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時代の終焉！ レスター・シティがリーグ1降格という悲惨な転落を受け、キング・パワーによって2億ポンド超で売りに出される
キング・パワーが「プロジェクト・ラインアップ」を通じて撤退を模索
『BBCスポーツ』によると、アイヤワット“トップ”・スリヴァッダナプラバ会長が率いるタイ拠点のキング・パワー・グループは、クラブ売却の取り扱いを米大手投資銀行シティグループに委託した。『Project Lineup』と題された8ページの販売資料は現在、潜在的な投資家に出回っており、男子トップチーム、女子チーム、3万2000人収容のキング・パワー・スタジアム、そして最先端のシーグレーブ・トレーニング施設を含むパッケージの詳細が記されている。
この資料では、2020年に開設され、1億2100万ポンドの価格が付けられたトレーニンググラウンドを含む、2億ポンド超と評価されるクラブの有形資産が強調されている一方で、各チームの戦力に対する具体的な評価額については曖昧なままだ。その代わりに、シティグループは今回の売却を「上位ディビジョンへの昇格を勝ち取ってきた優れた実績を持つクラブを取得できる、まれな機会」と説明している。
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財政的な障壁と衰退する帝国
売却に向けた資料では、2026会計年度の売上高が9700万ポンド超になると予測されている。しかし、その基礎となる数字が示しているのは、クラブの近年の安定性について、より厳しい現実である。レスター・シティは2023年から2025年までの不安定な時期に、総額1億8000万ポンド超という巨額の財務損失を被ってきた。さらに、クラブの2025年決算では、1億360万ポンドの銀行融資を含む多額の債務負担も明らかになった。
今回の売却決定は、タイにおけるキングパワーの免税事業が独自の経済的課題に直面している中で下されたものでもある。ビチャイ・スリヴァッダナプラバの主導した時代には大きな力を発揮したこの事業帝国とフットボールクラブの相乗効果は、世界市場の変化によって揺らいでいる。
最近の失敗にかき消されたレガシー
スリヴァッダナプラバ家は2010年に、ミラン・マンダリッチからわずか3500万ポンドでレスター・シティを買収。当時チャンピオンシップで昇格を目指すクラブだった同クラブを、世界的な存在へと変貌させた。しかし、2季連続の降格を受け、ファンの空気は大きく悪化している。売却プロセスは数カ月にわたって高まっていた不満を受けたもので、その頂点となったのが、チャンピオンシップからの降格後にスタジアム外で起きた声を上げての抗議だった。
現在は沈んだ雰囲気に包まれているものの、売却資料ではレスターの現代におけるエリートとしての地位が、買い手候補に向けて改めて強調されている。この資料ではレスターを、2000年以降にプレミアリーグ、FAカップ、リーグカップというイングランドの主要3タイトルをすべて制した5クラブのうちの1つと位置づけている。
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才能の供給源と新たな始まり
売り込みの大きな柱のひとつが、レスターが誇る育成組織である。シティグループはこれを「主要なスカウティング基盤、積極的な移籍マネジメント、そして高度に発達したアカデミー制度に支えられた強力な才能供給パイプラインであり、継続的にトップ選手を輩出している」と説明している。この人材育成の評価は最近、アカデミー出身のジェレミー・モンガが1000万ポンドでマンチェスター・シティへ売却されたことで、あらためて裏づけられた。
『プロジェクト・ラインアップ』と題された文書が金融界で引き続き出回るなか、サポーターの前にはリーグ1での戦いという現実が大きく立ちはだかっている。レスターはクラブ史上2度目となる3部でのシーズンに臨む予定で、土曜日にはノッツ・カウンティとのアウェー戦でその戦いをスタートさせる。
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