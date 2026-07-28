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明らかに：マンUのストライカー、ベンヤミン・シェシュコはすねの負傷からまだ回復中で、プレシーズン最初の2試合を欠場
夏の開幕戦を欠場する
セスコは、新たなプレミアリーグのシーズン開幕に先立ち、すねの負傷から復帰する予定にしっかりと沿っている。23歳のストライカーは、厳格なリハビリテーション・プログラムに従い続けているため、レクサム戦とローゼンボリ戦のユナイテッドのプレシーズン最初の2試合の親善試合を欠場した。The Sunは、彼の回復が計画通り完璧に進んでいると主張している。コーチングスタッフは、スロベニア代表の彼がそれらの開幕エキシビション試合に出場する予定を一度も立てておらず、その代わりに彼のコンディションに完全に集中することを選んだ。
- AFP
長引くすねの問題を抱えている
セスコは、5月3日のユナイテッドによるリヴァプール戦でのスリリングな3-2の勝利の最中に負傷を悪化させる前から、すでにすねの不調を抱えていた。当時、クラブはその問題の深刻さについて著しく曖昧なままだった。
その結果、医療チームは昨季最後の3試合で彼を休ませることを決定した。ユナイテッドにとって幸いなことに、そのシーズン終盤の試合が、このフォワードが欠場すると見込まれている唯一の公式戦となる見込みだ。この才能あるフォワードは先週、屋外トレーニングに正式に復帰し、完全回復に向けて大きな前進を遂げている。
ジルクゼーが退団の噂の中で名乗りを上げる
セスコの戦列離脱により、ジョシュア・ザークツィーは台頭する機会を得て、レクサム戦とローゼンボリ戦の両方で先発した。25歳の彼は、現在の移籍市場でユナイテッドが彼の売却を強く望んでいるにもかかわらず、最前線を任された。完全移籍での売却を成立させることは、現時点では可能性が低いと見られている。レッドデビルズは、2024年7月に3650万ポンドで獲得した選手について財政的損失を避けるために、約2100万ポンドの移籍金を必要とするだろう。しかし、セリエAへのレンタル復帰は依然として非常に可能性の高い結果である。ザークツィーは、マンチェスターでの苦しい時期を経て、多くのイタリアのクラブから大きな関心を集めている。
- Getty
新たなキャンペーンに向けて準備を整える
セスコは現在、ユナイテッドが土曜日にストックホルムでアトレティコ・マドリードと対戦する際に関与できる可能性がわずかながらある。もし出場を逃した場合、8月8日にヨーテボリで行われるパリ・サンジェルマン戦で先発すると有力視されている。スウェーデンでのこの一戦の後、ユナイテッドは厳しい6日間のトレーニングキャンプのためにダブリンへ飛ぶ。その後、8月12日にクローク・パークでリーズ・ユナイテッドと対戦し、8月22日にハル・シティ戦でプレミアリーグのシーズンが始まる前の最後から2番目の親善試合に臨む。
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