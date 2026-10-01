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明らかに：バルセロナはマンチェスター・シティのスター、ヨシュコ・グヴァルディオルの電撃獲得にどう失敗したのか、そしてセリエAの代替候補も判明
バルセロナの守備補強の追求は失敗に終わる
『Mundo Deportivo』によると、2025年の終わりにかけて、バルセロナのスポーツ部門は24歳のクロアチア人獲得に向けて正式に動いた。フリックは複数ポジションをこなせる補強を積極的に探しており、グヴァルディオルは戦術的な条件に完璧に合致していた。カタルーニャの名門は、彼のフィジカルの強さ、広いスペースを守る能力、そして最終ラインからボールを持ち出す際の抜群の落ち着きを高く評価していた。とりわけ、センターバックと左サイドバックをシームレスに行き来できる能力は、バルセロナのシステムに非常に大きな柔軟性をもたらすはずだった。
しかし、最初のアプローチは即座に厚い壁に阻まれた。グヴァルディオル本人にはプレミアリーグを離れる意思がまったくなかった。一方でマンチェスター・シティも、この選手をプロジェクトの中核を担う存在と見なしており、いかなる状況でも移籍を容認しない姿勢を明確にしていた。
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シティがバルセロナの攻勢を封じる
マンチェスター・シティの舞台裏での姿勢は断固たるものだった。エティハドを本拠とするクラブは、DFの際立ったパフォーマンスに報いるため、すでに大幅に改善された新契約の準備を進めていた。この資金力によって、バルセロナは現実的な獲得競争に踏み切ることを即座に断念した。シティには、この貴重な戦力の流出を許す意思も、交渉を容易にする考えもまったくなかった。
グヴァルディオルの競技面での状況にも、疑いの余地はなかった。ペップ・グアルディオラ体制下で不可欠な主力へと成長しており、エンツォ・マレスカの監督就任後も、その不動の先発としての立場を維持していた。確約された出場時間、タイトル獲得への野心、そして好条件の契約延長オファーが重なり、バルセロナの問い合わせは最初から成立する見込みのないものだった。
差し迫る財務調査でも退任には追い込めなかった
バルセロナが探りを入れたのは、マンチェスター・シティがプレミアリーグによる大規模な調査という重い影の下にあった時期だった。当時、このカタルーニャのクラブが関心を示した時点で、シティは収益を人為的に膨らませることを目的とした資金偽装スキームの疑いをめぐり、115件の財務違反で告発されていた。
進行中だったこの案件が持つ深刻な影響にもかかわらず、しかもそれはつい最近になってクラブに対する前例のない有罪評決という結果をもたらしたが、ピッチ外の混乱がチームを動揺させることはなかった。シティは手続きの全過程を通じて आरोपを激しく否定し続け、バルセロナが獲得に動いた際も、長引く組織的な不透明感がグバルディオルを退団へと向かわせるには至らなかった。
- AFP
新契約と新たなターゲット
この騒動は7月末、グヴァルディオルが大型契約延長にサインしたことで完全な決着を迎えた。新契約により、同選手は2031年夏までマンチェスターにとどまることになり、大幅な昇給も伴ったことで、バルセロナが将来的に獲得へ動く望みは完全に断たれた。
その結果、スペインの強豪は完全にセリエAへと照準を切り替えた。インテルのセンターバック、アレッサンドロ・バストーニが、現在はフリックの第一候補の代替案として浮上している。バルセロナが陣容にどうしても必要としているエリート級の守備的補強をついに実現するには、イタリア市場で断固として動く必要がある。
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