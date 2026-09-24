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「明日は感情的なものになるだろう！」 ロベルト・マンチーニ、ワールドカップ予選プレーオフの悪夢を経てベルギー戦でイタリア復帰へ
オリンピコでの感動的な帰還
マンチーニ監督は、ローマでベルギーと対戦するイタリア代表の指揮を執るにあたり、自身のイタリア代表ベンチ復帰が感慨深い瞬間になると認めた。スタディオ・オリンピコは指揮官にとって特別な場所であり、アズーリが成功を収めたEURO2020での数々の勝利の舞台となった。同大会でマンチーニ監督は優勝を果たしており、その後、2023年夏に物議を醸した形で代表を去っている。
一戦を前にメディア対応したマンチーニ監督は、この会場の重要性と試合が持つ重みを振り返った。「もちろん、明日は感情が込み上げるだろう。このスタジアムでは非常に大きな喜びをいくつも味わったし、明日ももう一つ加えたい」と、マンチーニ監督は『Sky Sport Italia』に語った。
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ワールドカップの影を乗り越えて
次回ワールドカップを前に、イタリア不在の影は代表チームに重くのしかかっている。それでもマンチーニは、その痛みを未来へのモチベーションに変える決意だ。イタリアが2022年ワールドカップ出場を逃した際に指揮を執っていた同氏は、2026年大会に向けてもチームがボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフでPK戦の末に再び胸が張り裂けるような敗退を喫する様子を遠くから見守った。2018年大会の出場逸を皮切りに続くこの長い不在は、直近では2006年を最後に4度の世界制覇を誇るサッカー大国にとって、前例のない3大会連続のワールドカップ欠場となっている。
「残念ながら、これがサッカーだ。時には信じがたい形で試合に敗れることもある。だが、このスポーツの良いところは、すぐに取り返すチャンスが与えられることだ。そのことは心に留めつつも、その後は未来に目を向けなければならない」とマンチーニは説明した。
新たな顔ぶれと戦術的な試み
マンチーニはチームに勢いをもたらすため、ブレントフォードのマイケル・カヨデやカリアリのアレッサンドロ・ロマーノを含む数人の新戦力を招集した。ただ、指揮官は即座の大改革への期待をすぐに抑え、トレーニングピッチで使える時間が限られているため、全面的な変革は難しいと指摘した。
新たに招集した選手たちの融合について、マンチーニは短い代表ウィークの難しさに言及した。イタリアはこれまで成功をつかめていない大会で戦いをスタートさせようとしている。イタリア代表はネーションズリーグで優勝したことがなく、2020-21大会と2022-23大会ではいずれも3位に終わっている。「トレーニングは2回しかできなかった。月曜日はリカバリーに充てたからだ。スカウティングの際に見ただけだった何人かの選手を、もう少し深く知ることができたし、それは彼らを理解するうえで間違いなく助けになった」と同氏は述べた。
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キーンとエスポジトのコンビ結成が迫る
最も興味深い戦術的変化の一つは、2トップ起用の可能性である。イタリア代表は伝統的な4-3-3で臨むと広く予想されているものの、前線3枚の先発構成には依然として大きな疑問が残っている。モイーズ・キーンとフランチェスコ・ピオ・エスポジトを、単なる1トップの控え候補としてではなく、コンビで同時起用するのではないかとの見方が強まっている。
2人のFWをそろって先発させる可能性について問われたマンチーニは、明言を避けつつも、その選択肢を真剣に検討していることをにおわせた。「はい、可能性はある。私たちには多くの選択肢があり、選手たちも意欲にあふれている。だからこそ、正しい選択ができることを願っている」とマンチーニは締めくくった。
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