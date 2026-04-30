昨年まで右サイドバックだった彼が、今はハリー・ケインに次ぐ存在に！ドイツで2番目に得点力があるのに、（ほとんど）知られていない男。

ブンデスリーガとは異なり、ここでは首位選手が16位のチームでプレーしている。彼は18試合で17得点を挙げており、93分に1回のペースで得点を挙げている。ドイツ3部でこのペースを上回るのは前述のケイン（65分）だけで、VfBシュトゥットガルトのデニズ・ウンダフ（106分）も及ばない。

その男はマテウシュ・ズコフスキ。1.FCマクデブルクに所属する24歳のポーランド人で、チームの得点を35％以上挙げ、3アシストも記録している。

「ズコフスキはフォワードが時折迎える好調期にあるだけだ」と思うかもしれないが、ひとつ事実がある。マグデブルクは昨夏、彼を右サイドバックとして獲得した。しかも当時は中足骨骨折を負っていた。