この契約の戦略的な構造により、バルセロナはトーレスの古巣であるマンチェスター・シティに最大1800万ユーロを支払わずに済むと、『The Athletic』が報じている。バルセロナが2022年1月、マンチェスター・シティからこのスペイン人選手を5500万ユーロ＋1000万ユーロのボーナスで獲得した際、契約には特定の条件が盛り込まれていた。

もしバルセロナが同選手と契約更新していれば、マンチェスター・シティに追加で800万ユーロを支払う必要があった。しかし、延長せずに契約を最終年に突入させたことで、その金銭的義務は完全に消滅した。