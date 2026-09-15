正式なキャプテンマークは巻いていないものの、ロドリの影響力はすでに表れている。フリック監督は、バレンシア戦で初先発を果たしたこのベテランを称賛した。ドイツ人指揮官は報道陣に対し、「ロドリがチームにいてくれてうれしい。ボールを持った時のプレー、ピッチ上でのあらゆる振る舞いを見れば、それが分かる。理にかなっている。彼はボールを持った攻撃時にチームへ構造を与えるし、ボールがない時でもそれは同じだ」と語った。

ロドリはベンチでも声を出すタイプであることを示している。バレンシアに5-0で勝利したその試合では、テレビカメラが、このMFがチームメートのパウ・クバルシに「相手は本当に弱い。まだハーフウェーラインも越えられていない」と話す様子を捉えていた。

この私的な会話が放送されてしまったと気づくと、ロドリはすぐに成熟したリーダーシップを見せた。自らバレンシア主将ホセ・ガヤに電話して謝罪し、その後のバルセロナによるフェイエノールト戦のチャンピオンズリーグ勝利後には公の声明も発表した。



