昨夏の事態が繰り返されるのか？ FCバイエルンでは、新たな問題が発生する可能性がある。

優勝への最大の不安要素は、主軸FWハリー・ケインの欠場だ。代役候補のサイバリは、ワールドカップでモロッコ代表FWとしてプレーした経験がある。ただし本領は1列後ろのポジションで、昨季PSVではその位置で輝いた。 昨夏は市場終了間際にニコラス・ジャクソンを獲得したが期待外れで完全移籍には至らなかった。もう1人センターフォワードが加われば戦力は向上する。ルイス・ディアスのバックアップとして成長見込みのある左ウイング補強も選択肢だ。

ただ、現時点では攻撃陣より中央MFの補強が優先されそうだ。それでも具体的な進展はない。一時はアイユーブ・ブアディが候補に挙がったが、W杯での活躍で移籍金が約1億ユーロに跳ね上がり、予算オーバーだ。

レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロの退団により、トム・ビショフがジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチに次ぐ選択肢となった。昨季はサイドバックの代役が主だったが、今季は本職で多くの出場機会が予想される。 本来サイドバックのコンラッド・ライマー、ブラウン、バラ・サポコ・ンディアイも候補だ。18歳のンディアイはW杯でセネガル代表として短時間出場し、クラブ内でもっとも将来を期待される若手とされている。

攻撃や中盤の補強がなければ、若手に出場機会が回る。レナート・カールのように、数か月でユースからA代表へ急成長する可能性もある。 コンパニー監督は攻撃陣で復帰したイブラヒモビッチの起用を計画しているが、移籍市場最終日に方針が変わる可能性もある。デビッド・サントス・ダイバー、フィリップ・パヴィッチ、ウィズダム・マイク、フェリペ・チャベス、エルブリン・オスマニ、マイコン・カルドソも出場機会を待っている。