昨年夏に加入したばかりのVfBシュトゥットガルトのスター選手が、早くも移籍を希望しているようだ。

これに伴い、エル・カヌースはマネジメント会社をHCMスポーツ・マネジメントに変更した。同 agency はフレンキー・デ・ヨング（FCバルセロナ）やヴィクトル・ギョケレス（FCアーセナル）も担当している。

新代理人は具体的なオファーはまだだが、移籍先候補を市場で探っている。ワールドカップでの好パフォーマンスでビッグクラブの注目を集めたい考えだ。

グループリーグのブラジル戦（1-1）とスコットランド戦（1-0）で、彼はアフリカネイションズカップ王者の先発としてプレーし、高い評価を得た。バイエルン・ミュンヘンが注目するイスマエル・サイバリと共に、大会で最も目立った選手の一人だった。