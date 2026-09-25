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「明日が終わってからだけだ！」。ジャンルイジ・ドンナルンマ、ネーションズリーグ対決を前にマンチェスター・ユナイテッドのライバル、センネ・ランメンスへ冗談交じりの警告
代表活動で再燃したマンチェスターのライバル関係
ドンナルンマは、イタリア代表がベルギー代表と対戦する中で、ユナイテッドの同僚ラメンスとのライバル関係を再び迎えようとしている。この両守護神は、注目のネーションズリーグA組の一戦で、代表戦の場で直接対決する。
試合は金曜夜、ローマの象徴的なスタディオ・オリンピコで開催され、キックオフは英国時間19時45分に予定されている。A組はフランス代表とトゥルキエ代表で構成されており、順位表で早い段階から優位に立つことを目指す両国にとって、好結果は極めて重要となる。
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ドンナルンマ、ベルギー人GKを温かく称賛
ドンナルンマは対戦を前に、ベルギー人の同業者を高く評価し、ユナイテッドでゴールを守ることに伴う計り知れないプレッシャーについても認めた。
『Football Italia』が伝えたところによると、ドンナルンマは「彼は素晴らしいGKで、マンチェスター・ユナイテッドで結果を残すのは簡単ではない。彼には素晴らしい未来が待っていると確信しているし、実際に会ったこともあるが、聡明な人物だった。これからも成長を続けてほしい。ただし、それは明日の試合の後にしてほしいね」と語った。
直近のダービーの歴史はイタリア人GKに有利だ
ローマでの国際舞台での戦いは、両守護神が今季すでにオールド・トラフォードで行われたプレミアリーグのマンチェスター・ダービーで激しくぶつかっていたことを受けたものだ。この国内での一戦では、MFフィル・フォーデンが前半に一発退場を命じられ、マンチェスター・シティは10人での戦いを強いられながらも粘り強さを示した。
数的不利にもかかわらず、アーリング・ハーランドがこの試合唯一のゴールを決めて接戦を1-0で制し、今季最初の直接対決ではドンナルンマが勝利を手にした。
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ネーションズリーグA組で大一番が控える
今後を見据えると、ネーションズリーグの戦いが競争の激しいグループAで進む中、両GKはそれぞれの代表の目標達成に向けて極めて重要な存在となる。
ドンナルンマはラメンスに対する勝利の記録を維持し、ローマでのホームゲームでイタリアに貴重な勝ち点3をもたらす決意で臨む。一方のラメンスは、スタディオ・オリンピコでベルギーを記憶に残る結果へ導くべく意気込んでいる。
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