Belga
翻訳者：
「時には卓球のように感じた！」。ネイサン・ンゴイとマキシム・デ・カイペルが、トルコとの激しい一戦の舞台裏を明かす
若きDFコンビがベルギーの重要な無失点試合に貢献
ベルギー代表のDFネイサン・ンゴイとマキシム・デ・カイペルが重要な役割を果たし、ベルギーはリエージュでトルコを相手に苦しみながらもUEFAネーションズリーグで3-0の勝利を収めた。ケビン・デ・ブライネとロメル・ルカクのゴールで勝利を決定づけたが、守備陣は大きな圧力に耐える必要があった。
このクリーンシートにより、ベルギー代表はグループAで3試合を終えて勝ち点6の2位を維持している。
ンゴイとデ・カイペルは、トルコの強度の高い攻撃への切り替えに対応した最終ラインの軸となった。
- ANP
ンゴイ、激しい試合の強度を語りベテラン2人組を称賛
試合後に話したンゴイは、試合が混沌としたオープンなテンポで進んだことで、守備の役割が非常に難しくなったと認めた。そして、トルコの攻撃をはね返すうえで決定的だったのはチームの結束だと強調した上で、ベテランのリーダーであるデ・ブライネとルカクに感謝を示した。
ンゴイはまた、ルカクの決定力あるゴールは、トレーニングでの状態を見れば驚きではなかったと明かした。
「いい試合だった」と、ンゴイは『RTL』に語った。「ボールがあちこちに飛んでいって、時にはまるでピンポンのように感じた。守備面ではかなり難しかった。重要だったのは、全員が結束したままでいることだった。ロメル・ルカクは練習でも本当にうまく決めるので、彼のゴールにもまったく驚かなかった。ああいう選手たちがチームにいるのは素晴らしいことだ」
デ・カイパー、慌ただしい試合のテンポの中で冷静さを求める
デ・カイペルは試合の慌ただしい展開について、ンゴイと同様の見解を示し、トルコがいくつもの危険な場面を作り出したと指摘した。若きDFは、強いプレッシャーがかかった時間帯にはベルギーがもう少しテンポをうまくコントロールできたはずだと認めた。
こうした一進一退の展開にもかかわらず、ベルギーの守備の粘り強さは最後まで揺るがなかった。
デ・カイペルはまた、強度の高い国際試合から学ぶことの重要性を強調した。
「これは重要な試合だった」と、デ・カイペルは『Sporza』に語った。「何度も行ったり来たりの展開になった。強度が非常に高かったので、もう少し落ち着いてプレーできた場面もあった。相手にもチャンスはあった」
- Beautiful Sports International
ベルギー守備陣はグループAの今後の試練を楽しみにしている
危険なトルコ攻撃陣を相手にクリーンシートを達成したことで、ンゴイ、デ・カイパー、そして守備陣の仲間たちは自信を高めてリエージュを後にした。マルク・ファン・ボメル監督のチームは現在、グループA首位のフランスを追う中で、次のグループ戦に向けて準備を進めている。
トルコは初勝ち点を目指しつつ、依然としてグループ最下位にとどまっている。
ベルギーの台頭する守備陣は、今後の試合でさらなる安定化を目指している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。