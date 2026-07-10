バルセロナでの2025-26シーズンを早期に終えたハムストリングの負傷により、ヤマルの出場は当初疑問視された。

彼はスペイン代表の親善試合には出場せず、カーボベルデとの0－0の引き分けでは19分間のみ途中出場した。

その後、サウジアラビアを4－0で下した一戦では前半のみ出場。彼がピッチに立つとスペインは別チームのように機能し、アトランタでの先制点も記録。攻撃に新しい次元をもたらした。

しかしそれ以降は苦戦。16強のオーストリア戦ではドリブルで存在感を示し、スペインは1958年大会のペレ以来、ノックアウトステージで10代2人を先発させた初のチームとなった。だがポルトガル戦では宿敵ヌノ・メンデスを攻略できなかった。

結果として、サッカー界で最も恐れられるウインガーは、金曜のベルギーとの準々決勝を前にアシスト“0”という意外な状況に置かれている。大会を通じて作ったチャンスはわずか5回だ。