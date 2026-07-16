スポーツディレクターのマックス・エベルルは現在、2つの戦いを繰り広げている。1つはFCバイエルンの戦力を整えること、もう1つは自身の契約延長だ。もちろん、一方の戦いに勝利すれば、もう一方の成功の可能性も大幅に高まる。7月中旬の時点で、エベルルは満足していいだろう。これまでの夏の移籍市場は、FCバイエルンにとって極めて順調に進んでいる。
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昨夏の事態が繰り返されるのか？ FCバイエルンでは、新たな問題が発生する可能性がある。
ミュンヘンはナサニエル・ブラウン（23）とイスマエル・サイバリ（25）を獲得した。移籍金は現在の市場では妥当で、将来性のある2人を加えた。エベルルはスポーツディレクターのクリストフ・フロイントらと協力し、ワールドカップ前に交渉をまとめ上げた。 2人とも米国で好パフォーマンスを示しており、今になって獲得を試みていたら競争が激化し移籍金も跳ね上がっていたはずだ。
バイエルンは両選手にそれぞれ5000万ユーロを支払った。2人ともポジションの柔軟性が高く、十分な出場時間が期待できる。現時点ではレギュラーではないが、数年後には定着してもおかしくない。サイバリは10番ムシアラ、ブラウンは左SBデイヴィスに刺激を与えるはずだ。
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FCバイエルン：レンタルバックの選手複数を売却へ
支出は1億150万ユーロ（大型移籍2件＋ノエル・アセコの買い戻し条項）、収入は2625万ユーロ（レンタル復帰組4人の売却）にとどまる。今後、収入はさらに増える見込みだ。
だが、最も注目される「売れ残り」選手たちの買い手探しは難航している。 ジョアン・パルリーニャにはベンフィカ、ユヴェントス、アストン・ヴィラが興味を示し、バイエルンは2500万ユーロの移籍金を期待。ノエル・アセコは1300万ユーロでアイントラハト・フランクフルトへの移籍が目前。ブライアン・サラゴサとサシャ・ボエイは現時点で具体的な進展なし。ロヴロ・ズヴォナレクとアルミンド・ジーブも他クラブへの放出が見込まれる。
この先全員が移籍しても、最高レベルで実績のあるフィールドプレーヤーは18名残る。これはチャンスとリスクを併せ持つ陣容だ。マルチポジションをこなせる選手が多いため、ヴィンセント・コンパニー監督はどのポジションでも複数の選択肢を持つ。だが負傷者が続出すれば、昨季のように戦力的な限界がすぐ訪れる。
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FCバイエルン：さらにMFが加入するのか？
優勝への最大の不安要素は、主軸FWハリー・ケインの欠場だ。代役候補のサイバリは、ワールドカップでモロッコ代表FWとしてプレーした経験がある。ただし本領は1列後ろのポジションで、昨季PSVではその位置で輝いた。 昨夏は市場終了間際にニコラス・ジャクソンを獲得したが期待外れで完全移籍には至らなかった。もう1人センターフォワードが加われば戦力は向上する。ルイス・ディアスのバックアップとして成長見込みのある左ウイング補強も選択肢だ。
ただ、現時点では攻撃陣より中央MFの補強が優先されそうだ。それでも具体的な進展はない。一時はアイユーブ・ブアディが候補に挙がったが、W杯での活躍で移籍金が約1億ユーロに跳ね上がり、予算オーバーだ。
レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロの退団により、トム・ビショフがジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチに次ぐ選択肢となった。昨季はサイドバックの代役が主だったが、今季は本職で多くの出場機会が予想される。 本来サイドバックのコンラッド・ライマー、ブラウン、バラ・サポコ・ンディアイも候補だ。18歳のンディアイはW杯でセネガル代表として短時間出場し、クラブ内でもっとも将来を期待される若手とされている。
攻撃や中盤の補強がなければ、若手に出場機会が回る。レナート・カールのように、数か月でユースからA代表へ急成長する可能性もある。 コンパニー監督は攻撃陣で復帰したイブラヒモビッチの起用を計画しているが、移籍市場最終日に方針が変わる可能性もある。デビッド・サントス・ダイバー、フィリップ・パヴィッチ、ウィズダム・マイク、フェリペ・チャベス、エルブリン・オスマニ、マイコン・カルドソも出場機会を待っている。
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FCバイエルン：センターバックでは、まだ動きがあるかもしれない。
GKは確定、SBにはコンパニー監督が多彩な選手を起用できる。CBも現時点では十分だが、まだ動きがあるかもしれない。キム・ミンジェと伊藤宏樹は適切なオファーがあれば移籍する可能性が高い。どちらかが移籍すれば、新たなCBの補強が不可欠だ。 後任候補には、インテル・ミラノに所属するケルン出身の25歳、ヤン・ビセックが挙げられる。彼は過去にも度々獲得候補に挙がっている。
売却が遅れれば遅れるほど、エベル率いるスポーツ部門の負担は増す。最悪の場合、昨夏のリプレイになる可能性もある。8月中旬にキングスレー・コマンが退団し、クラブは窮地に立たされた。 当時、ウリ・ヘーネスが「代役はレンタル選手のみ」と表明したため交渉は難航し、市場最終日まで延びてジャクソンが割高で加入した。
とはいえ、当面のエベルの最優先課題は、手元に残った選手を活用して収益を上げることだ。 さらに、2027年までのケインの契約延長や、レアル・マドリードへの移籍が噂されるオリゼの残留交渉も重要課題だ。ライマーの契約延長は未発表ながら合意済みと伝えられる。
エベルル自身もフロイントとともに来夏契約満了となる。去就は8月の監査役会で決定する可能性もあるが、11月まで持ち越される可能性もある。
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