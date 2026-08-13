売却に向けた資料では、2026会計年度の売上高が9700万ポンド超になると予測されている。しかし、その基礎となる数字が示しているのは、クラブの近年の安定性について、より厳しい現実である。レスター・シティは2023年から2025年までの不安定な時期に、総額1億8000万ポンド超という巨額の財務損失を被ってきた。さらに、クラブの2025年決算では、1億360万ポンドの銀行融資を含む多額の債務負担も明らかになった。

今回の売却決定は、タイにおけるキングパワーの免税事業が独自の経済的課題に直面している中で下されたものでもある。ビチャイ・スリヴァッダナプラバの主導した時代には大きな力を発揮したこの事業帝国とフットボールクラブの相乗効果は、世界市場の変化によって揺らいでいる。