Getty Images Sport
翻訳者：
「明確さが重要だ」――マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドが新監督を正式決定する「自然なタイミング」だと語った。
決断を下す「自然なタイミング」
1月にルーベン・アモリム監督が解任された後、元マンチェスター・ユナイテッドのMFは監督としてチームを率い、残り3試合となった現在もその手腕を発揮している。しかし、オールド・トラッフォードでの彼の長期的な立場は依然として決まっていない。
キャリックは「明確さが大切だ。我々は好調で良い位置にいる。私の役割については、今が自然なタイミングだ。シーズン終盤に話題になるのは当然だ」と語った。
- Getty Images Sport
4位以内に入ったにもかかわらず不透明な状況
暫定監督は来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得という第1目標を達成した。だが本人は監督就任についてクラブから正式な確認を受けておらず、状況は不透明だ。
自身の監督期間を振り返り、彼はこう語った。「今は選手たちがシーズンを力強く終えられるよう準備に集中している。以前も言った通り、冷静に状況を見守っている。決まる時は決まるだろう。私にはどうにもできないので、結果を待つだけだ」
FAユースカップ決勝での悔しい結果
キャリック監督の下、ユナイテッドはプレミアリーグで最も多くの勝ち点を獲得し、14試合中10勝。クラブは3位に浮上し、今週末のサンダーランド戦で順位を確定させる。
トップチームだけでなく、若手にも注目しているキャリックは、マンチェスター・シティとのFAユースカップ決勝が主要スタジアムで開催されないことに失望感を示した。「決勝はいつもメインスタジアムで行われ、若い選手たちにとって大きな舞台だった。とても残念だ」と語った。
- Getty Images Sport
ユナイテッドの経営陣における変化
ベンチを巡る不透明感は、マンチェスター・ユナイテッドの経営陣の大きな変化と時期を同じくしている。クラブは木曜日、デイブ・ブレイルズフォード卿が取締役を退任したと発表した。INEOSオーナー、ジム・ラトクリフ卿の盟友であるブレイルズフォード氏は、新たな投資の初期段階では重要な役割を果たしていたが、今やクラブとの関係を正式に断った。