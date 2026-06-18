ベリンガムは代表で結果を出すことに集中し、外部 noise は遮断すると強調した。

「周囲の雑音を脇に置き、試合に勝つために自分がどれだけ献身しているかを母国とチームメイトに示せて良かった」とイングランドの勝利後、ベリンガムは語った。「チームと母国を助けることは大きな名誉だ。外部の雑音がどうであれ、その名誉は変わらない。」