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「映画は見たよ！」。フィンレイ・ヘリックが、夢のウェストハムデビュー後にミルウォール戦への興奮を明かす
ヘリックがフラム戦でホームでのフルデビューを果たす
フィンレイ・ヘリックは火曜日の夜、フラムに2-3で敗れたカラバオカップ3回戦でウェストハム・ユナイテッドで初のホーム先発を果たし、試合後に『West Ham TV』の取材に応じた。20歳のGKは、母の誕生日にロンドン・スタジアムで出場し、クラブのアカデミーでの14年にわたる歩みを一区切りつけた。
惜敗には終わったものの、ヘリックはプレミアリーグの相手に対して献身的なパフォーマンスを見せた。
この若き守護神は、オスカル・ボブの決勝点について全面的に自らの責任を認める一方で、チームメートの奮闘を称えた。
- IPS
ミクロスコの遺産に突き動かされるGK
試合後に『West Ham TV』の取材に応じたヘリックは、6歳でアカデミーに加入して以来、クラブのアイコンであるルデク・ミクロシュコが自身の प्रेरり続けてきたと明かした。下部組織の遠征で元チェコ代表と時間をともにした経験もあるヘリックは、ミクロシュコのクリーンシート記録に並ぶことが夢だと語った。
また、ウェストハムのサポーターから同じように長く愛される存在になりたいという思いも口にした。
「彼はウェストハムの歴史の中でも最多クリーンシート記録を持つ選手の一人だし、いい意味でそれを破りたい」とヘリックは『West Ham TV』に語った。「ファンが毎試合、彼のことを歌っているのが聞こえる。ウェストハムの選手として目指すのはそういう存在で、自分の名前をファンに歌ってもらいたいんだ」
下部組織出身選手、ミルウォールとのダービーを心待ちにする
ヘリックはすぐさま、土曜日にザ・デンで行われるミルウォールとの大きな注目を集める一戦へ意識を切り替えた。この試合は、ライバル関係にあるロンドンの両クラブにとって2012年以来の対戦となる。当時はウェスト・ハムが2-1で勝利した。
この有名なライバル関係をめぐる逸話や映画を見て育ち、『グリーン・ストリート』や『フットボール・ファクトリー』といった象徴的なフーリガン映画にも親しんできた若きGKは、その雰囲気を自ら体感することを切望している。
ミルウォールは、全コンペティション直近6試合で4敗を喫しており、その流れを変えるべくこの一戦に臨む。
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若きGK、コーチングスタッフの下で成長を受け入れる
ヘリックは、デビュー戦の経験から学び、トップチームのコーチであるルイ・バルボーザ、ビル・レピン、そしてヌーノ・エスピリト・サント監督の指導の下で成長を続けていく決意を強調した。
ウェスト・ハムは土曜日のダービーを前に、EFLチャンピオンシップの首位に立ち、2位との差を勝ち点4に広げている。
「今夜の結果は残念だが、土曜日にはミルウォールとの大一番があるので待ち切れない」と、ヘリックはこの一戦について『West Ham TV』に付け加えた。「映像は見てきたし、いろいろな話も聞いてきた。そしてついに、それをしっかり目にして、自分もその一部として関われる。とても楽しみにしている」
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