シュロッターベックが押し返し、米国ベンチが一斉に立ち上がった。主審は両者に警告を与えた。

こうした場面を過大に分析するのは危険だ。客観的に見れば大した意味はない。米国代表の視点では、やや滑稽に映った。 米国はすでに敗色濃厚だった。92分、ボールを奪えたかどうかにかかわらず、ウィーアが両足で飛び込む必要はなかった。ベンチが怒って一斉に飛び出した場面は迫力があったが、具体的な効果は見られなかった。

試合後、ポチェッティーノ監督は判定に疑問があるとしつつ、チームの対応は気に入ったと語った。

「ドイツは最初から少しアグレッシブだったし、審判はその状況をうまくコントロールできていなかったと思う。それが、時として我々もアグレッシブにならなければならないという感覚を生み出した。こうした状況は良いものだ。彼らは真剣だし、我々も真剣だ。我々は競争心がある。彼らも競争心がある」と語った。

とはいえ、歴史的に米国代表は競争心と高いワークレートがDNAだった。ノックアウトステージで1勝しかしていないチームとしては、今の期待値はそれ以上だ。この内容では、その象徴的な勝利がどこで生まれるのか見えない。実際、ポチェッティーノ監督自身にも疑問が浮かんでいる。

スパーズ、PSG、チェルシーを率いた経験を持つアルゼンチン人監督は、就任7か月で500万ドル超の報酬を受け取り、その評価は妥当だ。前任者グレッグ・バーハルターの年俸は160万ドルと報じられ、国際レベルではブラジルのカルロ・アンチェロッティだけがこれより多い。

明るい兆しはあるが、米国代表とサポーターは「努力していること」を成功と誤認するのを止めるべきだ。