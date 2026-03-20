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Tapsoba AndrichGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

明確な目標を掲げた：バイエル04レバークーゼンの次期エース候補は、どうやら移籍を希望しているようだ

バイエル04レバークーゼンでは、2023/24シーズンの優勝メンバーの最後の数名が、ゆっくりと、しかし確実にチームを去りつつある。

スカイの報道によると、センターバックのエドモンド・タップソバも、レバークーゼンからの退団を検討しているという。

  • それによると、27歳の同選手は今シーズン終了後、どうしても「ヴェルクセルフ」を去りたいと考えているという。B04側は、関心を持つクラブが相応の移籍金を支払うことを条件に、このような動きに対して前向きな姿勢を示している。

    タプソバの希望移籍先はプレミアリーグとされている。昨夏にも移籍の噂があったが、当時はバイエルが要求した5000万ユーロの移籍金が高額すぎたため、移籍は実現しなかった。

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  • Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    レバークーゼンはタプソバの移籍金として4000万ユーロを要求しているようだ

    現在、レバークーゼンは、同クラブとの契約が2028年6月30日まで残っているこのセンターバックに対し、約4000万ユーロの移籍金を要求しているとされる。これは「最低ライン」と見なされており、27歳の選手をそれ以下の金額では放出しない意向だという。

    タプソバは2020年1月にヴィトーリア・ギマランイスからレバークーゼンに移籍し、短期間で不可欠なレギュラーとしての地位を確立した。B04がリーグ優勝とDFBポカール制覇の2冠を達成した2023/24シーズンには、チームの主力の一人として活躍した。

    今シーズン、タプソバはこれまでに全大会通算で36試合に出場している。その中で自身4ゴールを決め、さらに2ゴールをアシストしている。

  • エドモンド・タプソバ：2025/26シーズンの成績

    試合

    ゴール

    アシスト

    36

    4

    2


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