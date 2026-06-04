こうした発言には多様な解釈が可能だ。競技者としての内発的動機付けからすれば、ギラッシーの言葉は驚くに値しない。30歳の彼が、BVBの多くのチームメイトと同様に、余裕で獲得したリーグ2位に熱狂しなくても当然だ。

しかし数カ月前から移籍噂が絶えず、ここ数日は不自然に新情報が流れ続けている。昨年夏も同様だった。ギニア出身の彼はドルトムント1年目で公式戦38ゴール9アシストを記録し、チャンピオンズリーグ得点王にも輝いた。

当時、2028年までの契約には4000万ユーロで移籍できる条項があるとも報じられたが、レアル・マドリードやマンチェスター・シティからのオファーは未だない。