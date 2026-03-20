明確な目標を掲げた：バイエル04レバークーゼンの次期エース候補は、どうやら移籍を希望しているようだ

現在、レバークーゼンは、同クラブとの契約が2028年6月30日まで残っているこのセンターバックに対し、約4000万ユーロの移籍金を要求しているとされる。これは「最低ライン」と見なされており、27歳の選手をそれ以下の金額では放出しない意向だという。

タプソバは2020年1月にヴィトーリア・ギマランイスからレバークーゼンに移籍し、短期間で不可欠なレギュラーとしての地位を確立した。B04がリーグ優勝とDFBポカール制覇の2冠を達成した2023/24シーズンには、チームの主力の一人として活躍した。

今シーズン、タプソバはこれまでに全大会通算で36試合に出場している。その中で自身4ゴールを決め、さらに2ゴールをアシストしている。