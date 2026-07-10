後者は多くの専門家から「史上最も才能のある10代」と評価されている。その彼と比べても、決して大げさではない。
実際、彼は怪我に苦しむバルセロナのチームメイトよりスペインの2026年W杯準々決勝進出に大きく貢献しており、大会最優秀若手選手にも値する活躍を見せている。
後者は多くの専門家から「史上最も才能のある10代」と評価されている。その彼と比べても、決して大げさではない。
実際、彼は怪我に苦しむバルセロナのチームメイトよりスペインの2026年W杯準々決勝進出に大きく貢献しており、大会最優秀若手選手にも値する活躍を見せている。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は17歳のクバルシをユーロ2024代表から外したが、理由は年齢ではないと説明した。その言葉を疑う理由は今も無い。彼はヤマルをドイツ大会に招集し、ラ・ロハの試合で1試合を除いてすべて先発させたからだ。
当時、彼には「よりレベルが高い」センターバックが4人いたと判断しただけだ。だが状況は変わった。今大会でクバルシより高いレベルでプレーするDFはほとんどいない。それだけのことだ。
北米でのスペイン代表の無失点記録は、チーム全体の努力の成果だ。CFオヤルサバルが前線からプレスをかけ、ロドリは4バックで圧倒的な存在感を示す。バック5の選手たちも役割を果たし、ラ・ロハは無失点でベスト8に進んだ。
マルク・ククレジャは、レアル・マドリードがチェルシーから獲得するために6000万ユーロ（5100万ポンド／6850万ドル）を支払った価値を証明している。ウナイ・シモンは5試合連続無失点で、ダビド・ラヤやジョアン・ガルシアを抑えて起用され続けている正当性を示した。32歳のアイメリック・ラポルテも相変わらずの好プレー。そして何よりも、ペドロ・ポロは代表戦ではトッテナムの選手とはまるで別人のように見える。
中でもクバルシのプレーは質が高く、落ち着きも特筆に値する。
クバルシが最高舞台で落ち着いてプレーしても驚かない。
17歳からバルセロナのレギュラーを務め、シャビに「時代を象徴する選手」と称され、プジョルには「15年間バルサのCBとして君臨する」と予測された。
本人もピッチでプレッシャーを感じないと言う。それでも19歳でW杯でプレーする事実が、彼の非凡さを損なうわけではない。
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守備ではミスを犯さず、デ・ラ・フエンテが指摘するように、ラポルテが大きな貢献をしている。2人は手強いセンターバックコンビだ。
「重要な局面で、ラポルテのような経験豊富な選手はキューバにとって不可欠だ。二人は見事に補完し合っている」とスペイン代表監督は語った。「我々はセンターバックで驚異的なバランスを実現している」
さらにクバルシは、ラ・マシア育ちのもう一人のゲームメーカーとしても機能する。バックラインからのビルドアップを得意とし、現時点で大会最多パス数を記録しているロドリに次ぐパス数を記録している。
スペインのゲームプランに不可欠な存在であり、デ・ラ・フエンテ監督の下で全試合にフル出場した4人のうちの1人である。
バルセロナでの2025-26シーズンを早期に終えたハムストリングの負傷により、ヤマルの出場は当初疑問視された。
彼はスペイン代表の親善試合には出場せず、カーボベルデとの0－0の引き分けでは19分間のみ途中出場した。
その後、サウジアラビアを4－0で下した一戦では前半のみ出場。彼がピッチに立つとスペインは別チームのように機能し、アトランタでの先制点も記録。攻撃に新しい次元をもたらした。
しかしそれ以降は苦戦。16強のオーストリア戦ではドリブルで存在感を示し、スペインは1958年大会のペレ以来、ノックアウトステージで10代2人を先発させた初のチームとなった。だがポルトガル戦では宿敵ヌノ・メンデスを攻略できなかった。
結果として、サッカー界で最も恐れられるウインガーは、金曜のベルギーとの準々決勝を前にアシスト“0”という意外な状況に置かれている。大会を通じて作ったチャンスはわずか5回だ。
ヤマルは今のパフォーマンスが本来のレベルに及ばないことを自覚しているが、動じていない。
「僕は自分にとても厳しい」と『ムンド・デポルティーボ』紙に語った。「自分のプレーに満足したことはない。とにかくプレーし続けるしかない。2ヶ月近く離脱していたし、7試合連続でプレーしてきた時とは状況が違うから。
ボールに触れ続け、出場時間を重ねれば、重要な試合は自ずと訪れる。人々が記憶するのはベスト16や準々決勝以降だ。その瞬間こそ、僕は最もやる気が湧く。
この過程を冷静に受け止め、最高の状態でこの局面に臨める。スペイン代表として、また個人として実力を示すのが待ちきれない。
「グループステージで最高の選手だったことはない。重要な試合、準決勝や決勝が近づくほど、僕のプレーは良くなる。」
この考えはベルギーだけでなく、大会に残る全チームにとって恐ろしい。
大舞台で力を発揮したヤマルは、スペインのユーロ2024制覇を支えた。W杯でも同じ歴史が繰り返される可能性は高い。しかも今回は、守備陣にも時代を象徴する選手が加わった。