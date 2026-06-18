ベリンガムは、前半終了間際にトーマス・トゥヘル監督とジョーダン・ピックフォードがタッチラインで口論になったことについて、イングランド代表内に緊張はなかったと否定した。レアル・マドリードのMFは、ハーフタイムにロッカールームで騒動はなく、監督のメッセージは冷静で明確だったと強調した。

「騒ぎ立てることも、怒鳴り合うこともなかった。必要なのは、冷静な指示だった」とベリンガムは語った。「私たちは成熟したチームで、優れたリーダーがいる。全員がやるべきレベルを理解していた。後半の入りは、良い足掛かりになった」

イングランドは6月23日、ワールドカップ第2戦でガーナと対戦する。