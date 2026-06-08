ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯メンバーは、30歳前後でチームを牽引する選手たちで構成される。その一人、元シャルケのセアド・コラシナツ（32歳、アタランタ・ベルガモ）は、ジェコに次いで2014年の代表から唯一残った選手だ。 2部降格でFCザンクト・パウリを退団したGKニコラ・ヴァシリ（30）も同グループに属し、バルバレズ監督就任以来、正GKの座を守っている。 クロアチア代表として1試合出場経験がある元ヘルタ・ベルリンのイヴァン・スニッチ（29、パフォスFC）は、バルバレズ監督の説得でボスニア・ヘルツェゴビナ代表を選択。ボランチとしてチームに安定感をもたらし、予選突破に貢献した。

シュトゥットガルトのFWエルメディン・デミロヴィッチ（28）はジェコと2トップを組む。彼は『Sport Bild』に「ボスニア・ヘルツェゴビナにとって、W杯出場はドイツが優勝するほどの快挙だ」と語った。 「多くの人々が近づいてきて、国に喜びをもたらしてくれたと感謝してくれるんだ」と語る。ハンブルク育ちの彼はドイツ代表を選択することもできたが、U-16の時点でボスニアのルーツを選んだ。

「祖父のためにそうしたかった。休暇ごとに祖父を訪ねると、彼は私がHSVでプレーすることを誇らしげに語ってくれた。祖父は亡くなったが、苦難を耐え忍んだ家族全員のためにも、ワールドカップに行けることをとても嬉しく思う」とデミロヴィッチは語った。 1992～1995年の戦争で多くの人が苦しんだ。今も一部地域ではほとんど何も持たずに暮らし、コーヒー1杯で幸せを感じるという。その中に僕たちが現れ、W杯をもたらした。それがこの成功をさらに特別にしている」

故郷の戦火はバルバレズの生き方を大きく変えた。彼は雑誌『11Freunde』のインタビューで「逃げてきたのだ」と語っている。 ボスニア戦争直前、父は20歳の彼を故郷モスタルからハノーファーへ逃がした。叔父ムジョを訪ねる名目だった。帰国を望んだが戦火で叶わず、ハノーファー96のトライアルに合格。以降、ドイツでプロキャリアを歩んだ。

ハノーファーとユニオン・ベルリンを経てブンデスリーガに昇格し、ハンザ・ロストックでプレー。その活躍はドイツ代表監督ベルティ・フォグツの耳にも届き、帰化が噂された。 そんなことは一度も考えたことがない。僕はいつも、生まれた国のためにプレーしたかった」とバルバレズは語った。

代表監督やデミロヴィッチと同じ考えだ。ケルン生まれでケルンとレバークーゼンのユースで育ったアラジュベゴヴィッチも、U-15からボスニア・ヘルツェゴビナ代表一筋。バルバレズは昨年9月、この才能ある攻撃手をA代表デビューさせた。

アライベゴヴィッチは、バルバレズが最も誇りに思うW杯代表の第3グループを率いる。「19、20、21歳の若手が多数いる。今回のW杯で最も若いチームの1つだ。それがとても気に入っている」とバルバレズは語る。 18歳のアライベゴヴィッチは、RBザルツブルクでの活躍が評価され、複数の強豪クラブから注目されている。W杯でさらに価値を高める可能性もある。彼は予選で鋭いドリブルとアイデア豊かなプレーを見せ、チームに大きな貢献をした。

スーパーサブとして投入されると、ドリブルと機転で相手を混乱させた。 11月のルーマニア戦（3-1）では0-1の後半、バルバレズ監督が彼を投入。徐々に圧力を高め、逆転劇の立役者となった。 3月末のウェールズとのプレーオフ準決勝では、終了間際に彼のCKをデジョコがヘディングで合わせ、1－1の同点弾となった。