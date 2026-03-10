Getty Images Sport
時代の終焉！カイル・ウォーカーがイングランド代表引退を正式発表 バーンリー所属のスター選手が伝説の96キャップキャリアに幕を下ろす
伝説の「スリーライオンズ」キャリアに幕が下りる
ウォーカーが代表引退を正式に表明したことを、サッカー協会が火曜日に確認した。マンチェスター・シティとトッテナムを経て現在バーンリーでプレーする35歳の選手は、96試合の出場記録を残して代表を去る。
引退を表明した公式声明でウォーカーは次のように述べた。「この決断を下すのは悲しいが、イングランド代表として成し遂げたことに大きな誇りを感じている。5つの主要大会で祖国を代表できたことは…この上ない名誉だった。しかし今日をもってその幕を閉じる時が来た。代表キャリアに区切りをつけることが、私にとって良い選択だ」
シェフィールドの新星からウェンブリーの常連へ
シェフィールド生まれのディフェンダーは、2011年11月のスペイン戦（1-0勝利）でシニア代表デビューを果たした。彼は瞬く間にベテランリーダーへと成長し、2度のワールドカップと3度の欧州選手権でスリーライオンズ（イングランド代表）の一員として戦った。
その歩みを振り返って、彼は次のように述べています。「1回でも自国を代表することは、96回も代表したことは言うまでもなく、非常に誇らしいことです。1966年以来、メジャーな決勝戦にイングランド代表として出場した最初のチームの一員であったことを、私は本当に誇らしく思います。 ファビオ・カペッロ、ロイ・ホジソン、リー・カーズリー、ガレス・サウスゲート、トーマス・トゥヘルといった、これまで指導を受けた監督たちに、心からの感謝を伝えたいと思います」
イングランドサッカーの文化を変える
彼の在任期間中、この俊足のフルバックは代表チームが変革期を迎える中で、世間の認識を変える上で重要な役割を果たした。選手たちがようやく力を発揮できる環境づくりに貢献したのだ。
「過去を振り返れば浮き沈みはつきものだが、アイスランド戦は確かに低調な試合だった」と彼は認めた。「しかしガレス（・ソーンリッド）と共にこの旅を始めた時、我々は世界最高峰の代表チームとして認知されることを目指した。イングランドサッカーへの見方を変え、メディアのサッカー報道のあり方を変え、そして少しばかりプレッシャーを軽減しようと試みてきたのだ」
ウォーカーが降格回避の戦いを続ける中、最後の別れが計画される
彼の最後の出場は昨夏のセネガル戦だったが、今は次世代の育成に注力している。今後の試合で彼の功績を称える公式のトリビュートが計画されている。
「君たち、選手たちを応援し続けてくれ。君たちの後押しが必要なんだ。この国を誇りに思えるよう、彼らが戦えるように支えてほしい」とサポーターに訴えた。「家族に感謝する。夏の間ずっと家を空けていたこと、そして私が夢を追いかけて旅立った数えきれない日々を、耐え忍んでくれたことに。今、その章は閉じられた。嵐のような旅路だったが、心から心から楽しんだものだ」
ウォーカーはバーンリーがプレミアリーグ残留を争う中で重要な存在だ。27試合に出場し、負傷した主将ジョシュ・カレンの不在により12月末からキャプテンマークを巻いている。スコット・パーカー監督率いるチームは現在19位で、安全圏まで9ポイント差である。
