1月にルーベン・アモリム監督が解任された後、元マンチェスター・ユナイテッドのMFは監督としてチームを率い、残り3試合となった現在もその手腕を発揮している。しかし、オールド・トラッフォードでの彼の長期的な立場は依然として決まっていない。

キャリックは「明確さが大切だ。我々は好調で良い位置にいる。私の役割については、今が自然なタイミングだ。シーズン終盤に話題になるのは当然だ」と語った。