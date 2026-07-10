後者は多くの専門家から「史上最も才能のある10代」と評価されている。その彼と比べても、決して大げさではない。
実際、彼は怪我に苦しむバルセロナのチームメイトよりスペインの2026年W杯準々決勝進出に大きく貢献しており、大会最優秀若手選手にも値する活躍を見せている。
後者は多くの専門家から「史上最も才能のある10代」と評価されている。その彼と比べても、決して大げさではない。
実際、彼は怪我に苦しむバルセロナのチームメイトよりスペインの2026年W杯準々決勝進出に大きく貢献しており、大会最優秀若手選手にも値する活躍を見せている。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は17歳のクバルシをユーロ2024代表から外したが、理由は年齢ではないと説明した。その言葉を疑う理由は今も無い。彼はヤマルをドイツ大会に招集し、ラ・ロハの試合ほぼすべてで先発させた。
当時、彼には「よりレベルが高い」センターバックが4人いたと判断しただけだ。だが状況は変わった。今大会では、クバルシより高いレベルでプレーするディフェンダーはほとんどいない。それだけの話だ。
北米でのスペイン代表の無失点記録は、チーム全体の努力によるものだ。センターフォワードのミケル・オヤルサバルが前線からプレスをかけ、ロドリは4バックで存在感を示している。5人の守備陣もそれぞれ役割を果たし、ラ・ロハは無失点でベスト8に進んだ。
マルク・ククレジャは、レアル・マドリードがチェルシーから6000万ユーロ（5100万ポンド／6850万ドル）で獲得した価値を証明している。ウナイ・シモンは5試合連続無失点で、ダビド・ラヤやジョアン・ガルシアを抑えて起用される正当性を示した。32歳のアイメリック・ラポルテも相変わらず安定している。そして何よりも、ペドロ・ポロは代表戦ではトッテナムの選手とは別人のように見える。
中でもクバルシのプレーは質が高く、落ち着きも特筆に値する。
クバルシが最高舞台で落ち着いてプレーしても、驚くには当たらない。
彼は17歳からバルセロナのレギュラーを務め、ヤマル同様、クラブレジェンドのシャビから「時代を象徴する選手」と称され、元主将プジョルも「今後15年間は『ブラウグラナ』のNo.1センターバックになる」と予測した。
本人もピッチでプレッシャーを感じないと言うが、19歳でW杯でプレーする事実が非凡であることに変わりはない。
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守備ではミスを犯さず、デ・ラ・フエンテが指摘するように、ラポルテが貢献している。2人は手ごわいセンターバックコンビだ。
「重要な局面で、ラポルテのような経験豊富な選手は必要だ。二人は見事に補完し合っている」とスペイン代表監督は語った。「我々はセンターバックで驚異的なバランスを実現している」
さらにクバルシは、ラ・マシアで育ったもう一人のゲームメーカーでもある。バックラインからのビルドアップに秀で、現時点で大会最多パス数はロドリに次ぐ2位。
スペインのゲームプランに不可欠な存在であり、デ・ラ・フエンテ監督率いる代表で全試合フル出場しているのは、彼を含めわずか4人だけだ。
バルセロナでの2025-26シーズンを早期に終えたハムストリングの負傷により、ヤマルの出場は危ぶまれた。当初はワールドカップへの出場も不透明だった。
彼はスペイン代表の親善試合には出場せず、カーボベルデとの0－0の引き分けでは19分間のみ途中出場した。
その後、サウジアラビアを4－0で下した一戦では前半に出場。彼がピッチに立つとスペインは別チームのように機能し、アトランタでの先制点も記録。攻撃に新しい次元をもたらした。
しかしそれ以降は苦戦。16強戦のオーストリア戦では10代2人の先発起用が話題となり、彼のドリブルが光った。だがポルトガル戦では宿敵ヌノ・メンデスを攻略できなかった。
結果として、世界屈指のウインガーは準々決勝ベルギー戦を目前にしながら、今大会初アシストをまだ記録できず、チャンスも5回しか作れていない。
ヤマルは今のパフォーマンスが本来のレベルに及んでいないと自覚しているが、動じていない。
「僕は自分にとても厳しい」と『ムンド・デポルティーボ』紙に語った。「自分のプレーに満足したことはない。とにかくプレーし続けるしかない。2ヶ月近く離脱していたし、7試合連続でプレーしてきた時とは状況が違うから。
ボールに触れ、プレーし、出場時間を重ねれば、重要な試合は自ずと訪れる。人々が記憶するのはベスト16や準々決勝以降の瞬間だ。その時に僕は最もやる気がでる。
この過程を冷静に受け止め、万全の状態で臨める。最高の体調で、スペイン代表として、個人として力を示したい。
「グループステージで最高の選手だったことはない。準決勝や決勝が近づくほど、僕のプレーは良くなるんだ。」
この考えはベルギーだけでなく、大会に残る全チームにとって恐ろしい。
大舞台で力を発揮したヤマルは、スペインのユーロ2024制覇を後押しした。W杯でも同じ歴史が繰り返される可能性は高い。しかもスペインは守備陣にも時代を象徴する新星を得たようだ。