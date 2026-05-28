「時には一歩引くことも必要だ！」投資家ハサン・イスマイク氏がTSV 1860ミュンヘンの強制降格を示唆。今回は何に突き動かされたのか？

記念日の幕開けまであとわずか。この気難しいサッカークラブの過半数株式を15年間保有し、8000万ユーロ超を投資したにもかかわらず（あるいはその投資が原因で）、 8000万ユーロ以上を投じたが、就任時の公約であるチャンピオンズリーグ出場やブンデスリーガ昇格は遠く、同クラブのオーナーであるハサン・イスマイク氏がソーシャルメディアで声明を発表。ここ数日の不安を煽る報道や噂をすべて裏付ける内容だった。

彼は数週間前に確認されたばかりの融資契約を解除した。

この決定でクラブはDFB（ドイツサッカー連盟）から3部リーグのライセンスを得るために必要な270万ユーロの資金証明を失った。

さらに彼は、来季2部復帰へ9度目の挑戦をするより、クラブを4部リージョナルリーガへ降格させる可能性を示唆した。

地域リーグへの降格は初めてではない。2017年に2部から落ちた際も、イスマイクが交渉中に「4」と記したSMSを送って資金提供を拒み、4部転落につながった。

つまり、1860の混乱には一定の「パターン」があるのだ。