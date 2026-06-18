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「時には批判を受けるのも当然だ」。ワールドカップ開幕戦でイングランドの対日本戦勝利に貢献したジュード・ベリンガムが、批判に率直に答えた。
ベリンガム、外部からの「雑音」に立ち向かう
ベリンガムは代表で結果を出すことに集中し、外部 noise は遮断すると強調した。
「周囲の雑音を脇に置き、試合に勝つために自分がどれだけ献身しているかを母国とチームメイトに示せて良かった」とイングランドの勝利後、ベリンガムは語った。「チームと母国を助けることは大きな名誉だ。外部の雑音がどうであれ、その名誉は変わらない。」
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レアル・マドリードのスター選手は、批判も競技の一部と受け止めている。
このMFは、クラブでも代表でも大きな期待から批判にさらされてきた。それでもベリンガムは「批判はサッカー選手として当然だ。今日は自分の力を示せた」と語った。
「サッカー選手なら批判は避けられない。僕を悪く言う人にも恨みはない。 sometimes 僕自身がその批判を招いているから」（中略）「今日は自分のプレーを見せ、どんな選手か思い出してもらえてよかった」
卓越した創造性と粘り強い守備力を融合させる
ダラスでのベリンガムの活躍は得点だけではない。ボールを持たない時間でも積極的に動き、イングランドの中盤支配を支えた。
この活躍は、レアル・マドリードの10番がチームに不可欠な理由を証明した。相手の攻撃を断ち切る守備と粘り強さを見せ、戦術的規律を疑問視する声にも答えを示した。
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舞台裏にドラマはない
ベリンガムは、前半終了間際にトーマス・トゥヘル監督とジョーダン・ピックフォードがタッチラインで口論になったことで報じられた代表チームの緊張を否定した。ハーフタイムにロッカールームは冷静で、監督のメッセージは明確だったと主張した。
「騒ぎ立てることも、怒鳴り合うこともなかった。必要なのは、冷静な指示だった」とベリンガムは語った。「私たちは成熟したチームで、優れたリーダーがいる。全員がやるべきことを理解していた。後半の入りは、良いきっかけになった」
イングランドは6月23日、ワールドカップ第2戦でガーナと対戦する。