このニュースをインスタグラムで認めたベテランFWジェコは、代表チームで過ごした約20年への深い感謝を示した。ジェコは、国際舞台で祖国を代表できたことがこの上ない特権だったと強調し、151キャップにわたってその生涯の夢をかなえたと振り返った。

「このシャツを着るたびに感じた誇りに比べられるものは、キャリアの中で何一つなかった」とジェコは記した。「それは子どもの頃からの夢だった。そして、サッカーのピッチで自分の国を代表する栄誉を得た151回のすべてに、その夢を胸に抱いていた。多くのことが変わり、私自身も変わった。しかし、このシャツへの愛だけは決して変わらなかった。

「今こそ身を引く時が来たと感じている。40歳まで代表チームでプレーできたのは、自分が本当に持てるすべてをささげてきたからだ。毎回、すべてを出し切ってきた」

さらにファンに対して最後の一夜をともに過ごしてほしいと呼びかけ、こう付け加えた。「スウェーデン戦のあの夜、あなたたちがそこにいてくれることを願っている。そうすれば、もう一度感情を分かち合える。自分の国を代表する最後の夜は、みんながそばにいてくれる中で味わいたい」



