「昼と夜ほどの違い」：ミケル・アルテタ監督、バイエルンやPSGとのアーセナルの大きな差を嘆く

スペイン人監督は、この試合を「両チーム、特に個人のクオリティが極めて高く、おそらく自分が観た中で最高だった」と評価した。その上で「出場時間やコンディションを考えると、この結果は当然だ」と続けた。

ドイツのバイエルンやフランスのPSGはシーズン全体の試合数が少なく、選手たちは特に終盤でもフレッシュでコンディションも良く、けがも少ない。

「高いクオリティを発揮するには最高のコンディションが必要だ。リーグとスタイルの違いは昼と夜ほどある」とアルテタは語り、「文脈を無視して一方だけを見るのは公平ではない」と結んだ。