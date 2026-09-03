Getty Images
翻訳者：
明らかに：バルセロナ、アーセナルFWガブリエウ・ジェズス獲得のため、移籍期限日にプレミアリーグの驚きの7000万ポンドFWを拒否
ヘスス、土壇場のウォルテマーデ獲得オファーより優先される
『ムンド・デポルティーボ』によると、アトレティコ・マドリーとボルシア・ドルトムントの関心がある中でタインサイドでの将来がますます不透明となるなか、ヴォルテマーデはバルセロナに売り込まれていた。
ただ、バルセロナのスポーツ部門はすでにヘススをスペインに連れてくる方針を固めていたため、カタルーニャのクラブはこの提案を即座に却下し、ドイツ人アタッカーの土壇場での獲得可能性はすぐに退けられた。
このブラジル人FWは、固定費1000万ユーロ（840万ポンド）に加え、出来高としてさらに400万ユーロ（340万ポンド）が盛り込まれた条件で、アーセナルからカンプ・ノウへ加入した。
- AFP
アーセナルへの強襲を巡る秘密主義
ヴォルテマーデの代理人が締め切り日での退団先を必死に探していた一方で、バルセロナの視線は完全に本命のターゲットに向けられていた。アーセナルとの取引が急速に進んだことは多くの人々を驚かせたが、下地はすでに整っていた。
報道によると、ジェズスはバルセロナが自身に強い関心を示していることを丸1週間前から把握していたという。元マンチェスター・シティのスターは、両クラブ間の交渉が水面下で急速に加速し、移籍が完全な極秘のうちに成立したことを認めた。
先週後半になってヴォルテマーデがバルセロナにとって移籍市場での選択肢として浮上した時点で、ジェズスは事実上すでにカンプ・ノウに片足を踏み入れている状態だった。ニューカッスルのこの選手は、スペインの強豪にとって優先ターゲットと見なされたことは一度もなかった。
タインサイドでの急速な転落
ヴォルテマーデの今夏退団に向けた必死の動きは、プレミアリーグでの悲惨な時期を受けたものだ。長身ストライカーの同選手は昨年、シュトゥットガルトでのブンデスリーガでの見事なシーズンを経てセント・ジェームズ・パークに加入し、その移籍金は7000万ポンドだった。加入後最初の3カ月で9得点を挙げたものの、2026年にはそのパフォーマンスと自信が劇的に崩れ落ちた。
ヴェルダー・ブレーメンのアカデミー出身である同選手は、前監督エディ・ハウの4-3-3システムへの適応に苦しみ、1トップでも即席のトップ下でも印象を残せなかった。その後の監督交代も、イングランドでの同選手の状況を好転させることはできなかった。
新指揮官マティアス・ヤイスレの下で、ヴォルテマーデは攻撃陣の序列を大きく落とした。新体制の最初の1カ月でインパクトを残せなかった結果、24歳の同選手は先発の座を争ううえでヨアン・ウィサ、ジョー・ウィロック、ウィル・オスラの後塵を拝する立場となった。
- Every Second Media
セリエAでの新たなスタート
ニューカッスルでのキャリアが停滞する中、ヴォルテマーデはイングランドを離れてイタリアへ渡り、買い取りオプションなしで2027年6月までのユベントスへのレンタル移籍で合意した。今後は、自身の莫大なプレミアリーグでの価格に見合う活躍ができなかった後、セリエAで打ち砕かれた自信の再構築を目指すことになる。
ユベントスを率いるルチアーノ・スパレッティ監督は、このドイツ人選手の圧倒的なフィジカルの強さとポストプレーを生かし、攻撃の中心として起用する考えだ。一方のバルセロナは、ヴォルテマーデではなく実績あるヘススを優先した判断が、すぐに成果をもたらすことを期待することになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。