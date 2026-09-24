新興タレントへのアプローチについて説明したアンチェロッティは、クラブの優先事項が必ずしも代表チームの要求と一致するわけではないと指摘した。エステバオの長期的なポテンシャルを認識している経験豊富な指揮官は、この若いアタッカーに国際舞台での経験を積ませる考えを改めて示した。

アンチェロッティは、若手選手への信頼を維持することが、強固なスカッドの土台を築く上で不可欠だと強調した。

「時にはクラブの利益が代表チームの利益と一致しないこともある」とアンチェロッティは説明した。「我々にとって、エステバオは他の若手選手たちと同様に非常に、非常に重要な存在だ。たとえ所属クラブでプレーしていなかったり出場時間を得られていなかったりしても、私は彼を招集する。なぜなら、彼は将来に向けて非常に重要な存在だと考えているし、彼の将来性をさらに高める機会を与えるつもりだからだ」