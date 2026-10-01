マンチェスター・シティの舞台裏での姿勢は断固たるものだった。エティハドを本拠とするクラブは、DFの際立ったパフォーマンスに報いるため、すでに大幅に改善された新契約の準備を進めていた。この資金力によって、バルセロナは現実的な獲得競争に踏み切ることを即座に断念した。シティには、この貴重な戦力の流出を許す意思も、交渉を容易にする考えもまったくなかった。

グヴァルディオルの競技面での状況にも、疑いの余地はなかった。ペップ・グアルディオラ体制下で不可欠な主力へと成長しており、エンツォ・マレスカの監督就任後も、その不動の先発としての立場を維持していた。確約された出場時間、タイトル獲得への野心、そして好条件の契約延長オファーが重なり、バルセロナの問い合わせは最初から成立する見込みのないものだった。



