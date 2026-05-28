「時には一歩引くことも必要だ！」投資家ハサン・イスマイク氏がTSV 1860ミュンヘンの強制降格を示唆。今回は何に突き動かされたのか？

クラブに必要なのは資金調達だけではない。真の再建、明確な財務管理、コンプライアンス、そして成功しているクラブや企業がすでに導入している現代的な組織基準に基づく経営体制だ、と投資家は述べた。
「長年の状況を踏まえると、現状のままではいけないと率直に言わざるを得ない。誰かを責めるつもりはない。経営陣でもファンでもパートナーでも、自分でも同じだ。たとえ下位リーグからでも『レーヴェン』を一から再建するとしても、それは恥ではない」とイスマイク氏は語った。
2017年の強制降格時と違い、今「再出発」を感じられるファンはほとんどいない。当時、ミュンヘン・ギーシングのグリューンヴァルダー・スタジアムへ帰還し、熱狂が再燃した。1860は“カルト的な地区クラブ”として再生したのだ。
とはいえ、今回のイスマイクの発言は理にかなっており、部分的には妥当にも聞こえる。だが、なぜ彼が今このタイミングでスポーツ面の成功を当面気にしないと決めたのか、その理由は依然として不明だ。
わずか1年前、クラブ経営陣とイスマイクは詐欺師に騙されそうになった。 当時発表され、ミュンヘン・ギーシングのローウェンファンが花火で熱狂的に祝ったイスマイクの持分売却計画も、土壇場で頓挫した。今日に至るまで、その投資家が実在したかは不明だ。
それ以来、イスマイクが1860を早期に手放したいことは明白だ。SPOXによると、ここ数か月で少なくとも3つの「本物の」投資家グループが接触し、持分買収に関心を示した。元ドイツ代表トーマス・ヒッツルスペルガーと元1860マネージングディレクターマルクス・レジェク率いるグループも交渉を認めている。 しかし合意には至らなかった。提示された数千万ユーロが低すぎたためとみられる。
ただ、再度の強制降格でアマチュアリーグに落ちれば、保有株の価値は上がらない。