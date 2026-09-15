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明らかに：ラミン・ヤマルがリーダーシップグループ入りする中、ロドリがバルセロナ主将就任を見送られた理由
ヤマルがロドリを抑えて主将腕章を手にした経緯
バルセロナは最近、2026-27シーズンの5人のキャプテンを発表した。慣例を破り、ハンジ・フリック監督がラフィーニャとペドリを主なリーダーとして直接任命。残る3枠はロッカールームでの投票によって決まり、エリック・ガルシア、フレンキー・デ・ヨング、ラミン・ヤマルが選ばれた。
19歳のヤマルが含まれたことは、特にロドリが選ばれなかっただけに驚きを呼んだ。マンチェスター・シティから今夏7650万ユーロ（6530万ポンド）で加入したこの新戦力は、スペインの主将としてワールドカップ優勝を果たしたばかりで、卓越したリーダーシップの実績を誇る。
しかし、『ジ・アスレチック』によると、バルセロナの選手投票はキャリア全体の経験よりも、クラブでの在籍年数が大きく重視されるという。ヤマルはトップチームに3シーズン組み込まれている一方、ロドリがカンプ・ノウに到着したのは8月中旬になってからだった。
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フリック、新たな中盤のアンカーを称賛
正式なキャプテンマークは巻いていないものの、ロドリの影響力はすでに表れている。フリック監督は、バレンシア戦で初先発を果たしたこのベテランを称賛した。ドイツ人指揮官は報道陣に対し、「ロドリがチームにいてくれてうれしい。ボールを持った時のプレー、ピッチ上でのあらゆる振る舞いを見れば、それが分かる。理にかなっている。彼はボールを持った攻撃時にチームへ構造を与えるし、ボールがない時でもそれは同じだ」と語った。
ロドリはベンチでも声を出すタイプであることを示している。バレンシアに5-0で勝利したその試合では、テレビカメラが、このMFがチームメートのパウ・クバルシに「相手は本当に弱い。まだハーフウェーラインも越えられていない」と話す様子を捉えていた。
この私的な会話が放送されてしまったと気づくと、ロドリはすぐに成熟したリーダーシップを見せた。自らバレンシア主将ホセ・ガヤに電話して謝罪し、その後のバルセロナによるフェイエノールト戦のチャンピオンズリーグ勝利後には公の声明も発表した。
主将の座を超えたメンターシップ
このベテランMFは、公式のキャプテングループから外れていることに、自身のロッカールーム内での立場を左右させてはいない。クラブ関係者の間では、ロドリはすでに19歳の守備的MFマルク・ベルナルにとって重要なメンターと見なされている。両者は最近ピッチにも立っており、ベルナルはフェイエノールト戦とレバンテ戦の勝利で、途中出場から元シティのスターとコンビを組んだ。
結局のところ、バルセロナのキャプテンマークは、深く根付いた人間関係とクラブの歴史を体現するものであり、ロドリにはそれを築く時間が単純になかった。それでも、彼のエリートレベルでの経験によって、若いバルセロナのスカッド内で最も大きな発言力を持つ存在の一人であり続けることは確実だ。
- ZUMA Press Wire
過酷な10月の日程が待ち受ける
来月、バルセロナが過酷な日程に臨む中で、ロドリの豊富な経験が大きく頼りにされることになる。フリック監督率いるチームは来月の12日間で、ガラタサライ、レアル・ベティス、パリ・サンジェルマンとの厳しいアウェーゲームを戦わなければならない。その過酷な日程の締めくくりとなるのが、10月25日にカンプ・ノウで行われるレアル・マドリーとの大一番、エル・クラシコだ。この注目の一戦は、今夏にジョゼ・モウリーニョ率いるマドリーからの強い関心を断ってカタルーニャの名門への加入を選んだロドリにとって、なおさら特別な意味を持つことになる。
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