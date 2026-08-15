AFP
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明らかに：バルセロナはフェラン・トーレスのPSG移籍で、どのようにしてマンチェスター・シティから1800万ユーロを「だまし取ろう」としているのか
バルセロナ、トーレスの5000万ユーロでの売却で合意
バルセロナは、トーレスの移籍でPSGと合意に達した。移籍金はボーナスなしで約5000万ユーロとなる。今回の移籍により、2026年ワールドカップ優勝メンバーは、パルク・デ・プランスでかつてのスペイン代表監督ルイス・エンリケの下でプレーすることになる。トーレスは昨季のバルセロナのタイトル獲得に向けた戦いで重要な存在だったが、クラブは来年で満了となる契約の延長を見送った。
- Getty Images
巧みな契約スキームで1800万ユーロを節約
この契約の戦略的な構造により、バルセロナはトーレスの古巣であるマンチェスター・シティに最大1800万ユーロを支払わずに済むと、『The Athletic』が報じている。バルセロナが2022年1月、マンチェスター・シティからこのスペイン人選手を5500万ユーロ＋1000万ユーロのボーナスで獲得した際、契約には特定の条件が盛り込まれていた。
もしバルセロナが同選手と契約更新していれば、マンチェスター・シティに追加で800万ユーロを支払う必要があった。しかし、延長せずに契約を最終年に突入させたことで、その金銭的義務は完全に消滅した。
マンチェスター・シティの売却時条項を回避して
バルセロナはまた、2022年の最初の移籍時にシティが盛り込んでいた高額のセルオン条項の回避にも成功した。シティは、そのアタッカーが5500万ユーロ以上で売却された場合、1000万ユーロのセルオンボーナスを受け取る権利を持っていた。PSGへの移籍金を5000万ユーロに抑えることで、バルセロナはその全額をカタルーニャに残すことになる。この財務面での立ち回りは、トーレスにとって目覚ましい期間の締めくくりでもある。トーレスはこの夏、2026年ワールドカップ決勝でアルゼンチンを1-0で破る延長戦の決勝ゴールを決め、スペインで国民的英雄となった。
- AFP
エンリケの下でPSGに復帰へ
このFWは、全公式戦49試合で21ゴールを記録し、リーグ優勝に貢献した印象的なシーズンを経てバルセロナを離れる。トーレスは正式にパリ・サンジェルマンの新戦力となり、新シーズンに向けてエンリケ監督のチームに順応していくことになる。
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