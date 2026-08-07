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明らかに：ヤン・ディオマンデがアンドニ・イラオラと会談後、リヴァプールではなくジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリー再建を選んだ理由
イラオラ会談と移行への不安
新指揮官イラオラの下でアルネ・スロット後の時代へ移行するリヴァプールは、その過程で世界屈指の有望な若手タレントの1人を逃したようだ。リヴァプールは長らくディオマンデ獲得の最有力候補と見なされていたが、最終的に同選手はマージーサイド移籍への考えを冷ましていった。
モハメド・サラーの後継者としてウイングの主役になる可能性は、当初このコートジボワール代表にとって魅力的なものだった。しかし、今すぐ欧州を支配できる可能性の方がより強く引きつけた。『The Athletic』によると、ディオマンデは現在のアンフィールドの環境を移行期のシーズンと感じており、そのことがRoc Nationに所属する代理人たちに別の選択肢を探させるきっかけになったという。
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モウリーニョの言語的妙手
レポートによると、レアル・マドリーがこのウインガー獲得競争を制することができたのは、ジョゼ・モウリーニョ本人の介入があったためだという。スペインの首都で大規模な今夏の再建を指揮しているこの名将は、ディオマンデに直接電話をかけ、その移籍の流れを変えた。ロック・ネイションのグローバルフットボールリクルート部門責任者であり、ディオマンデの代理人でもあるネイサン・キャンベルは、「最後の決め手はジョゼ・モウリーニョだった」と語った。
キャンベルはさらに、スペシャル・ワンのコミュニケーション能力がいかにしてレアル・マドリー行きを決定づけたのかを説明した。「モウリーニョが流ちょうなフランス語を話すとは思っていなかった。フランスのクラブで指揮を執ったことがなかったからだ」とキャンベルは付け加えた。「だが、彼がヤンとの電話に応じた時間帯、そして彼とフランス語で流ちょうに話し、自身のアイデアやプロジェクト、さらにヤンがチームにどう適応するかについて語ったことは、その会話を大切にしていたことを示していた。それは非常に大きなポイントだった。彼を納得させる鍵だった」
記録破りの数字とPSGの悲劇
レアル・マドリーは最終的に、総額最大1億4000万ユーロ（1億2000万ポンド）のパッケージでRBライプツィヒと合意に達した。この取引は、当初の移籍金1億2500万ユーロ（1億700万ポンド）に加え、各種アドオンでさらに1500万ユーロが上乗せされる形となっている。この資金面でのコミットメントにより、マドリーは移籍成立へ向けて動いていたパリ・サンジェルマンからこの移籍を横取りすることに成功した。パリ・サンジェルマンはそれまで、パルク・デ・プランスへの移籍を巡ってドイツのクラブおよび選手側と進展した交渉を行っていた。ライプツィヒは夏の間ずっと1億3000万ユーロ超の移籍金を求めており、この価格設定にリヴァプールとパリ・サンジェルマンの双方が二の足を踏んでいた。
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頂点への詳細な道のり
監督の介入や記録的な移籍金に加え、レアル・マドリーはディオマンデに対し、ライバルを上回る包括的な育成戦略を提示した。クラブは、ビニシウス・ジュニオールのような現役スターの事例を用いながら、若いウインガーがベルナベウでどのように成長していけるかを示す詳細なキャリアプランを提示した。この長期的なビジョンに加え、チャンピオンズリーグ制覇を目指せるチャンスが、元レガネスの逸材にとって決断を明確なものにした。
ディオマンデはマドリーで7年契約にサインし、2033年までクラブに拘束されることになった。リヴァプールにとっては、サラーの後継者探しが続くことになる。新時代が飛躍の準備を整えていると、このコートジボワール人を納得させられなかった代償を痛感する形だ。リヴァプールは代替候補も探っていたが、ディオマンデが明確な最優先ターゲットだったことは間違いなく、スペイン行きはアンフィールドにおけるイラオラの初期補強計画にとって大きな打撃となった。
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