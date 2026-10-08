ユナイテッドが同選手の登録解除を拒否しているため、ガブリエルは正式に来夏までライバルのイングランド国内クラブへ加入できない状況にある。この問題を動かすため、10代の同選手はコンディション維持のために海外へ移った。16歳の逸材は、報道によるとバルセロナのカステルデフェルスにあるブリティッシュ・スクール・スタジアムで、個人コーチの下でトレーニングを積んでいるという。

親を通じて欧州のパスポートを保有していることが条件となるが、欧州移籍が依然として最も可能性の高い打開策であるとみられている。バルセロナは、同選手が同市を頻繁に訪れていることを生かしたい考えだと報じられており、レアル・マドリーやバイエルン・ミュンヘンといった強豪もこの膠着状態を追い続けている。