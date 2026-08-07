レポートによると、レアル・マドリーがこのウインガー獲得競争を制することができたのは、ジョゼ・モウリーニョ本人の介入があったためだという。スペインの首都で大規模な今夏の再建を指揮しているこの名将は、ディオマンデに直接電話をかけ、その移籍の流れを変えた。ロック・ネイションのグローバルフットボールリクルート部門責任者であり、ディオマンデの代理人でもあるネイサン・キャンベルは、「最後の決め手はジョゼ・モウリーニョだった」と語った。

キャンベルはさらに、スペシャル・ワンのコミュニケーション能力がいかにしてレアル・マドリー行きを決定づけたのかを説明した。「モウリーニョが流ちょうなフランス語を話すとは思っていなかった。フランスのクラブで指揮を執ったことがなかったからだ」とキャンベルは付け加えた。「だが、彼がヤンとの電話に応じた時間帯、そして彼とフランス語で流ちょうに話し、自身のアイデアやプロジェクト、さらにヤンがチームにどう適応するかについて語ったことは、その会話を大切にしていたことを示していた。それは非常に大きなポイントだった。彼を納得させる鍵だった」



