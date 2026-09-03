ヴォルテマーデの代理人が締め切り日での退団先を必死に探していた一方で、バルセロナの視線は完全に本命のターゲットに向けられていた。アーセナルとの取引が急速に進んだことは多くの人々を驚かせたが、下地はすでに整っていた。

報道によると、ジェズスはバルセロナが自身に強い関心を示していることを丸1週間前から把握していたという。元マンチェスター・シティのスターは、両クラブ間の交渉が水面下で急速に加速し、移籍が完全な極秘のうちに成立したことを認めた。

先週後半になってヴォルテマーデがバルセロナにとって移籍市場での選択肢として浮上した時点で、ジェズスは事実上すでにカンプ・ノウに片足を踏み入れている状態だった。ニューカッスルのこの選手は、スペインの強豪にとって優先ターゲットと見なされたことは一度もなかった。



