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Sergej Barbarez Bosnia 2026Getty
Oliver Maywurm

翻訳者：

「時々、すべてが偽物なんじゃないかと思う」：2026年W杯の失態後、元ブンデスリーガ得点王が奇跡を起こすか。

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セルゲイ・バルバレス
ケリム・アライベゴヴィッチ

当時低迷していたボスニア代表の監督に、セルゲイ・バルバレズは初挑戦で就任した。その勇気は、ワールドカップでの奇跡につながるかもしれない。

「初戦、国歌が流れる3秒は私だけの瞬間だ」とセルゲイ・バルバレズ監督はスカイのインタビューで語った。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として2026年ワールドカップに出場する意義は、説明不要ほど大きい。

3月末、バーバレズ監督率いる代表チームはプレーオフ決勝で優勝候補イタリアを破り、ワールドカップ出場権を獲得した。 PK戦で決勝弾を決めた後、若きFWエスミル・バイラクタレヴィッチがゼニツァのスタジアムでユニフォームを掲げた姿は、ボスニアサッカー史に永遠に刻まれた。

これは、ミラレム・ピヤニッチ、ズヴェズダン・ミシモヴィッチ、エディン・ジェコ、ヴェダド・イビセヴィッチらが率いた「黄金世代」の2014年ブラジルW杯初出場に並ぶ偉業として、人口300万余りのバルカン半島国で永遠に語り継がれるだろう。 バヤクタレヴィッチらも数日後、そのレジェンドたちと同じ舞台に立つ。40歳のジェコもなお中心で輝いている。

  • ボスニアが2026年W杯に出場したことは、感情面だけでなくスポーツ面でも特別だ。それを理解するには、バルバレズ監督就任以前の低迷期を知る必要がある。「過去10年間は下降の一途だった。 少し軽妙に表現すると、普通の人ならこの任務を引き受けなかっただろう」と、元ブンデスリーガのストライカー（ロストック、ドルトムント、ハンブルガーSV、バイエル・レバークーゼンで通算330試合出場）は2024年10月、キッカー誌に語った。

    2014年の絶頂期後、同国は主要大会から遠ざかった。特に2024年欧州選手権予選では15か月で監督が3度交代した。

    2022年W杯予選で惨敗した後、2023年初頭にファルク・ハジベギッチが監督に就任したが、4試合で3敗し、6月のルクセンブルク戦ホーム0-2敗北で解任された。 この170日という短い任期は、後任メホ・コドロによってすぐに更新された。コドロの任期はわずか49日、2試合だけで、リヒテンシュタインに2-1で辛勝し、アイスランドに0-1で敗れた。

    2024年欧州選手権の通常予選突破はほぼ絶望的だった。しかし、2023年9月末に着任した後任のサヴォ・ミロシェヴィッチは「このチームはEUROに出場できる。その質がある」と楽観視した。 2000年欧州選手権でオランダのレジェンド、パトリック・クライファートと共に得点王に輝いた元ユーゴスラビア代表FWの指導下で再建が期待されたが、状況はさらに悪化した。

    初陣のリヒテンシュタイン戦（2-0）が唯一の勝利となった。 その後、ポルトガルに0-5、ルクセンブルクに1-4、スロバキアに1-2と3連敗。10試合で9ポイントしか稼げず、リヒテンシュタインの上、アイスランドとルクセンブルクに大きく水をあけられた。 2022/23ネーションズリーグでグループ1位となりEURO2024プレーオフ進出を決めたことでミロシェヴィッチは解任を免れた。しかしプレーオフ準決勝でウクライナに1-2で敗れ、2024年春にセルビア人監督の任期は終了した。

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    1年間勝利がなかったにもかかわらず、ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会はセルゲイ・バルバレズ監督に忍耐強く接し続けた。

    要するに、2024年4月中旬にバルバレズが新代表監督に就任したとき、ボスニアのサッカー界は低迷していた。得点王経験のある彼を救世主として招へいするのは、当然の選択に思えた。バルバレズはボスニア史上最高のストライカーの一人だからだ。 2000年代には代表としてチームを初の本大会予選へ導き、2014年ブラジルW杯への道を開いた。

    ただ、当時52歳のバルバレズは監督経験がなく、サプライズ人事でもあった。本人は『キッカー』誌に「このチャンスをずっと待っていた」と語った。 2008年の現役引退後、HSVの監督会メンバー（2009年1月～2010年5月）やテレビ解説者を務めた。 本人は以前2度、代表監督就任の交渉があったと明かしている。しかしいずれも実現せず、その後約16年間はサッカー界から離れ、ポーカープレイヤーとして活動していた。

