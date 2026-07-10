北米でのスペイン代表の無失点記録は、チーム全体の努力によるものだ。センターフォワードのミケル・オヤルサバルが前線からプレスをかけ、ロドリは4バックで存在感を示している。5人の守備陣もそれぞれ役割を果たし、ラ・ロハは無失点でベスト8に進んだ。

マルク・ククレジャは、レアル・マドリードがチェルシーから6000万ユーロ（5100万ポンド／6850万ドル）で獲得した価値を証明している。ウナイ・シモンは5試合連続無失点で、ダビド・ラヤやジョアン・ガルシアを抑えて起用される正当性を示した。32歳のアイメリック・ラポルテも相変わらず安定している。そして何よりも、ペドロ・ポロは代表戦ではトッテナムの選手とは別人のように見える。

中でもクバルシのプレーは質が高く、落ち着きも特筆に値する。