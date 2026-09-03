戦術面での適合性に加え、アーセナルは複雑な財政状況にも対応していた。リヨンはチャンピオンズリーグ出場権を逃したことで重要な資金を確保するため、この若手を3000万ポンド前後の移籍金で売却したがっていた。しかし、北ロンドンのクラブはUEFAの厳格な支出制限に抵触する可能性を避けるため、ローン移籍でのみ獲得に動く意思を示していた。

完全移籍と期限付き移籍を巡るこの膠着状態によって、アーセナルの関心は事実上終わりを迎えた。同クラブは此前にもモーガン・ロジャーズやビニシウス・ジュニオールといった注目株の獲得を逃しており、さらにアトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスに対する土壇場の野心的なアプローチも、アルゼンチン代表FWがイングランドの地に戻ることを望んでいない意向を示したため実現しなかった。



