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Thomas Hindle

翻訳者：

「時折危険な場面も」――米国代表はドイツ戦で闘志を見せたが、歴史的なワールドカップを控えて、それだけで十分なのか？

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米国はドイツに0-1と先制されたが、果敢に反撃。それでも実力上の相手には及ばず、敗れた。どこか既視感のある結末だ。

米国対ドイツ戦48分、バイエルンDFジョナサンはクリスチャン・プリシッチのシュートを許した。プリシッチは右を突破。 走り込むフォラリン・バログンへパスが通る。プリシッチは中央へフェイントを入れ外へ抜けようとした。ターは横ステップで対応し、余裕でシュートをブロック。アメリカ代表にとっての全力プレーが、ドイツ代表には笑ってしまうほど簡単に映った。

これこそが実力差だ。

この一場面は試合そのものを象徴していた。米国は息を切らし必死に戦ったが、ドイツは常にペースを握り、セットプレーと連携攻撃で2得点を奪った。

一方、米国は必死に追いすがり、時折好機を創出した。それでもスコアは2－1でドイツの勝利。彼らは最後まで余裕を失わなかった。

アメリカ陣営は「闘志」「あと一歩」と強調するが、ドイツが本気になることはなかった。米国が示したベストパフォーマンスでさえ、優勝候補には散歩同然だった。先行きは不透明で、巨費を投じた招聘の是非が問われる。

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    パフォーマンスの向上

    土曜の試合では、米国代表が約30分間、ポチェッティーノ監督の下で最も良いプレーをした。彼は2年間、チーム刷新に努めてきた。ほぼベストメンバーで臨み、相手に圧倒されなかった。小さな勝利かもしれない。 とはいえ、敗れた事実には変わりない。それでも「圧倒された」から「敗れた」への変化は、客観的に見れば前進だ。

    とはいえ実力差は明らかだった。ドイツは開始2分以内にフリーキックからカイ・ハヴェルツが6ヤード内でフリーになりヘディング先制。その後もボールを回し、フロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラが攻撃を組み立てた。 ハーヴェルツの巧みな動きやヨシュア・キミッヒの正確なパスも光った。6分にはレロイ・サネの切り返しから再びネットを揺らしたが、ボールがタッチラインを越えていたとして得点は取り消された。

    すると米国代表が流れを変えた。支配したわけではないが、勢いは傾いた。 彼らは積極的にプレスし、ボールを奪取。マлик・ティルマンは守備で走り回り、攻撃では鋭い動きを見せた。プリシッチもドリブルで切り込み、活力を示した。セルジーノ・デストは右サイドを突破し、ペナルティエリアへ侵入。バログンも最後まで追い続けた。

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  • Germany USAGetty

    ドイツが楽勝した

    一方、ドイツは慌てていなかった。前半25分まで米国のペナルティエリア内でのタッチはわずか3回。彼らの最初の枠内シュートは即座にネットを揺らした。土曜の試合まで通算9得点だったアントニー・ロビンソンが、ペナルティエリア外からボレーを叩き込んだ。彼は何度も決めたかのようにバックフリップで喜んだ。

    ただし米国は前線プレスで守備がやや手薄になり、ドイツにチャンスを与えすぎた。

    その予感は的中した。

    60分近く経ったとき、ムシアラがスペースを突いてハヴェルツへ鋭いパス。さらにサネが広いスペースに走り込み追加点を決めた。試合はほぼ決まった。両監督が交代カードを切り、米国はボールを支配したもののチャンスは少なかった。 枠内シュート4本のうち3本は後半だったが、決定機はゼロ。

    後半は、小さな苛立ちの応酬が印象に残った。ティム・ウィアがデビッド・ラウムにやや荒いタックル。ニコ・シュロッターベックが押し返し、米国ベンチが一斉に立ち上がった。主審は両者に警告を与えた。

    こうした場面を過大に分析するのは危険だ。客観的に見れば大した意味はない。米国代表の視点では、やや滑稽に映った。 米国はすでに敗色濃厚だった。92分、ボールを奪えたかどうかにかかわらず、ウィーアが両足で飛び込む必要はなかった。ベンチが怒って一斉に飛び出した場面は迫力があったが、具体的な効果は見られなかった。

    試合後、ポチェッティーノ監督は判定に疑問があるとしつつ、チームの対応は気に入ったと語った。

    「ドイツは最初から少しアグレッシブだったし、審判はその状況をうまくコントロールできていなかったと思う。それが、時として我々もアグレッシブにならなければならないという感覚を生み出した。こうした状況は良いものだ。彼らは真剣だし、我々も真剣だ。我々は競争心がある。彼らも競争心がある」と語った。

    とはいえ、歴史的に米国代表は競争心と高いワークレートがDNAだった。ノックアウトステージで1勝しかしていないチームとしては、今の期待値はそれ以上だ。この内容では、その象徴的な勝利がどこで生まれるのか見えない。実際、ポチェッティーノ監督自身にも疑問が浮かんでいる。

    スパーズ、PSG、チェルシーを率いた経験を持つアルゼンチン人監督は、就任7か月で500万ドル超の報酬を受け取り、その評価は妥当だ。前任者グレッグ・バーハルターの年俸は160万ドルと報じられ、国際レベルではブラジルのカルロ・アンチェロッティだけがこれより多い。

