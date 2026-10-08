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明らかに：JJ・ガブリエルがマンチェスター・ユナイテッドに電撃的な退団要求を出す前に突きつけた、驚愕の4つの要求
ユナイテッド、逸材の退団要請を拒否
マンチェスター・ユナイテッドは、JJ・ガブリエルの代理人側から正式に出された、この10代選手の登録解除要請を拒否した。16歳の逸材はクラブの将来を支える中核として期待されており、すでにトップチームまでの明確な道筋も示されていた。『Manchester Evening News』によれば、ユナイテッドは本人に高く評価されていると感じさせるために多大な努力を重ね、サー・アレックス・ファーガソンとの面会を設定したほか、前指揮官ルベン・アモリムとの会談も実施し、その将来像を説明していたという。
プレシーズンにはマイケル・キャリックのトップチームでプレーし、日常的にファーストチームのトレーニングにも参加していたにもかかわらず、ガブリエル陣営は突然の退団を求める判断を下した。この契約解除要請を受け、ユナイテッドは昨季U18プレミアリーグ年間最優秀選手賞を受賞し、今季もUEFAユースリーグ開幕戦でハットトリックを記録した才能の引き留めに奔走している。
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背番号とトップチーム練習参加の要求
ユナイテッドは協議を非公開としてきたものの、報道によれば、ガブリエル側はマンチェスターに残留するための厳しい条件を提示していたという。『ESPN』によると、クラブは当初、今季に向けてこのティーンエイジャーに背番号77を割り当てる要望を受け入れていた。またマンチェスター・ユナイテッドは、16歳の同選手が背中に「Gabriel JR」と入れることを認めるよう、プレミアリーグに異例の申請も行った。
『Sky Sports』は、ガブリエルの家族もキャリントンでの日課について強い姿勢を示していたと主張している。この攻撃的MFは、U-21チームの他の選手たちと一緒にプレシーズンへ戻らないよう指示されていたとされる。その代わりに、代理人側はトップチームだけでトレーニングすることを求めており、高く評価される若手にとってアカデミーの環境へ戻ることは受け入れられないと見なしていたという。
出場時間を巡る最後通告と巨額の給与要求
ガブリエルの代理人側の要求は、競技面での関与にも及んでいた。『Manchester Evening News』によれば、同陣営はサバ、ブライトン、ボーンマスとの特定の3試合で、合計最低20分間の出場時間保証を求めていた。ユナイテッドはこの最後通告をきっぱり拒否し、その結果、このティーンエイジャーはチャンピオンズリーグのAリストとカラバオカップの試合当日メンバーの両方から外されることになった。
金銭面での期待もまた、大きな障害となった。『The Times』は、バイエルン・ミュンヘンがこの状況を注視している一方で、このティーンエイジャーが要求する驚異的な7桁の年俸を受け入れることには強い難色を示していると報じている。ガブリエルがマンチェスターに残っていれば、プレ契約を結ぶ資格があったはずだが、同陣営による多額の金銭面および競技面での最後通告によって、交渉は完全に停滞している。
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欧州からの関心が高まる中、カタルーニャでトレーニングキャンプ開催
ユナイテッドが同選手の登録解除を拒否しているため、ガブリエルは正式に来夏までライバルのイングランド国内クラブへ加入できない状況にある。この問題を動かすため、10代の同選手はコンディション維持のために海外へ移った。16歳の逸材は、報道によるとバルセロナのカステルデフェルスにあるブリティッシュ・スクール・スタジアムで、個人コーチの下でトレーニングを積んでいるという。
親を通じて欧州のパスポートを保有していることが条件となるが、欧州移籍が依然として最も可能性の高い打開策であるとみられている。バルセロナは、同選手が同市を頻繁に訪れていることを生かしたい考えだと報じられており、レアル・マドリーやバイエルン・ミュンヘンといった強豪もこの膠着状態を追い続けている。
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