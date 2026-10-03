ベルギー代表のDFネイサン・ンゴイとマキシム・デ・カイペルが重要な役割を果たし、ベルギーはリエージュでトルコを相手に苦しみながらもUEFAネーションズリーグで3-0の勝利を収めた。ケビン・デ・ブライネとロメル・ルカクのゴールで勝利を決定づけたが、守備陣は大きな圧力に耐える必要があった。

このクリーンシートにより、ベルギー代表はグループAで3試合を終えて勝ち点6の2位を維持している。

ンゴイとデ・カイペルは、トルコの強度の高い攻撃への切り替えに対応した最終ラインの軸となった。