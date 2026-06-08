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Sergej Barbarez Bosnia 2026Getty
Oliver Maywurm

翻訳者：

「時々、すべてが偽物なんじゃないかと思うことがある」：2026年W杯での失態後、元ブンデスリーガ得点王が奇跡を起こすか？

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当時低迷していたボスニア代表の監督に、セルゲイ・バルバレズは初挑戦で就任した。その勇気は、ワールドカップでの奇跡につながるかもしれない。

「初戦、国歌が流れる3秒は私だけの瞬間だ」とセルゲイ・バルバレズ監督はスカイのインタビューで語った。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として2026年W杯に出場する意義は、説明不要だろう。

3月末、バーバレズ監督率いる代表チームはプレーオフ決勝でイタリアを下し、W杯出場権を獲得した。 PK戦で決勝弾を決めた後、若きFWエスミル・バイラクタレヴィッチがゼニツァのスタジアムでユニフォームを掲げた姿は、ボスニアサッカー史に永遠に刻まれた。

これは、ミラレム・ピヤニッチやエディン・ジェコら「黄金世代」が2014年ブラジル大会で果たした、人口300万余りのバルカン半島国として初の出場という偉業に並ぶ。 バヤクタレヴィッチらも数日後、そのレジェンドたちと同じ舞台に立つ。40歳のジェコもなお中心で輝いている。

  • ボスニアが2026年W杯に出場したことは、感情面だけでなくスポーツ面でも特別だ。それを理解するには、バルバレズ監督就任以前の低迷期を知る必要がある。「過去10年は下降し続けた」と彼は語る。 少し軽妙に表現すると、普通の人ならこの任務を引き受けなかっただろう」と、元ブンデスリーガのストライカー（ロストック、ドルトムント、ハンブルガーSV、バイエル・レバークーゼンで通算330試合出場）は2024年10月、キッカー誌に語った。

    2014年の絶頂期後、同国は主要大会から遠ざかった。特に2024年欧州選手権予選では15か月間で監督が3度交代した。

    2022年W杯予選で惨敗した後、2023年初頭にファルク・ハジベギッチが就任したが、4試合で3敗し、6月のルクセンブルク戦ホーム0-2敗北で解任された。 その170日という短命記録は、後任メホ・コドロによってすぐに更新された。コドロの在任はわずか49日、2試合限りだった。リヒテンシュタインに2-1で辛勝し、アイスランドに0-1で敗れた。

    2024年欧州選手権の通常予選突破はすでに絶望的だった。しかし、2023年9月末に着任した後任のサヴォ・ミロシェヴィッチは「このチームはEUROに出場できる。その質がある」と楽観視した。 2000年欧州選手権でオランダのレジェンド、パトリック・クライファートと共に得点王に輝いた元ユーゴスラビア代表FWの指導下で再建が期待されたが、状況はさらに悪化した。

    初陣のリヒテンシュタイン戦（2-0）が唯一の勝利となった。 その後、ポルトガルに0-5、ルクセンブルクに1-4、スロバキアに1-2と3連敗。10試合で9ポイントしか稼げず、リヒテンシュタインの上、アイスランドとルクセンブルクに大きく水をあけられた。 しかし2022/23ネーションズリーグでグループ1位となりEURO2024プレーオフ進出を決めたことで、一時的に解任は免れた。しかしプレーオフ準決勝でウクライナに1-2で敗れ、2024年春にミロシェヴィッチは退任した。

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    1年間勝利がなかったにもかかわらず、ボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会はセルゲイ・バルバレズ監督に忍耐強く接し続けた。

    要するに、2024年4月中旬にバルバレズが新代表監督に就任したとき、ボスニアのサッカー界は低迷していた。得点王経験のある彼を救世主として招へいするのは、当然の選択に思えた。バルバレズはボスニア史上最高のストライカーの一人だからだ。 2000年代には代表としてチームを初の本大会予選へ導き、2014年ブラジルW杯への道を開いた。

    一方で、当時52歳のバルバレズは監督経験がなく、サプライズ人事でもあった。本人は『キッカー』誌に「このチャンスをずっと待っていた」と語った。 2008年の現役引退後、HSVの監督会メンバー（2009年1月～2010年5月）やテレビ解説者を務めた。 本人は過去2度、代表監督就任の交渉があったと明かしている。しかしいずれも実現せず、以降16年近くサッカー界から離れ、ポーカープレイヤーとして活動していた。

