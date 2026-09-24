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「時にクラブの事情は異なる！」。カルロ・アンチェロッティが、チェルシーでベンチ役割でもエステヴァオを選ぶ理由
アンチェロッティ、エステヴァオ起用の明確な方針を示す
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、オーストラリアとの連戦を前に会見に応じ、10代FWエステバオに関する自身の立場を明確にした。チェルシーで出場時間が減っているこの若手についての質問に対し、イタリア人指揮官は、代表選考はクラブの判断とは独立して行われると強調した。
アンチェロッティ監督は、19歳の同選手が今後のワールドカップに向けたブラジルの長期プロジェクトの中核であり続けることを認めた。
さらに、継続的な成長を後押しするため、この代表ウインドー中にエステバオへ貴重な出場時間を与える意向を示した。
- Getty Images Sport
監督はクラブでの立場よりも代表チームの発展を優先する
新興タレントへのアプローチについて説明したアンチェロッティは、クラブの優先事項が必ずしも代表チームの要求と一致するわけではないと指摘した。エステバオの長期的なポテンシャルを認識している経験豊富な指揮官は、この若いアタッカーに国際舞台での経験を積ませる考えを改めて示した。
アンチェロッティは、若手選手への信頼を維持することが、強固なスカッドの土台を築く上で不可欠だと強調した。
「時にはクラブの利益が代表チームの利益と一致しないこともある」とアンチェロッティは説明した。「我々にとって、エステバオは他の若手選手たちと同様に非常に、非常に重要な存在だ。たとえ所属クラブでプレーしていなかったり出場時間を得られていなかったりしても、私は彼を招集する。なぜなら、彼は将来に向けて非常に重要な存在だと考えているし、彼の将来性をさらに高める機会を与えるつもりだからだ」
監督がオーストラリア戦のスターティングメンバーを明かす
記者会見でアンチェロッティ監督は、オーストラリアとの初戦に臨む先発メンバー11人を異例にもすべて読み上げた。先発にはハフィーニャ、ヴィニシウス・ジュニオール、エンドリッキ、エステヴァオによる攻撃陣が名を連ね、報道陣には冗談めかした注意も添えられた。
指揮官は主要なウイング陣についても評価し、ハフィーニャのバルセロナでの見事な好調ぶりを称賛する一方、ヴィニシウス・ジュニオールには全面的な信頼を示した。
「明日のチームはこうなる。ウーゴ・ソウザ、マテウジーニョ、マルキーニョス、ヴィトール・レイス、ドウグラス・サントス、ダニーロ、ブルーノ・ギマランイス、エステヴァオ、ハフィーニャ、エンドリッキ、そしてヴィニシウス・ジュニオールだ」とアンチェロッティ監督は語った。「ただ、これに慣れないでほしい。慣れないでほしい！」
- Passion2Press
ブラジル代表がオーストラリアでの国際ツアーをスタートへ
ブラジルは、若手の才能の融合と選手層の厚みを試すことを目的とした国際ツアーの一環として、インドと対戦する前にオーストラリアとの2試合シリーズに向けた準備を進めている。アンチェロッティは、あらゆる年代で創造性と戦術的規律を育むことを目的としたCBFの構造的な取り組みを支持した。
また指揮官は、若いブラジル人選手にトップリーグでの出場時間をより多く与えることを目的とした国内のロースター規則も支持した。
ブラジル代表は、強固なチームの一体感を築くことを目指し、オーストラリアでピッチに立つ準備を進めている。
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