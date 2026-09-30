ロナウドと監督の関係は、ノルウェーに2-1で勝利した試合でロナウドが出番のないままベンチに置かれたことで亀裂が入った。試合後、ロナウドはそのままトンネルへ直行した。

ロナウドは自身のSNS投稿で、この騒動についてすべてを明らかにすると約束した。さらに「いずれ、私が代表チームを去ることになった理由の真実を、すべてのポルトガル国民に伝えるつもりだ。私はこのチームに常に完全に献身してきた。今はただ、ポルトガルと、例外なくすべてのチームメートたちの幸運を心から祈る時だ」と付け加えた。



