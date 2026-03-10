時代の終焉！カイル・ウォーカーがイングランド代表引退を正式発表　バーンリー所属のスター選手が伝説の96キャップキャリアに幕を下ろす

彼の最後の出場は昨夏のセネガル戦だったが、今は次世代の育成に注力している。今後の試合で彼の功績を称える公式のトリビュートが計画されている。

「君たち、選手たちを応援し続けてくれ。君たちの後押しが必要なんだ。この国を誇りに思えるよう、彼らが戦えるように支えてほしい」とサポーターに訴えた。「家族に感謝する。夏の間ずっと家を空けていたこと、そして私が夢を追いかけて旅立った数えきれない日々を、耐え忍んでくれたことに。今、その章は閉じられた。嵐のような旅路だったが、心から心から楽しんだものだ」

ウォーカーはバーンリーがプレミアリーグ残留を争う中で重要な存在だ。27試合に出場し、負傷した主将ジョシュ・カレンの不在により12月末からキャプテンマークを巻いている。スコット・パーカー監督率いるチームは現在19位で、安全圏まで9ポイント差である。