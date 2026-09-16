フィンレイ・ヘリックは火曜日の夜、フラムに2-3で敗れたカラバオカップ3回戦でウェストハム・ユナイテッドで初のホーム先発を果たし、試合後に『West Ham TV』の取材に応じた。20歳のGKは、母の誕生日にロンドン・スタジアムで出場し、クラブのアカデミーでの14年にわたる歩みを一区切りつけた。

惜敗には終わったものの、ヘリックはプレミアリーグの相手に対して献身的なパフォーマンスを見せた。

この若き守護神は、オスカル・ボブの決勝点について全面的に自らの責任を認める一方で、チームメートの奮闘を称えた。