『Bild』紙によると、22歳の攻撃的選手は、ワールドカップでモロッコ代表としてプレーし、移籍先を探している。
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昨年夏に加入したばかりのVfBシュトゥットガルトのスター選手が、早くも移籍を希望しているようだ。
これに伴い、エル・カヌースはマネジメント会社をHCMスポーツ・マネジメントに変更した。同 agency はフレンキー・デ・ヨング（FCバルセロナ）やヴィクトル・ギョケレス（FCアーセナル）も担当している。
新代理人は具体的なオファーはまだだが、移籍先候補を市場で探っている。ワールドカップでの好パフォーマンスでビッグクラブの注目を集めたい考えだ。
グループリーグのブラジル戦（1-1）とスコットランド戦（1-0）で、彼はアフリカネイションズカップ王者の先発としてプレーし、高い評価を得た。バイエルン・ミュンヘンが注目するイスマエル・サイバリと共に、大会で最も目立った選手の一人だった。
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VfBシュトゥットガルトはエル・カヌースを手放すつもりはない
一方、VfBシュトゥットガルトは22歳の移籍交渉に消極的と報じられている。エル・カヌースは昨夏レスター・シティからレンタル加入し、5月末に1800万ユーロで買い取りオプションが行使された。
今季はホーネス監督の下でレギュラーに定着し、公式戦41試合で9得点7アシストを記録。契約は2030年までで、違約金条項はないとされる。