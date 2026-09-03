AFP
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明らかに：ミケル・アルテタが、マリック・フォファナのサンダーランド移籍前にアーセナルのデッドラインデーでの動きを阻止した2つの理由
アルテタ、プレミアリーグの激しさに懸念
アーセナルはレアンドロ・トロサールとガブリエウ・マルティネッリの退団を受けて前線の補強を切望していたが、アルテタはなおフォファナの特性に確信を持てずにいた。
The Athleticによると、アルテタは21歳のウインガーについて、プレミアリーグの過酷なフィジカル要求と高強度なプレースタイルに適応できるかを懸念していた。フォファナの疑いようのない足元の技術とスピードは認められていたものの、指導陣は優勝を争うチームに求められる形で、すぐに試合へ影響を与えられない可能性があると危惧していた。
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財政的制約とUEFAの規定
戦術面での適合性に加え、アーセナルは複雑な財政状況にも対応していた。リヨンはチャンピオンズリーグ出場権を逃したことで重要な資金を確保するため、この若手を3000万ポンド前後の移籍金で売却したがっていた。しかし、北ロンドンのクラブはUEFAの厳格な支出制限に抵触する可能性を避けるため、ローン移籍でのみ獲得に動く意思を示していた。
完全移籍と期限付き移籍を巡るこの膠着状態によって、アーセナルの関心は事実上終わりを迎えた。同クラブは此前にもモーガン・ロジャーズやビニシウス・ジュニオールといった注目株の獲得を逃しており、さらにアトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスに対する土壇場の野心的なアプローチも、アルゼンチン代表FWがイングランドの地に戻ることを望んでいない意向を示したため実現しなかった。
サンダーランド、ベルギーの新星獲得レースを制す
アーセナルが撤退する一方で、フォファナ獲得を巡ってはサンダーランドとクリスタル・パレスの間で注目の争奪戦が繰り広げられた。 最終的にこの争奪戦を制したのはサンダーランドだった。クリスタル・パレスによる土壇場での横取りの試みに遭いながらも、劇的な形で手続きを完了した。レジス・ル・ブリス監督のチームは、選手の代理人側により高いコミッションを提示することでこの取引を成立させ、最終的にスピード豊かなウインガーと包括的な5年契約を結んだ。
サンダーランド首脳陣は、かつてリヴァプールやチェルシーといった欧州の強豪クラブも関心を寄せていた選手を確保できたことに大きな誇りを示した。この移籍はウェアサイドのクラブにとって重要な成果であり、リーグ・アン屈指の有望株と見なされていたトップクラスのタレントをチームにもたらすものとなった。
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フットボールディレクター、フォファナのポテンシャルを称賛
今回の獲得成功を振り返り、サンダーランドのフロラン・ギゾルフィSDは新戦力を絶賛した。「マリックはプレミアリーグで成功するためのあらゆる資質を備えている。大きな可能性を持つ選手であり、サンダーランドは彼が成長と飛躍を続けるための適切な環境を提供する」と、ギゾルフィSDは公式発表の場で語った。
さらにギゾルフィSDは、このウインガーがチームの戦術的な枠組みにどう適合するかについても説明した。「彼は左サイドを主戦場としており、両サイドでプレーできるクラブ内の他のサイドアタッカーたちの多様性を補完してくれる。マリックをクラブに迎えることができて非常にうれしく、彼がキャリアの次のステップを踏み出すにあたって支えていけることを楽しみにしている」
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