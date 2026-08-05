加入後、サラーが新天地のユニフォームを身にまとった写真が公開されたが、最も大きな話題を呼んだのは背番号だった。リヴァプールでは11番、エジプト代表では10番のイメージが定着しているサラーだが、新天地では61番のユニフォームを着用している姿が確認された。

『talkSPORT』によると、この選択はトラブゾンの地域文化に深く根ざしており、61は同地の市外局番を意味する。この番号は非常に大きな意味を持っており、サポーターは伝統的に毎試合の61分にスタジアムを花火や紙吹雪、熱狂的なチャントで埋め尽くし、鮮やかな光景を作り出している。

サラーはこの特別な役割を担う最新の選手であり、ジハン・チャナク、ユスフ・ヤズジュ、アブドゥルカディル・パルマクの後に続く存在となった。この番号を背負うことで、“エジプトの王”は即座にクラブのアイデンティティーの一部へと溶け込んでいる。

ただし、61番が今季の正式な背番号になるかどうかは、現時点で確認されていない。移籍を祝うための入団発表で、儀礼的なユニフォームを着用しただけの可能性もある。