    突然の就任は、長期低迷からの脱却と再飛躍が使命だ。過去5年で6人も監督が代わったため、協会はバルバレズに最初から4年契約を提示し、長期展望を強調した。 バルバレズには2028年春まで4年契約が結ばれ、最初の目標は2028年欧州選手権出場だった。米・墨・加開催のW杯については「夢だが、現実的に長期計画を追っている」と語った。

    バルバレズにはチーム再建に必要な時間が明確に与えられた。それは単なる空約束ではなかった。「若手を奮い立たせ、大きなリスクを冒して多くのことを試した。このような例はサッカー界に他にはない」と彼は最近、Transfermarktのインタビューで語った。 「一度もチームを率いたことがない人間が来た。私はよく最初の5試合を例に挙げる。4試合がアウェイで、しかも相手がドイツ代表だった。本当に過酷だった」

    就任直後は強豪との試合が続いたため結果が出なかったが、方針は貫かれた。親善試合でイングランド、イタリアに敗れ、ネーションズリーグでもオランダに2-5、ドイツに0-7で完敗した。 2024年は国際試合で1勝もできなかったものの、ホームでドイツに1-2、オランダと1-1で引き分けるなど、光る試合もあった。

    就任から1年が過ぎた2025年3月、我慢は初勝利で報われた。 2026年W杯予選初戦でボスニアはルーマニアを1-0で破り、本大会出場へ大きく前進した。ルーマニアはグループ2位争いのライバルだった。

    最終節オーストリア戦では1-0でリードし、勝てば首位に立つ場面もあった。 終盤までリードを守ったが、77分にミヒャエル・グレゴリッチに同点弾を許し、逆転はならなかった。

  • 2026年W杯ボスニア・ヘルツェゴビナ代表：エディン・ジェコは象徴以上の存在であるべきだ。

    バルバレズは、ボスニア代表の躍進を「アイデンティティ」「メンタリティ」「エモーション」の3本柱で実現した。 54歳の彼はTransfermarktで「最初は徹底的に整理整頓しなければならなかった」と強調し、感情が戦術より優先される理由をこう説明した。「僕は選手たちに聞く。『僕のキャリアが成功した理由を知っているか？』それは、このクソみたいなボールを愛していたから、今も愛しているからだ。何かを愛すれば、道は開ける」

    その思いを伝えるため、バルバレスは同じ志を持つ大勢のスタッフを起用している。 11人のうち7人は元代表で、最高レベルで共にプレーした仲間だ」と、元HSVのスターは語る。スタッフにはズラタン・バイラモヴィッチ（フライブルク、シャルケ、フランクフルトなどでプレー）やミルコ・フルゴヴィッチ（VfLヴォルフスブルクなどでプレー）らがいる。 GKコーチには元代表のケナン・ハサギッチ、テクニカルディレクターには2014年W杯「黄金世代」のエミル・スパヒッチが就いた。

    選手には、特定の状況でどう振る舞うべきかといった細かな点を指示します。 代表経験が大きな鍵となる。サッカーは変わっても、国のために全力投球する気持ちは変わらない」とバルバレズは語る。木曜に始まるW杯メンバーは、大きく3グループに分けられる。

    第1グループは実質エディン・ジェコ1人だ。代表150試合近い経験を持つストライカーは、2013年10月のリトアニア戦で1-0の決勝点をアシストし、歴史的W杯出場を決めた。彼はチームの象徴であり、選手たちの憧れである。 「18歳の選手にとって、初めてジェコを間近で見るのは特別な体験だ。幼い頃から憧れたアイドルが突然同じロッカールームに立つのだから」とバルバレズ監督はTransfermarktで語り、Skyには「彼はわずかな言葉で大きな影響を与える。選手たちは耳を傾ける。それが重要だ」と続けた。

    シャルケ04との昇格に貢献したとはいえ、直近では肩の怪我で離脱しており、万全な体調が前提となる。 「100％の状態でなければ無理はさせない」とバルバレズ監督は語る。 「6日ごとに試合があり、その間に十分に回復できる。疲労だけであれば、現代はコンディションを取り戻す手段が多い」と指揮官は説明する。さらに、このスーパースターには「自分が何をしたいか、どのくらいの期間プレーするかを自分で決める自由」を与えているという。

    万全ならW杯でも攻撃の軸となる。本戦7試合で5得点を挙げた。 プレーオフ準決勝ウェールズ戦では86分に1-1の同点弾で延長に持ち込み、決勝イタリア戦ではハリス・タバコヴィッチの同点アシストを記録した。38歳となった今も、ボスニア代表にとって欠かせない存在である。

