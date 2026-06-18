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「時には批判を受けるのも当然だ」と、ワールドカップ開幕戦でイングランドのクロアチア戦勝利に貢献したジュード・ベリンガムが語った。
ベリンガム、外部からの「雑音」に立ち向かう
ベリンガムは代表で結果を出すことに集中し、外部 noise は遮断すると強調した。
「周囲の雑音を脇に置き、国とチームメイトのために全力で勝利を目指す決意を示せたことが嬉しい」と試合後、ベリンガムは語った。「チームと国に貢献できることは大きな名誉だ。外の雑音がどうであれ、その名誉は変わらない。」
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レアル・マドリードのスター選手は、批判も競技の一部と受け止めている。
このミッドフィルダーは、クラブでも代表でも大きな期待から批判にさらされてきた。それでもベリンガムは、批判は現代サッカーの一部だと理解しており、この試合が完璧な反論だったとしても、批判を当然のことと受け止めていると強調した。
「サッカー選手なら批判は避けられない。僕を悪く言う人にも恨みはない。 sometimes 僕自身がその原因だから。今日は自分のプレーをみせ、どんな選手か思い出してもらえてよかった」
卓越した創造性と粘り強い守備力を融合させる
ベリンガムにとって、ダラスでの活躍は得点だけではない。ボールを持たない時間の献身的な動きでイングランドの中盤を支配し、その価値を証明した。
相手の攻撃を断ち切る粘り強い守備で、戦術的規律を疑問視する声にも答えを示した。
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舞台裏にドラマはない
ベリンガムは、前半終了間際にトーマス・トゥヘル監督とジョーダン・ピックフォードがタッチラインで口論になったことについて、イングランド代表内に緊張はなかったと否定した。レアル・マドリードのMFは、ハーフタイムにロッカールームで騒動はなく、監督のメッセージは冷静で明確だったと強調した。
「騒ぎ立てることも、怒鳴り合うこともなかった。必要なのは、冷静な指示だった」とベリンガムは語った。「私たちは成熟したチームで、優れたリーダーがいる。全員がやるべきレベルを理解していた。後半の入りは、良い足掛かりになった」
イングランドは6月23日、ワールドカップ第2戦でガーナと対戦する。