セルフー・ギラシーは定型句ではなく、はっきりとした答えを示した。その言葉は多くを語っている。 ボルシア・ドルトムントのフォワードは先日Sport1の取材に「今シーズン、本当に素晴らしい瞬間はなかった」と語った。理由はただ一つ、「何も優勝できなかったから」だ。ギラシーは「ドルトムントでプレーする以上、タイトルを勝ち取りたい」と断言した。
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明確な表明がなく、噂は絶えず、示唆に富む発言も。オレ・ブックにとって、BVBで今夏最大の補強課題がまもなく表面化してもおかしくない。
こうした発言には多様な解釈が可能だ。競技者としての内発的動機付けからすれば、ギラッシーの言葉は驚くに値しない。30歳の彼が、BVBの多くのチームメイトと同様に、余裕で獲得したリーグ2位に熱狂しなくても当然だ。
しかし数カ月前から移籍噂が絶えず、ここ数日は不自然に新情報が流れ続けている。昨年夏も同様だった。ギニア出身の彼はドルトムント1年目で公式戦38ゴール9アシストを記録し、チャンピオンズリーグ得点王にも輝いた。
当時、2028年までの契約には4000万ユーロで移籍できる条項があるとも報じられたが、レアル・マドリードやマンチェスター・シティからのオファーは未だない。
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セルフー・ギラッシの退団はBVBにとって痛手だ
現在、イスタンブールのフェネルバフチェがギラッシの獲得に強く動いている。ギラッシは昨年同様、移籍も検討していると報じられており、本人もその意向を示唆している。
スポーツ部門代表のラース・リッケンはファンケ・メディアグループにこう語った。「現時点でオファーはなく、放出すつもりもない。彼は過去2シーズンでドルトムントへの価値を証明した」。
公式戦96試合で60得点15アシストを記録するギラシーは、ドルトムントで確固たる地位を築いている。移籍金が4000万ユーロを超え、自由交渉が可能になっても、彼の退団はクラブにとって大きな損失だ。 高い得点力を補える選手がおらず、戦力低下は避けられない。
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セルフー・ギラッシは現時点でBVB加入を明言していない。
ギラッシーの退団を補うため、ボルシアは昨年ファビオ・シルバを2250万ユーロで獲得。39試合で10ゴール（3得点・7アシスト）に関与したが、決定力不足は明らかだった。 マクシミリアン・ベイヤーはセンターフォワードではなく、最近は左ウイングでの起用が増えている。カリム・アデイエミの去就も不透明だ。
ギラシーは残留を示唆する発言をしておらず、新スポーツディレクターのオーレ・ブックにとって、今夏最大の補強課題が迫っている。
ブックも最近、来季ギラッシ不在の可能性があることを認めた。「彼の得点は極めて重要だ。放出は計画にも前提にもない。だが、破格のオファーがあれば検討する」と語った。
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オーレ・ブックは、エルバースベルクで即座に創造性を示さなければならない。
ブックはBVB加入後、最初の移籍市場でエルバースベルク時代に見せた創造性を早く示さなければならない。攻守両面で課題山積だ。ボルシアは緊急補強として守備とゲームメイクに優れたボランチ、そしてブラントの代役となる攻撃的MFの2人を獲得する見込みだ。
特に、ヘルタ・ベルリンの16歳トップタレント、ケネット・アイヒホルンのような才能は理論上より優先度が高い。ただし『Sport Bild』によると、新攻撃陣の獲得はギラシーの残留説得にもつながるという。 交渉の席では、クラブが彼に計画を示し、新10番が今後より多くチャンスを作る旨を伝えたという。
代表戦28試合出場を誇るギラシー自身は、まだ去就を決めていない。W杯後に市場が動く例年通り、3か月以上ある移籍期間中に判断を先送りする可能性も高い。
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ギラッシ問題とBVBの深刻な危機
ブックは準備万端のはずだ。ギラッシの後継候補や新ストライカーの噂は絶えない。だが、この任務には大きなリスクが伴う。万が一に備え、ブックに失敗は許されない。新エースは数字でギラッシ並みでなければならない。
一方、29試合途中出場している控えのシルバは状況を注視するだろう。BVBでの立場が理由でポルトガル代表のワールドカップ出場を逃しており、ギラッシーの移籍後に新戦力が加われば、ブックとボルシアにとって新たな課題となる。