    突然の就任は、長期低迷からの復活と再度の成功が使命だ。過去5年で6人も監督が代わったため、協会はバルバレズに最初から4年契約を提示し、長期展望を強調した。 バルバレズには2028年春まで4年契約が結ばれ、最初の目標は2028年欧州選手権（EURO）出場だった。米・墨・加開催のW杯については「夢だが、現実的であり、長期計画を追求している」と語った。

    バルバレズにはチーム再建に必要な時間が明確に与えられた。それは単なる空約束ではなかった。「若手を奮い立たせ、大きなリスクを冒して多くのことを試した。このような例はサッカー界にほとんどない」と彼は最近、Transfermarktのインタビューで語った。 「一度もチームを率いたことがない私が就任し、最初の5試合のうち4試合がアウェイで、しかもドイツ代表戦。本当に過酷だった」と振り返る。

    就任直後は強豪との試合が続いたため結果が出なかったが、方針は貫かれた。イングランド、イタリアとの親善試合に敗れ、ネーションズリーグでもオランダに2-5、ドイツに0-7で敗れた。 2024年は国際試合で1勝もできなかったが、ホームでドイツに1-2、オランダと1-1で引き分けるなど、手応えもあった。

    就任から1年が経過した2025年3月、我慢は初勝利という形で報われた。 2026年W杯予選初戦でボスニア・ヘルツェゴビナはルーマニアを1-0で破り、本大会出場へ大きな一歩を踏み出した。

    最終節オーストリア戦では後半まで1-0でリードし、勝てば首位逆転の場面もあった。 終盤まで粘ったが77分にミヒャエル・グレゴリッチに同点弾を許し、首位はならなかった。

  • 2026年W杯でボスニア・ヘルツェゴビナ代表のエディン・ジェコは、象徴以上の存在になるべきだ。

    バルバレズは、ボスニア代表の躍進を「アイデンティティ」「メンタリティ」「エモーション」の3本柱で実現した。 54歳の彼はTransfermarktで「最初は徹底的に整理整頓しなければならなかった」と強調し、感情が戦術より優先される理由をこう説明した。「僕は選手たちに聞く。『僕がキャリアで成功した理由を知っているか？』それは、このクソみたいなボールを愛していたから、今も愛しているからだ。何かを愛すれば、正しい道は自然と開ける」

    その考えを伝えるため、バルバレズは同じ志を持つコーチを多数起用している。 11人のうち7人は最高レベルで共にプレーした元代表だ」と元HSVスターは語る。アシスタントにはズラタン・バイラモヴィッチ（フライブルク、シャルケ、フランクフルト）、ミルコ・フルゴヴィッチ（VfLヴォルフスブルク）らがいる。 GKコーチには元ボスニア代表GKケナン・ハサギッチ、テクニカルディレクターにはレバークーゼンやHSVでプレーし2014年W杯「黄金世代」の一員だったエミル・スパヒッチが就いた。

    選手には、特定の場面でどう振る舞うべきかといった細かい点を指示します。 代表経験が大きな鍵となる。サッカーは変わっても、国のために全力尽くす気持ちは変わらない」とバルバレズは語る。木曜に始まるW杯メンバーは、大きく3グループに分けられる。

    第1グループは実質エディン・ジェコ1人だ。代表150試合近い経験を持ち、2013年10月のリトアニア戦でW杯出場を決めたアシストを記録したスターは、チームの象徴であり、選手たちの憧れでもある。 「18歳の選手にとって、初めてジェコを間近で見るのは特別な体験だ。幼い頃から憧れたアイドルが突然同じロッカールームに立つのだから」とバルバレズ監督はTransfermarktで語り、Skyには「彼はわずかな言葉で大きな影響を与える。選手たちは耳を傾ける。それが重要だ」と続けた。

    シャルケ04との昇格に貢献したとはいえ、肩の負傷で最終盤を欠場したため、コンディションが万全であればなお心強い。 「100％の状態でなければ無理はさせない」とバルバレズ監督は語る。 「6日ごとに試合があり、その間に十分に回復できる。疲労だけであれば、現代はコンディションを取り戻す手段が豊富だ」と監督は説明する。さらに、監督は「自分が何をしたいか、どのくらいの期間プレーするかについて、自ら決定する自由」を彼に与えている。

    万全ならW杯でも攻撃の軸となる。本戦7試合で5得点を挙げた。 プレーオフ準決勝ウェールズ戦では86分に1-1の同点弾で延長に持ち込み、決勝イタリア戦ではハリス・タバコビッチの同点アシストを記録した。38歳となった今も、ボスニア代表にとって欠かせない存在である。

