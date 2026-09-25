ドンナルンマは、イタリア代表がベルギー代表と対戦する中で、ユナイテッドの同僚ラメンスとのライバル関係を再び迎えようとしている。この両守護神は、注目のネーションズリーグA組の一戦で、代表戦の場で直接対決する。

試合は金曜夜、ローマの象徴的なスタディオ・オリンピコで開催され、キックオフは英国時間19時45分に予定されている。A組はフランス代表とトゥルキエ代表で構成されており、順位表で早い段階から優位に立つことを目指す両国にとって、好結果は極めて重要となる。