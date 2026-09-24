次回ワールドカップを前に、イタリア不在の影は代表チームに重くのしかかっている。それでもマンチーニは、その痛みを未来へのモチベーションに変える決意だ。イタリアが2022年ワールドカップ出場を逃した際に指揮を執っていた同氏は、2026年大会に向けてもチームがボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフでPK戦の末に再び胸が張り裂けるような敗退を喫する様子を遠くから見守った。2018年大会の出場逸を皮切りに続くこの長い不在は、直近では2006年を最後に4度の世界制覇を誇るサッカー大国にとって、前例のない3大会連続のワールドカップ欠場となっている。

「残念ながら、これがサッカーだ。時には信じがたい形で試合に敗れることもある。だが、このスポーツの良いところは、すぐに取り返すチャンスが与えられることだ。そのことは心に留めつつも、その後は未来に目を向けなければならない」とマンチーニは説明した。