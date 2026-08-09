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明らかに：リバプールMFカーティス・ジョーンズが、インテル移籍のうわさがある中でモナコとの親善試合のメンバーから外れた理由
負傷予防措置がジョーンズ欠場の理由を説明
この夏2試合目の親善試合に向けたメンバーからジョーンズを外す決定は、一部が懸念したようなクラブ退団が差し迫っていることを直接示すものではなかった。むしろこの判断は、クラブの最近のアメリカ遠征で過密日程をこなしたことを受けたコンディション面への配慮に基づくものだった。『Liverpool Echo』によると、ジョーンズはモナコ戦を前にしたトレーニング中に軽度のコンディション面の懸念を訴えており、25歳の同選手は純粋に予防措置としてメンバー外となった。
負傷は深刻なものではないとみられているが、チーム内における選手の現在の立場を踏まえれば、このタイミングが注目を集めるのも当然だ。新指揮官アンドニ・イラオラの下で、ジョーンズは新たな戦術システムへの適応に懸命に取り組んでおり、注目度の高いアメリカ遠征でも多くの出場時間を得ていた。しかし、繰り返されるコンディション不安というテーマは引き続きマージーサイドのクラブにつきまとっており、サポーターに前季の大部分を狂わせた負傷危機を思い起こさせている。
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移籍の噂と契約の不透明感
目先の負傷への懸念に加え、ジョーンズを巡るストーリーはリヴァプールでの長期的な将来にも大きく左右されている。MFは現在、契約の最終年に入っており、こうした状況はしばしば移籍市場でクラブに決断を迫る要因となる。イラオラが好む中盤の構成で先発の座が保証されていないこともあり、このアカデミー出身選手が新たな挑戦に前向きになる可能性があるとの見方が強まっている。
獲得レースの最有力候補として浮上しているのはインテルだ。セリエAの強豪は、来たるイタリア国内シーズンに向けて中盤の選択肢を強化する重要ターゲットとしてジョーンズを位置づけていると報じられている。報道によれば、インテルはすでに2度にわたり正式オファーを提出したが、いずれの提案も選手に対するクラブ内部の評価額に達していなかったため、リヴァプール首脳陣に速やかに拒否されたという。
イラオラ監督、増す一方のコンディション問題に直面
ジョーンズを巡る状況は、プレミアリーグの強豪を率いて初のプレシーズンに臨むイラオラが直面している、より大きな問題を象徴している。スペイン人指揮官は、さまざまな軽傷や長期離脱者に今なお悩まされるスカッドを引き継いでおり、新たなプレースタイルを落とし込むうえで困難を抱えている。ジョーンズに加え、リヴァプールは現在、ウーゴ・エキティケとコナー・ブラッドリーも欠いており、両者とも当面は戦列を離れる見通しだ。
さらに、守備陣はジェレミー・ジャケの欠場が続いていることで層が薄くなっている。ジャケはこの夏の調整試合でまだ出場しておらず、加えて複数ポジションをこなせるジョー・ゴメスが最近負傷したことも影響している。ジョバンニ・レオーニの完全復帰を待つ時間は、AXAトレーニングセンターの舞台裏における不安をいっそう強めている。
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新シーズンを見据えて
移籍の可能性をめぐる騒がしさや軽度のフィジカル面の問題による苛立ちはあるものの、ジョーンズは依然としてリヴァプールのロッカールームで重要な存在である。複数の歴代指揮官がその多様性と足元の技術を高く評価しており、下部組織出身という立場もチーム編成においてさらなる価値をもたらしている。クラブ内では、今回の予防的な対応によって今後数日中のトレーニング復帰が可能となり、公式戦開始前にプレシーズン最終段階に参加できるようになることを期待している。今後数週間は、彼が引き続きリヴァプールに残るのか、それともイタリアで新たな章を始めるのかを見極める上で極めて重要な期間となる。
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