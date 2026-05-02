土曜の夜に控えるアーセナル対フルハムのプレミアリーグ戦前、アルテタ監督は記者から火曜に行われたバイエルン対パリのチャンピオンズリーグ戦について質問を受けた。
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「昼と夜ほどの違い」：ミケル・アルテタ監督、バイエルンやPSGとのアーセナルの大きな差を嘆く
スペイン人監督は、この試合を「両チーム、特に個人のクオリティが極めて高く、おそらく自分が観た中で最高だった」と評価した。その上で「出場時間やコンディションを考えると、この結果は当然だ」と続けた。
ドイツのバイエルンやフランスのPSGはシーズン全体の試合数が少なく、選手たちは特に終盤でもフレッシュでコンディションも良く、けがも少ない。
「高いクオリティを発揮するには最高のコンディションが必要だ。リーグとスタイルの違いは昼と夜ほどある」とアルテタは語り、「文脈を無視して一方だけを見るのは公平ではない」と結んだ。
バイエルンは現在、多くの負傷者を抱えている。
特に怪我人が鍵だ。アーセナルはミケル・メリノやカイ・ハヴェルツを欠くが、バイエルンとパリはほぼ全員を起用できる。「他の2チームは全員、しかも最高の状態で使える。それが最も重要だ」
ただしアルテタは、直近数週間でバイエルンが複数主力選手を怪我で欠いていた事実は言及しなかった。 セルジュ・ニャブリは内転筋の負傷で今季残り試合とW杯を欠場し、レナート・カール、ラファエル・ゲレイロ、トム・ビショフも筋断裂で離脱していた。
とはいえ、数字上はイングランドのチームがドイツやフランスより多く試合を消化している。リーグカップが1つ多く、プレミアリーグも4試合多いからだ。