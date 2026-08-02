指揮官が精神的な安心感を与える一方で、ワールドカップ優勝経験者のペドロ・ポロは非公式のチーフスカウトの役割を果たしていた。ポロとフェルナンデスは以前にスポルティングCPでともにプレーしており、このDFは友人との再会を強く望んでいた。フェルナンデスは、眠っていたためにスペイン代表からの電話に出られず、ようやく目を覚ました時にしつこいメッセージが届いていたというユーモラスなやり取りを振り返った。

フェルナンデスは、そのメッセージの内容について次のように明かした。「ある日、彼から電話があったけど、僕は寝ていたから出なかった。すると彼はポルトガル語で、『さあ、マテウス。僕たちと一緒にプレーしなきゃいけない。僕たちは君を欲しがっている。監督に君を連れてくるよう伝えたのは僕なんだ』と言ってきた。その後、すべてが決まってから、クラブのことやチームのメンタリティー、それにチームメートについても少し彼と話した。彼は重要な選手だ。世界最高の右SBの一人だし、本当に素晴らしい人だよ」



