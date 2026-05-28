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1860 FansGetty
Filippo Cataldo

翻訳者：

「時には一歩引くことも必要だ！」投資家ハサン・イスマイク氏がTSV 1860ミュンヘンの強制降格を示唆。今回は何に突き動かされたのか？

特集＆コラム
1860年ミュンヘン
3.リーガ

由緒あるTSV 1860ミュンヘンが再び危機に立たされている。投資家ハサン・イスマイク氏はクラブの再出発を要求しているが、どのリーグかはさほど気にしていないようだ。彼の真意は今回も不明である。

60年前、TSV 1860ミュンヘンはクラブ史上最大の栄冠であるドイツ選手権制覇を達成した。 当時、ライオンズは国中と街中でNo.1であり、ラディ・ラデンコヴィッチ、ルディ・ブルンネンマイヤー、ペーター・グロッサー、フレディ・ハイスらは、フランツ・ベッケンバウアー、ゲルト・ミュラー、ゼップ・マイヤーより大きなスターだった。

今季3部では優勝候補とされたが再び中位に終わったクラブは、この夜ミュンヘン・ヴィクトゥアリエンマルクトの居酒屋でレセプションを開き、健在な英雄たちを称える。

だが、祝う気分にはなれない。

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    記念日の幕開けまであとわずか。この気難しいサッカークラブの過半数株式を15年間保有し、8000万ユーロ超を投資したにもかかわらず（あるいはその投資が原因で）、 8000万ユーロ以上を投じたが、就任時の公約であるチャンピオンズリーグ出場やブンデスリーガ昇格は遠く、同クラブのオーナーであるハサン・イスマイク氏がソーシャルメディアで声明を発表。ここ数日の不安を煽る報道や噂をすべて裏付ける内容だった。

    彼は数週間前に確認されたばかりの融資契約を解除した。

    この決定でクラブはDFB（ドイツサッカー連盟）から3部リーグのライセンスを得るために必要な270万ユーロの資金証明を失った。

    さらに彼は、来季2部復帰へ9度目の挑戦をするより、クラブを4部リージョナルリーガへ降格させる可能性を示唆した。

    地域リーグへの降格は初めてではない。2017年に2部から落ちた際も、イスマイクが交渉中に「4」と記したSMSを送って資金提供を拒み、4部転落につながった。

    つまり、1860の混乱には一定の「パターン」があるのだ。

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  • Hansa Rostock v TSV 1860 München - 3. LigaGetty Images Sport

    ハサン・イスマイク氏は合意の可能性を残している

    DFBが設定した6月上旬の期限までに合意できる希望が残っている。 イスマイク氏は「以前より条件の良い無利子資金調達モデルと、クラブ保護・3部残留を目指す追加支援を提示した。支援の透明性と財政規律は必須だ」と述べた。

    さらに「クラブの破産を防ぎ、ファンとクラブの権利を守り、安定性を確保する追加策も提示した。レーヴェンの利益のため、対話と協力に前向きだ。どちらの案もe.V.の承認待ちである」と述べた。

    一見希望に見えるが、イスマイク氏は合意の可能性をあまり信じていない。

  • TSV 1860 München v SpVgg Unterhaching - 3. LigaGetty Images Sport

    ハサン・イスマイク氏にとって、「今日、どのリーグでプレーしているかは重要ではない」とのことだ

    「重要な事実を受け入れなければならない。この問題は、新たな融資でシーズンごとに先送りし続けることはできない」とイスマイクは記した。ここまでは理解できる。 ただ、アブダビ在住のヨルダン人である彼が書かなかったことがある。ここ数年、クラブ代表は予算増額のための追加融資を繰り返し拒否してきたのだ。それどころか、スポーツ面での成功を求めて増額を望んでいたのは、常にイスマイクの代理人たちだった。

    しかし、これまでライオンズサポーターからあまり支持されなかった同投資家は、方針を転換した。彼は「堅実で安定した未来を築くには、時に後退も必要だ。クラブを根本から再建する必要があるなら、勇気と現実的な視点で取り組まねばならない」と記した。

    彼にとって重要なのは、「今日どのリーグでプレーしているかではなく、力強く復活し、長年にわたって存続できるクラブを築き上げること」である。

  • TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport

    TSV 1860：約1年前、イスマイクと「ライオンズ」は詐欺師に騙されそうになった。

    クラブに必要なのは資金調達だけではない。真の再建、明確な財務管理、コンプライアンス、そして成功しているクラブや企業がすでに導入している現代的な組織基準に基づく経営体制だ、と投資家は述べた。

    「長年の状況を踏まえると、現状のままではいけないと率直に言わざるを得ない。誰かを責めるつもりはない。経営陣でもファンでもパートナーでも、自分でも同じだ。たとえ下位リーグからでも『レーヴェン』を一から再建するとしても、それは恥ではない」とイスマイク氏は語った。

    2017年の強制降格時と違い、今「再出発」を感じられるファンはほとんどいない。当時、ミュンヘン・ギーシングのグリューンヴァルダー・スタジアムへ帰還し、熱狂が再燃した。1860は“カルト的な地区クラブ”として再生したのだ。

    とはいえ、今回のイスマイクの発言は理にかなっており、部分的には妥当にも聞こえる。だが、なぜ彼が今このタイミングでスポーツ面の成功を当面気にしないと決めたのか、その理由は依然として不明だ。

    わずか1年前、クラブ経営陣とイスマイクは詐欺師に騙されそうになった。 当時発表され、ミュンヘン・ギーシングのローウェンファンが花火で熱狂的に祝ったイスマイクの持分売却計画も、土壇場で頓挫した。今日に至るまで、その投資家が実在したかは不明だ。

    それ以来、イスマイクが1860を早期に手放したいことは明白だ。SPOXによると、ここ数か月で少なくとも3つの「本物の」投資家グループが接触し、持分買収に関心を示した。元ドイツ代表トーマス・ヒッツルスペルガーと元1860マネージングディレクターマルクス・レジェク率いるグループも交渉を認めている。 しかし合意には至らなかった。提示された数千万ユーロが低すぎたためとみられる。

    ただ、再度の強制降格でアマチュアリーグに落ちれば、保有株の価値は上がらない。