    明るい兆しはあるが、米国代表とサポーターは「努力していること」を成功と誤認するのを止めるべきだ。

  • Gregg Berhalter USMNT 2023-24Geoff Burke

    同じ輝かしい敗北を繰り返す

    それはある種の魅力的な「懐古」でもあった。 それは、旧世代がずっと目指してきたスタイルそのものだった。彼らは実力では劣っても粘り強く戦い、紙面では過小評価されても勝利や「誇り高き敗北」へ這い上がる度胸を持っていた。まさに「アメリカ流」だ。

    それでも、この国にはサッカーの伝統が薄い。知っている戦術に固執するのもやむを得ない。

    だが「闘志」はいつか結果に結びつかねばならない。現時点でポチェッティーノ率いる米国代表に目立った成果はない。

    土曜の敗戦でも、巻き返しの兆しは見えた。過去なら0-1から大敗していたが、今回は違った。アントニー・ロビンソンは試合後、「早い失点後もチームは崩れなかった」と強調した。

    「敗戦は残念だが、前向きな要素が多くあった」とロビンソンは語った。「あんなに早く失点すれば、簡単に崩れていてもおかしくなかった。大会を目前に控えたこの日、最悪のスタートを切る可能性もあった。それでも我々は反撃し、時にはとても良いサッカーを見せ、競争力があることを示せた」

    タイラー・アダムスも同意見だ。

    「開始1分で失点するとは予想していなかったが、チーム一丸となって立ち向かわなければならなかった」とアダムスは語った。

    対戦相手のユリアン・ナーゲルスマン監督も「うまくいくことを祈っている」と語り、自チームにとって楽な試合ではなかったと認めた。

    意図的かどうかは不明だが、言葉にはわずかに見下すニュアンスがあった。

    「あなたたちには素晴らしい監督がいる。彼は素晴らしい人物であり、優れた指導者だ。この大会が良いものになることを願っている。彼らは高い集中力を保ち、我々に困難をもたらした。単純に、各ポジションにスピードのある選手を揃えたチームだ。」

  • USMNT-Germany fightGetty

    約束されていたこと

    2024年9月、ポチェッティーノは就任会見をベテラン政治家のように巧みにこなした。

    「我々は大きなことを信じなければならない」と就任会見で語り、「1試合に勝つだけでなく、ワールドカップを制すると信じなければならない」と続けた。

    米国代表監督としての初会見は、信念と野心に満ち、個性も際立った。彼は繰り返し、米国は大きな夢を持ち、アメリカンスポーツの勝利へのメンタリティと野心を参考にすべきだと語った。

    彼は、そのために攻撃的にプレーし、魅力があり、瞬間を恐れないチームづくりを目指す。2026年W杯までの時間が足りないという意見には「選手たちは才能と知性があり、すぐに適応できる」と反論した。 何よりも彼は「メンタリティ」を強調した。コパ・アメリカと9月の試合で結果が出ず、チームは自信を失っていた。そんなUSMNTに、気さくで自信に満ちた彼はユーモアを交えながら活力を与えようとしていた。

    「このチームに弱点は見当たらない。前向きな才能ある選手たちがいる」と語った。

    だが、いまだにその約束は実現していない。

    一方でポチェッティーノは自身の立場を弁護している。

    ベルギーとポルトガルに連敗した後も彼は「我々はアメリカだ。ベルギーやポルトガルにはトップ100選手が複数いるが、我々にはいない。だからこそ、こうした強豪と戦う意味がある」と語った。

    それでも、米国代表が本当に変わったのかは依然として疑問だ。有名監督を招へいし巨額年俸を支払う以上の成果が出ているのか。

  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    これで十分でしょうか？

    大局的に見れば、米国は恐れられるべきだ。ポチェッティーノは「人柄が良く優れた監督」で「各ポジションにスピードがある」チームを率いるだけの人物ではいけない。

    このチームは強豪であり対戦相手にとっての悪夢でなければならない。だが現実はほど遠い。いったいどこが「脅威」なのか。米国代表は今、何をしているのか。ワールドカップの壮行試合で「崩れなかった」「対戦しづらい」という評価だけでは褒められるべきだろうか。

    招聘には多額の費用がかかったが、目に見える改革は限定的だ。彼はチームに新風を吹き込む戦術家として招かれた。一流監督であり、2021-22シーズンのPSGなど、大物選手を統率した実績もある。

    それでも、米国が巨費を投じてまで彼を招聘した理由はまだ不明だ。チームをリセットし、選手に危機感を植え付け、新たな基盤を築くのが目的だったなら、一体何が変わったのか。

    バーハルターは強豪相手にも気迫ある試合をしていた。前任者も同様だ。ポチェッティーノは米国代表に順応し、カルチャーショックを認めた。

    だが、彼の下でチームは本当に変わったのか。実際にはどの試合でも「堂々と」敗れているだけだ。優勝経験豊富なメキシコはゴールドカップ決勝で上回った。3月のポルトガル、ベルギーも上回った。ドイツも世界クラスだ。米国は1点を返したが試合に敗れ、土曜の試合では感情を露わにした。

    とはいえ、ワールドカップはエネルギーと精神力が勝敗を分ける。米国代表もその要素を味方につけたいはずだ。トーナメントは予測不能で、だからこそ面白い。選手たちは互いを信頼し、最後まで諦めなかった点ではわずかに称賛できる。試合後のメッセージは「これで十分」だったようだ。

    それで本当に十分なのか？

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