ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯メンバーは、30歳前後でチームを牽引する選手で構成される。その一人、元シャルケのセアド・コラシナツ（32歳、アタランタ・ベルガモ）は、ジェコに次いで2014年の代表から唯一残る選手だ。 2部降格でFCザンクト・パウリを退団したGKニコラ・ヴァシリ（30）もこのグループに属し、バルバレズ監督就任以来、正GKの座を守っている。 2017年にクロアチア代表として1試合に出場した元ヘルタ・ベルリンのイヴァン・スニッチ（29歳、パフォスFC）は、バルバレズ監督の説得でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に。セントラルMFとしてチームに安定感をもたらし、予選突破に貢献した。

シュトゥットガルトのFWエルメディン・デミロヴィッチ（28）は、主にジェコと2トップを組む。彼は『Sport Bild』の取材に「ボスニア・ヘルツェゴビナにとって、W杯予選突破はドイツがW杯で優勝するほどの快挙だ」と語った。 「多くの人々が近づいてきて、国に喜びをもたらしてくれたと感謝してくれるんだ」と語る。ハンブルク育ちの彼はドイツ代表を選択することもできたが、U-16の時点でボスニアのルーツを選んだ。

「祖父のために決めた。休暇ごとに訪れ、彼が誇らしげにHSVでの活躍を語る姿が忘れられない。祖父は亡くなったが、苦難を乗り越えた家族のためにもW杯に行けることを誇りに思う」とデミロヴィッチは語った。 1992～1995年の戦争で多くの人が苦しんだ。「今も場所によってはほとんど何も持たずに暮らし、コーヒー1杯で幸せを感じる人もいる」と彼は語る。「そんな中、僕たちがワールドカップをもたらす。それがこの成功を特別にしている」。

故郷の戦乱はバルバレズの生き方を大きく変えた。彼は雑誌『11Freunde』のインタビューで、1991年から92年の冬を「逃げてきたようなものだった」と語っている。 ボスニア戦争直前、父は20歳の彼を故郷モスタルからハノーファーへ逃がした。叔父ムジョを訪ねる名目だった。早く帰りたいと願ったが、戦火で帰国できず、ハノーファー96のトライアルに合格。以降、ドイツでプロキャリアを歩んだ。

ハノーファーとユニオン・ベルリンを経てブンデスリーガに昇格し、ハンザ・ロストックでプレー。その活躍は当時ドイツ代表監督だったベルティ・フォグツの耳にも届き、帰化が噂された。 そんなことは一度も考えたことがなかった。僕はいつも、生まれた国のためにプレーしたかった」とバルバレズは語った。

代表監督やデミロヴィッチと同様に、ケルン生まれでケルンとレバークーゼンのユースで育ったケリム・アラジュベゴヴィッチもその考えに賛同した。U-15からボスニア・ヘルツェゴビナ代表でプレーし、昨年9月にはバルバレズによってA代表デビューを飾った。

アラジュベゴヴィッチは、バルバレズが最も誇ると語るW杯代表の第3グループを率いる。「19、20、21歳の若手が多数いる。今回のW杯で最も若いチームの1つだ。それがとても気に入っている」とバルバレズは語る。 18歳のアライベゴヴィッチは、RBザルツブルクでの活躍が評価され、複数の強豪クラブから注目されている。W杯でさらに価値を高める可能性もある。彼は予選で鋭いドリブルと創造性を見せ、チームに大きな影響を与えた。

スーパーサブとして投入されると、ドリブルとアイデアで相手を混乱させた。 11月のルーマニア戦（3-1）では0-1の後半、バルバレズ監督が彼を投入。徐々に圧力を高め、逆転劇の立役者となった。 3月末のウェールズとのプレーオフ準決勝では、彼のコーナーキックをジェコが終了間際にヘディングで合わせ、1－1の同点弾となった。