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    ボスニア・ヘルツェゴビナが予選突破：「ドイツがW杯で優勝したようなもの」

    ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯メンバーは、30歳前後でチームを牽引する選手たちで構成される。その一人、元シャルケのセアド・コラシナツ（32歳、アタランタ・ベルガモ）は、ジェコに次いで2014年の代表から唯一残った選手だ。 2部降格でFCザンクト・パウリを退団したGKニコラ・ヴァシリ（30）も同グループに属し、バルバレズ監督就任以来、正GKの座を守っている。 クロアチア代表として1試合出場経験がある元ヘルタ・ベルリンのイヴァン・スニッチ（29、パフォスFC）は、バルバレズ監督の説得でボスニア・ヘルツェゴビナ代表を選択。ボランチとしてチームに安定感をもたらし、予選突破に貢献した。

    シュトゥットガルトのFWエルメディン・デミロヴィッチ（28）はジェコと2トップを組む。彼は『Sport Bild』に「ボスニア・ヘルツェゴビナにとって、W杯出場はドイツが優勝するほどの快挙だ」と語った。 「多くの人々が近づいてきて、国に喜びをもたらしてくれたと感謝してくれるんだ」と語る。ハンブルク育ちの彼はドイツ代表を選択することもできたが、U-16の時点でボスニアのルーツを選んだ。

    「祖父のためにそうしたかった。休暇ごとに祖父を訪ねると、彼は私がHSVでプレーすることを誇らしげに語ってくれた。祖父は亡くなったが、苦難を耐え忍んだ家族全員のためにも、ワールドカップに行けることをとても嬉しく思う」とデミロヴィッチは語った。 1992～1995年の戦争で多くの人が苦しんだ。今も一部地域ではほとんど何も持たずに暮らし、コーヒー1杯で幸せを感じるという。その中に僕たちが現れ、W杯をもたらした。それがこの成功をさらに特別にしている」

    故郷の戦火はバルバレズの生き方を大きく変えた。彼は雑誌『11Freunde』のインタビューで「逃げてきたのだ」と語っている。 ボスニア戦争直前、父は20歳の彼を故郷モスタルからハノーファーへ逃がした。叔父ムジョを訪ねる名目だった。帰国を望んだが戦火で叶わず、ハノーファー96のトライアルに合格。以降、ドイツでプロキャリアを歩んだ。

    ハノーファーとユニオン・ベルリンを経てブンデスリーガに昇格し、ハンザ・ロストックでプレー。その活躍はドイツ代表監督ベルティ・フォグツの耳にも届き、帰化が噂された。 そんなことは一度も考えたことがない。僕はいつも、生まれた国のためにプレーしたかった」とバルバレズは語った。

    代表監督やデミロヴィッチと同じ考えだ。ケルン生まれでケルンとレバークーゼンのユースで育ったアラジュベゴヴィッチも、U-15からボスニア・ヘルツェゴビナ代表一筋。バルバレズは昨年9月、この才能ある攻撃手をA代表デビューさせた。

    アライベゴヴィッチは、バルバレズが最も誇りに思うW杯代表の第3グループを率いる。「19、20、21歳の若手が多数いる。今回のW杯で最も若いチームの1つだ。それがとても気に入っている」とバルバレズは語る。 18歳のアライベゴヴィッチは、RBザルツブルクでの活躍が評価され、複数の強豪クラブから注目されている。W杯でさらに価値を高める可能性もある。彼は予選で鋭いドリブルとアイデア豊かなプレーを見せ、チームに大きな貢献をした。

    スーパーサブとして投入されると、ドリブルと機転で相手を混乱させた。 11月のルーマニア戦（3-1）では0-1の後半、バルバレズ監督が彼を投入。徐々に圧力を高め、逆転劇の立役者となった。 3月末のウェールズとのプレーオフ準決勝では、終了間際に彼のCKをデジョコがヘディングで合わせ、1－1の同点弾となった。

  • Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty

    ワールドカップでボスニア・ヘルツェゴビナに何が期待できるか？「素敵な夏を過ごしましょう」

    「彼は圧倒的にすごい。18歳でこれほどの自信を持つなんて、本当にすごいことだ。 時々、これ全部が偽物なんじゃないかと思うほどだけど、あの子たちは本当にそれを体現しているんだ」とバルバレズは熱く語る。レバークーゼンが買い戻し条項を行使したため、アラジベゴビッチはザルツブルクでの1年を経てバイエルに復帰する。彼は世界最高峰の舞台で輝く新星であり、来シーズンのブンデスリーガで躍進するチームの原動力になるだろう。 「彼に言ったのは一つだけだ。『出場時間を得られるクラブを選べ』と。それは我々にも重要だが、何よりも彼の成長にとって重要だ。彼は18歳だ。我々は毎日冗談で、『彼はあと15年はトップレベルでプレーできる』と言っている」とバルバレズは、アライベゴビッチにとって何が最も重要であるかを強調する。

