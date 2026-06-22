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Christian Guinin

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昨年夏に加入したばかりのVfBシュトゥットガルトのスター選手が、早くも移籍を希望しているようだ。

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ビラル・エル・ハヌースがVfBシュトゥットガルトに加入したのは昨夏のこと。しかし、すでに退団の可能性がある。

Bild』紙によると、22歳の攻撃的選手は、ワールドカップでモロッコ代表としてプレーし、移籍先を探している。

  • これに伴い、エル・カヌースはマネジメント会社をHCMスポーツ・マネジメントに変更した。同 agency はフレンキー・デ・ヨング（FCバルセロナ）やヴィクトル・ギョケレス（FCアーセナル）も担当している。

    新代理人は具体的なオファーはまだだが、移籍先候補を市場で探っている。ワールドカップでの好パフォーマンスでビッグクラブの注目を集めたい考えだ。

    グループリーグのブラジル戦（1-1）とスコットランド戦（1-0）で、彼はアフリカネイションズカップ王者の先発としてプレーし、高い評価を得た。バイエルン・ミュンヘンが注目するイスマエル・サイバリと共に、大会で最も目立った選手の一人だった。

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  • Bilal El Khannouss VfB Stuttgart 2025Getty Images

    VfBシュトゥットガルトはエル・カヌースを手放すつもりはない

    一方、VfBシュトゥットガルトは22歳の移籍交渉に消極的と報じられている。エル・カヌースは昨夏レスター・シティからレンタル加入し、5月末に1800万ユーロで買い取りオプションが行使された。

    今季はホーネス監督の下でレギュラーに定着し、公式戦41試合で9得点7アシストを記録。契約は2030年までで、違約金条項はないとされる。

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