目先の負傷への懸念に加え、ジョーンズを巡るストーリーはリヴァプールでの長期的な将来にも大きく左右されている。MFは現在、契約の最終年に入っており、こうした状況はしばしば移籍市場でクラブに決断を迫る要因となる。イラオラが好む中盤の構成で先発の座が保証されていないこともあり、このアカデミー出身選手が新たな挑戦に前向きになる可能性があるとの見方が強まっている。

獲得レースの最有力候補として浮上しているのはインテルだ。セリエAの強豪は、来たるイタリア国内シーズンに向けて中盤の選択肢を強化する重要ターゲットとしてジョーンズを位置づけていると報じられている。報道によれば、インテルはすでに2度にわたり正式オファーを提出したが、いずれの提案も選手に対するクラブ内部の評価額に達していなかったため、リヴァプール首脳陣に速やかに拒否されたという。