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    ボスニア・ヘルツェゴビナが予選突破：「ドイツがW杯で優勝したようなもの」

    ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯メンバーは、30歳前後でチームを牽引する選手で構成される。その一人、元シャルケのセアド・コラシナツ（32歳、アタランタ・ベルガモ）は、ジェコに次いで2014年の代表から唯一残る選手だ。 2部降格でFCザンクト・パウリを退団したGKニコラ・ヴァシリ（30）もこのグループに属し、バルバレズ監督就任以来、正GKの座を守っている。 2017年にクロアチア代表として1試合に出場した元ヘルタ・ベルリンのイヴァン・スニッチ（29歳、パフォスFC）は、バルバレズ監督の説得でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に。セントラルMFとしてチームに安定感をもたらし、予選突破に貢献した。

    シュトゥットガルトのFWエルメディン・デミロヴィッチ（28）は、主にジェコと2トップを組む。彼は『Sport Bild』の取材に「ボスニア・ヘルツェゴビナにとって、W杯予選突破はドイツがW杯で優勝するほどの快挙だ」と語った。 「多くの人々が近づいてきて、国に喜びをもたらしてくれたと感謝してくれるんだ」と語る。ハンブルク育ちの彼はドイツ代表を選択することもできたが、U-16の時点でボスニアのルーツを選んだ。

    「祖父のために決めた。休暇ごとに訪れ、彼が誇らしげにHSVでの活躍を語る姿が忘れられない。祖父は亡くなったが、苦難を乗り越えた家族のためにもW杯に行けることを誇りに思う」とデミロヴィッチは語った。 1992～1995年の戦争で多くの人が苦しんだ。「今も場所によってはほとんど何も持たずに暮らし、コーヒー1杯で幸せを感じる人もいる」と彼は語る。「そんな中、僕たちがワールドカップをもたらす。それがこの成功を特別にしている」。

    故郷の戦乱はバルバレズの生き方を大きく変えた。彼は雑誌『11Freunde』のインタビューで、1991年から92年の冬を「逃げてきたようなものだった」と語っている。 ボスニア戦争直前、父は20歳の彼を故郷モスタルからハノーファーへ逃がした。叔父ムジョを訪ねる名目だった。早く帰りたいと願ったが、戦火で帰国できず、ハノーファー96のトライアルに合格。以降、ドイツでプロキャリアを歩んだ。

    ハノーファーとユニオン・ベルリンを経てブンデスリーガに昇格し、ハンザ・ロストックでプレー。その活躍は当時ドイツ代表監督だったベルティ・フォグツの耳にも届き、帰化が噂された。 そんなことは一度も考えたことがなかった。僕はいつも、生まれた国のためにプレーしたかった」とバルバレズは語った。

    代表監督やデミロヴィッチと同様に、ケルン生まれでケルンとレバークーゼンのユースで育ったケリム・アラジュベゴヴィッチもその考えに賛同した。U-15からボスニア・ヘルツェゴビナ代表でプレーし、昨年9月にはバルバレズによってA代表デビューを飾った。

    アラジュベゴヴィッチは、バルバレズが最も誇ると語るW杯代表の第3グループを率いる。「19、20、21歳の若手が多数いる。今回のW杯で最も若いチームの1つだ。それがとても気に入っている」とバルバレズは語る。 18歳のアライベゴヴィッチは、RBザルツブルクでの活躍が評価され、複数の強豪クラブから注目されている。W杯でさらに価値を高める可能性もある。彼は予選で鋭いドリブルと創造性を見せ、チームに大きな影響を与えた。

    スーパーサブとして投入されると、ドリブルとアイデアで相手を混乱させた。 11月のルーマニア戦（3-1）では0-1の後半、バルバレズ監督が彼を投入。徐々に圧力を高め、逆転劇の立役者となった。 3月末のウェールズとのプレーオフ準決勝では、彼のコーナーキックをジェコが終了間際にヘディングで合わせ、1－1の同点弾となった。

  • Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty

    ワールドカップでボスニア・ヘルツェゴビナは何ができるか？「素敵な夏にしよう」

    「彼はとてつもなくすごい。18歳でこれほどの自信を持っているなんて、本当にすごいことだ。 時々、これ全部が偽物なんじゃないかと思うほどだけど、彼らは本当にそれを体現しているんだ」とバルバレズは熱く語る。レバークーゼンが買い戻し条項を行使したため、アラジベゴビッチはザルツブルクでの1年を経てバイエルに復帰する。彼は世界最高峰の舞台で輝く新星であり、来シーズンのブンデスリーガで躍進するチームの原動力にもなるだろう。 「彼に言ったのは一つだけだ。『出場時間を得られるクラブを選べ』と。それは我々にとっても重要だが、何よりも彼の成長にとって重要だ。彼は18歳だ。我々は毎日冗談交じりに、『彼はあと15年はトップレベルでプレーできる』と言っている」とバルバレズは、アライベゴビッチにとって何が最も重要であるかを強調する。

    イタリア戦で決勝PKを決めたエスミル・バヤクタレヴィッチもおり、バルバレズ監督はもう一人の才能あるウイング、PSVアイントホーフェン所属の21歳を加えた。彼もアラジュベゴヴィッチと同じスタイルで、2人で強力なウイングコンビになる可能性がある。大胆で技術が高く、ゴールへ突進する。 アメリカ生まれのバヤクタレヴィッチにとって、このW杯は特別だ。MLSニューイングランド・レボリューションでプロデビューし、2024年には米国A代表でもプレーした。

    代表変更が認められ、数カ月後にバルバレズは彼をボスニア代表に招へいした。オーストリア育ちのタリク・ムハレモヴィッチはU-19から同国代表でプレーしており、手続きは不要だった。 バルバレズは2024年夏にサッスオーロから招集し、現在では欠かせないセンターバックだ。大会後、数百万ユーロでの移籍が噂され、インテル・ミラノが注目している。

    今大会で彼らがどこまで進めるか。2014年の唯一の出場時はアルゼンチン、ナイジェリア、イランと同居しながらも、メッシ率いるアルゼンチンに次ぐ2位での突破を期待された。 初戦は準優勝国に1-2で惜敗。第2戦ナイジェリアにも0-1で敗れ、グループリーグ突破は早々に消えた。最終戦イランには3-1で勝ったが、すでに無意味だった。

    今回はもう少し運が味方し、ジェコやコラシナツの大会経験も加わり、前進できるはずだ。「私に欠けていたのは、大会に出場することだけだった。 今は監督として参加でき、とても誇らしい」とバルバレズは語った。今回もグループは突破可能だ。グループBの1位はスイスが本命で、カタールは下馬評。2位争いはホームのカナダとボスニア・ヘルツェゴビナになるだろう。

    「結果については事前にあれこれ言えない」とバルバレズは展望を控えめにする。「だが感情なら語れる」と感情を重視する信条を曲げない。「国民全員に言った。素敵な夏を過ごそう。皆さんの声をアメリカに届けてくると」。 多くの人がアメリカに来てくれるだろうし、我々は彼らの声を聞く。人々を誇りに思わせたい。彼らの顔に笑顔を浮かべさせたい」と語った。

  • 2026年ワールドカップ ボスニア・ヘルツェゴビナ代表メンバー


    ゴール

    ニコラ・ヴァシリ（FCザンクト・パウリ）、マルティン・ズロミスリッチ（HNKリエカ）、ムラデン・ユルカス（FKボラツ・バニャ・ルカ）

    ディフェンダー

    タリク・ムハレモヴィッチ（USサッスオーロ）、ニダル・チェリック（RCランス）、セアド・コラシナツ（アタランタ・ベルガモ）、ステイパン・ラデリッチ（HNKリエカ）、ニコラ・カティッチ（FCシャルケ04）、ニハド・ムヤキッチ（ガジアンテプFK）、 デニス・ハジカドゥニッチ（サンプドリア）、アマール・デディッチ（ベンフィカ）

    MF

    アミール・ハジアメトヴィッチ（ハル・シティ）、ベンジャミン・タヒロヴィッチ（ブロンビー）、イヴァン・スニッチ（パフォスFC）、ジェニス・ブルニッチ（カールスルーエSC）、アルミン・ギゴヴィッチ（ヤング・ボーイズ）、イヴァン・バシッチ（アスタナ）、アマール・メミッチ（ヴィクトリア・プルゼニ）、エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ）

    FW

    ケリム・アラジベゴヴィッチ（RBザルツブルク）、エスミル・バヤクタレヴィッチ（PSVアイントホーフェン）、エルメディン・デミロヴィッチ（VfBシュトゥットガルト）、ハリス・タバコヴィッチ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、ヨヴォ・ルキッチ（ユニヴェルシタテア・クルージュ）、サメド・バズダル（ヤギェウォニア・ビャウィストク）、エディン・ジェコ（FCシャルケ04）


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