    イタリア戦で決勝PKを決めたエスミル・バヤクタレヴィッチもおり、バルバレズ監督はもう一人の才能あるウイング、PSVアイントホーフェンの21歳を加えた。彼はアラジュベゴヴィッチと似たスタイルで、2人で強力なウイングコンビを形成する可能性がある。大胆かつ技術が高く、ゴールへ突進する。 アメリカ生まれのバヤクタレヴィッチにとって、今回のW杯は格別だ。MLSニューイングランド・レボリューションでプロデビューし、2024年には米国A代表でもプレーした。

    代表変更は可能で、数カ月後、バルバレズは彼を母国の代表に招へいした。オーストリア育ちのタリク・ムハレモヴィッチは、U-19からボスニア・ヘルツェゴビナ代表でプレーしているため手続きは不要だった。 バルバレズは2024年夏にサッスオーロからA代表に招集し、現在は欠かせないセンターバックだ。大会後、数百万ユーロでの移籍が噂され、インテル・ミラノが注目している。

    今大会で彼らがどこまで進めるのか。2014年の唯一の出場時はアルゼンチン、ナイジェリア、イランと同居しながらも、メッシ率いるアルゼンチンに次ぐ2位での突破を期待された。 初戦は準優勝国に1-2で惜敗。第2戦ナイジェリアにも0-1で敗れ、グループリーグ突破は早々に消えた。最終戦でイランに3-1で勝ったが、すでに意味はなかった。

    今回はもう少し運が味方し、ジェコやコラシナツの大会経験も加わり、前進できるはずだ。「私に欠けていたのは、大会に出場することだけだった。 今は監督として参加でき、とても誇らしい」とバルバレズは語った。今回もグループリーグ突破は可能だ。グループBの1位はスイスが本命で、カタールは下位予想。2位争いはホームのカナダとボスニア・ヘルツェゴビナが争うだろう。

    「結果については事前に語ることは難しい」とバルバレズは展望を控えめに語る。「だが感情なら話せる」と付け加え、感情を重視する信条を曲げない。「国民全員に言った。素晴らしい夏を過ごそう。私たちの声をアメリカへ届ける、と。 多くの人がアメリカに来てくれるだろうし、我々は彼らの声を聞くことになる。私は人々を誇りに思わせたい。彼らの顔に笑顔を浮かべさせたい」と語った。

  • 2026年ワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ代表メンバー


    ゴール

    ニコラ・ヴァシリ（FCザンクト・パウリ）、マルティン・ズロミスリッチ（HNKリエカ）、ムラデン・ユルカス（FKボラツ・バニャ・ルカ）

    ディフェンス

    タリク・ムハレモヴィッチ（USサッスオーロ）、ニダル・チェリック（RCランス）、セアド・コラシナツ（アタランタ・ベルガモ）、ステイパン・ラデリッチ（HNKリエカ）、ニコラ・カティッチ（FCシャルケ04）、ニハド・ムヤキッチ（ガジアンテプFK）、 デニス・ハジカドゥニッチ（サンプドリア）、アマール・デディッチ（ベンフィカ）

    MF

    アミール・ハジアメトヴィッチ（ハル・シティ）、ベンジャミン・タヒロヴィッチ（ブロンビー）、イヴァン・スニッチ（パフォスFC）、ジェニス・ブルニッチ（カールスルーエSC）、アルミン・ギゴヴィッチ（ヤング・ボーイズ）、イヴァン・バシッチ（アスタナ）、アマール・メミッチ（ヴィクトリア・プルゼニ）、エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ）

    FW

    ケリム・アラジベゴヴィッチ（RBザルツブルク）、エスミル・バヤクタレヴィッチ（PSVアイントホーフェン）、エルメディン・デミロヴィッチ（VfBシュトゥットガルト）、ハリス・タバコヴィッチ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、ヨヴォ・ルキッチ（ユニヴェルシタテア・クルージュ）、サメド・バズダル（ヤギェロニア・ビャウィストク）、エディン・ジェコ（FCシャルケ04）


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