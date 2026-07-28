セスコの戦列離脱により、ジョシュア・ザークツィーは台頭する機会を得て、レクサム戦とローゼンボリ戦の両方で先発した。25歳の彼は、現在の移籍市場でユナイテッドが彼の売却を強く望んでいるにもかかわらず、最前線を任された。完全移籍での売却を成立させることは、現時点では可能性が低いと見られている。レッドデビルズは、2024年7月に3650万ポンドで獲得した選手について財政的損失を避けるために、約2100万ポンドの移籍金を必要とするだろう。しかし、セリエAへのレンタル復帰は依然として非常に可能性の高い結果である。ザークツィーは、マンチェスターでの苦しい時期を経て、多くのイタリアのクラブから大きな関心を集めている。