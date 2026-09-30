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「時が来れば、私は真実を語る」 クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表チームを離脱した後に反発の声明を発表
ロナウドが公式声明を発表
『Marca』の報道によると、ロナウドはSNSで直接声明を発表し、ポルトガル代表からの離脱を認めた。この声明は、ジョルジェ・ジェズス監督が記者会見を行い、ポルトガルサッカー連盟との緊急協議が実施された直後に出されたものだ。
ロナウドは「代表監督の記者会見を受け、そしてポルトガルサッカー連盟会長との話し合いの後、私は代表チームのキャンプを離れることを決断した」と述べた。この離脱は、デンマークとの重要なネーションズリーグの試合を目前にしたタイミングで起きた。
正確な真実を明かすと約束して
ロナウドと監督の関係は、ノルウェーに2-1で勝利した試合でロナウドが出番のないままベンチに置かれたことで亀裂が入った。試合後、ロナウドはそのままトンネルへ直行した。
ロナウドは自身のSNS投稿で、この騒動についてすべてを明らかにすると約束した。さらに「いずれ、私が代表チームを去ることになった理由の真実を、すべてのポルトガル国民に伝えるつもりだ。私はこのチームに常に完全に献身してきた。今はただ、ポルトガルと、例外なくすべてのチームメートたちの幸運を心から祈る時だ」と付け加えた。
出場時間を巡る緊張関係
対立の焦点は、出場時間とコミュニケーションにある。ジェズスはノルウェー戦でジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスを前線で先発起用し、2人はいずれもゴールを決めた。後半にウォーミングアップを行ったものの、ロナウドはベンチに残った。
その後、ジェズスは主将に出場しない可能性があると伝えていたと強調した。指揮官は「私はその選手に、彼はプレーしないつもりだと伝えた。もし30分間必要なら出場するし、そうでなければ出場しない。どの選手も私の考えを変えさせることはできない」と述べた。
- AFP
主将の次なる一手は何か？
ロナウドは自家用ジェット機でコペンハーゲンを出発し、マドリードへ向かった。この早期離脱により、今後のネーションズリーグの試合には参加しないことになるが、このFWが代表から永久に引退するつもりなのか、それともヘススが指揮を執っている間だけ身を引くのかは、依然として不明である。
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